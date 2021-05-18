Всё о Трейнта-и-Тресе

Полезная информация о Трейнта-и-Тресе

Что нужно знать о Трейнта-и-Тресе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Трейнта-и-Тресе
17:0706
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаТрейнта-и-Трес
По-английскиTreinta y Tres
Столица регионаТрейнта-и-Трес является столицей региона
Население города25 653 чел.
АэропортTreinta-y-Tres TYT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Трейнта-и-Трес на карте