Всё о Пайсанду

Полезная информация о Пайсанду

Что нужно знать о Пайсанду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пайсанду
16:0623
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаПайсанду
По-английскиPaysandu
Столица регионаПайсанду является столицей региона
Население города73 249 чел.
АэропортПайсанду PDU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота50 м. от уровня моря

Где находится Пайсанду на карте