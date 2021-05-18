Полезная информация о Меле
Что нужно знать о Меле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меле
16:0611
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Мел
|По-английски
|Melo
|Столица региона
|Мел является столицей региона
|Население города
|51 023 чел.
|Аэропорт
|Мело MLZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|115 м. от уровня моря