Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

Монтевидео — столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ Уругвая, основанный в 1724 году. В ходе обзорной поездки мы с вами посетим наиболее интересные и красивые 🤩 места этого прекрасного города. Наш тур начнется с площади Независимости (Plaza independencia), на которой установлен памятник национальному герою Уругвая — генералу Хосе Артигасу, далее мы проедем по центральной улице Монтевидео проспекту 18 июля и направимся к зданию парламента (Palacio Legislativo), являющегося одним из красивейших зданий страны. Затем наш путь лежит на холм Cerro, господствующий над городом, на котором расположена цитадель, откуда открывается прекрасная панорама столицы. Далее нас ждет район Прадо, его парки 🌳 и розарии. В начале XX века, этот район активно застраивался особняками по проектам французских и итальянских архитекторов. Также мы проедем мимо главного стадиона Уругвая Estadio Sentenario, где проходил первый чемпионат мира по футболу. В завершение нашей экскурсии 🧭 мы посетим районы Карраско и Пунта Горда с элегантными жилыми кварталами и вернемся в центральную часть города по набережной Рамбла вдоль живописных пляжей.

До 1830 года будущая столица Уругвая существовала лишь в границах Старого города, ограниченного крепостной стеной (до наших дней сохранились лишь ее части). Мы начнем пешеходную часть нашей экскурсии с Площади Свободы (Plaza Libertad), откуда берут начало все дороги Уругвая. Затем по главной улице города — проспекту 18 июля — мы пройдем до площади Независимости (Plaza Independencia) и, через сохранившуюся арку ворот, мы попадем на узкие улицы Старого города, проследуем по пешеходной улице Саранди, осмотрим главный кафедральный собор Монтевидео и памятник основателю города Бруно Маурисио Забала. Затем мы прогуляемся по улицам Старого города, многие дома которого в настоящее время активно реставрируются. Заканчивается наша экскурсия ⛳ возле Меркадо дель Пуэрто — старого здания рынка, в котором сейчас расположено множество ресторанчиков, где можно попробовать блюда национальной кухни 🥧 и продегустировать прекрасные сорта местных вин.