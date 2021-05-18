Полезная информация о Ривере

Что нужно знать о Ривере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ривере
17:0649
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаРивера
По-английскиRivera
Столица регионаРивера является столицей региона
Население города64 631 чел.
АэропортРивера RVY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота194 м. от уровня моря

Где находится Ривера на карте