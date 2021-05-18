Полезная информация о Пайсанду
Что нужно знать о Пайсанду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пайсанду
16:0623
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Пайсанду
|По-английски
|Paysandu
|Столица региона
|Пайсанду является столицей региона
|Население города
|73 249 чел.
|Аэропорт
|Пайсанду PDU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря