Полезная информация о Трейнта-и-Тресе
Что нужно знать о Трейнта-и-Тресе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Трейнта-и-Тресе
17:0706
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Трейнта-и-Трес
|По-английски
|Treinta y Tres
|Столица региона
|Трейнта-и-Трес является столицей региона
|Население города
|25 653 чел.
|Аэропорт
|Treinta-y-Tres TYT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря