Полезная информация о Такуарембо
Что нужно знать о Такуарембо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Такуарембо
17:0700
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Такуарембо
|По-английски
|Tacuarembo
|Столица региона
|Такуарембо является столицей региона
|Население города
|51 854 чел.
|Аэропорт
|Такуарембо TAW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|135 м. от уровня моря