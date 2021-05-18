Всё о Такуарембо

Полезная информация о Такуарембо

Что нужно знать о Такуарембо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Такуарембо
17:0700
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаТакуарембо
По-английскиTacuarembo
Столица регионаТакуарембо является столицей региона
Население города51 854 чел.
АэропортТакуарембо TAW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота135 м. от уровня моря

Где находится Такуарембо на карте