Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Бухара — город духовности, толерантности, ремёсел и искусства.
А также лазурных куполов, золотых минаретов, шумных базаров, колоритных мастерских, старинных мечетей и медресе. Это место, где вы попадёте в сказки 1001 ночи.
Наша дружная команда гидов сделает всё, чтобы вы полюбили Бухару и захотели вернуться сюда ещё не раз.
А также лазурных куполов, золотых минаретов, шумных базаров, колоритных мастерских, старинных мечетей и медресе. Это место, где вы попадёте в сказки 1001 ночи.
Наша дружная команда гидов сделает всё, чтобы вы полюбили Бухару и захотели вернуться сюда ещё не раз.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Бухарой
Вы осмотрите все знаковые места города и услышите о них интересные факты. В программе экскурсии:
- Площадь Ляби-Хауз — одно из самых популярных мест Бухары. Вы увидите на ней живописный искусственный водоем, суфийский дом и два древних медресе: Кукельдаш и Нодир Диван-Беги.
- Торговые купола — вы узнаете о временах, когда Бухара находилась на Великом шёлковом пути и была переполнена восточными лавками и базарами. Прошли столетия — и до нас дошли лишь четыре торговых купола с той эпохи. Вы обязательно их увидите!
- Мечеть Магоки-Аттари — великолепный памятник средневековой архитектуры. Это колонно-купольная мечеть 12-14 веков, известная своим резным декором. А ещё она расположена на 4,5 метра ниже уровня земли. Как так вышло — раскроете на экскурсии.
- Архитектурный ансамбль Пои-Калян — визитная карточка Бухары. Вы оцените грандиозный минарет Калян в центре композиции, а также смотрящие друг на друга мечеть и медресе.
- Цитадель Арк — древнейший памятник города. Несколько столетий он был дворцом правителей Бухары. Я расскажу, какие удивительные события здесь происходили.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дильноза — ваш гид в Бухаре
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дильноза, я родилась и выросла в Бухаре. Вместе с командой гидов с радостью покажем вам этот исторический священный город: его голубые купола и величественную средневековую архитектуру. Ждём вас в гости.
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