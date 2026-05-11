Экскурсии в Бухаре

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чувствуется в каждом слове.

Асилбек увлекательно рассказывал об истории Бухарского ханства и Узбекистана, дополняя сухие факты интересными историями. Слушать было очень интересно: гид говорил эмоционально и живо, удерживая внимание на протяжении всего маршрута.

Особенно хочется отметить продуманность экскурсии: маршрут был логичным и последовательным, а темп — спокойным и комфортным. Асилбек подстраивался под наши пожелания, не торопил и давал время на осмотр достопримечательностей.

Однозначно рекомендуем Асилбека всем, кто хочет узнать Бухару изнутри и прочувствовать её атмосферу!