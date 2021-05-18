Полезная информация о Меле

Что нужно знать о Меле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меле
16:0611
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаМел
По-английскиMelo
Столица регионаМел является столицей региона
Население города51 023 чел.
АэропортМело MLZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота115 м. от уровня моря

Где находится Мел на карте