Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

Монтевидео — столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ Уругвая, основанный в 1724 году. В ходе обзорной поездки мы с вами посетим наиболее интересные и красивые 🤩 места этого прекрасного города. Наш тур начнется с площади Независимости (Plaza independencia), на которой установлен памятник национальному герою Уругвая — генералу Хосе Артигасу, далее мы проедем по центральной улице Монтевидео проспекту 18 июля и направимся к зданию парламента (Palacio Legislativo), являющегося одним из красивейших зданий страны. Затем наш путь лежит на холм Cerro, господствующий над городом, на котором расположена цитадель, откуда открывается прекрасная панорама столицы. Далее нас ждет район Прадо, его парки 🌳 и розарии. В начале XX века, этот район активно застраивался особняками по проектам французских и итальянских архитекторов. Также мы проедем мимо главного стадиона Уругвая Estadio Sentenario, где проходил первый чемпионат мира по футболу. В завершение нашей экскурсии 🧭 мы посетим районы Карраско и Пунта Горда с элегантными жилыми кварталами и вернемся в центральную часть города по набережной Рамбла вдоль живописных пляжей.