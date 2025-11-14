Описание экскурсииО развитии науки и религии в Бухаре. О справедливости правителей. О попытках создания условий для развития экономики. О скромной жизни правительства. О городе изменивший жизнь мусульман. О жизни и воспитании Востока. Важная информация: Зимой надо тепло одеваться. Зимой климат суровый. Летом знойная жара, поэтому одеваться в светлых и закрытых одеждах чтоб кожа не сгорела.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Старые улицы и дороги древней Бухары (улицы старого города)
- 2. Ансамбль Ляби Хаус. Деловой центр средних веков. Самое большое медресе центральной Азии. Самые древние деревья Бухары (XV век)
- 3. Магоки Аттори. Мечеть воспроизводящий двух эпох (XII и XVI века)
- 4. Токи Саррофон (банк средних веков)
- 5. Токи Телпакфурошон (крытый рынок шапок)
- 6. Токи Заргарон (крытый рынок ювелиров)
- 7. Тими Абдуллахон (средневековый ЦУМ для богатых)
- 8. Кош медресе Улугбека и Абдулазизхана (встреча эпох)
- 9. Пойи Калон. Религиозный центр Бухары. Минарет, медресе и мечеть с необычной историей построения
- 10. Арк. Цитадель для правителей Бухары. Самое старшее здание Бухары (более 2500 лет)
- 11. Мавзолей Саманидов (признак первого Ренессанса Центральной Азии)
- 12. Чашма Аюб (родник Иовы). Лечебная вода для коренных заболеваний от самого пророка Иовы
Что не входит в цену
- Оплата билетов в музеях
- Оплата за обед и ужин
- Оплата за транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мехтар Анбар
Завершение: Чашма Аюб (родник Иовы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Зимой надо тепло одеваться. Зимой климат суровый. Летом знойная жара
- Поэтому одеваться в светлых и закрытых одеждах чтоб кожа не сгорела
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
