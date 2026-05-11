Экскурсии в Бухаре

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39%
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборУвидеть Бухару и влюбиться
Ключевые достопримечательности города - на прогулке с историком
Начало: На площади Ляби-хауз
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$25
$41 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $73 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара известная и неизведанная
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 17:00
от $90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
10 авг в 09:00
от $110 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Углубиться в городскую паутину без туристической мишуры
Начало: На площади Ляби-хауз
Завтра в 09:00
10 авг в 17:15
$29 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $148 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от $160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Разобраться в правящих династиях города, архитектуре и узорах на зданиях
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Побывать в бухарском доме и приготовить традиционные блюда своими руками
Начало: В жилом районе Старой Бухары
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Познакомиться с городом-музеем и влюбиться в него за 4 часа
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от $92 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Познакомиться с архитектурными шедеврами города и ощутить его особую атмосферу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухара - первое свидание
Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $109 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $57 за всё до 6 чел.
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13%
Мини-группа
до 10 чел.
Бухара: живые истории и тайные места
Побывать в нетуристических уголках, услышать легенды и понять характер города
Начало: Ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$26
$30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от $90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Посетить лунный дворец, некрополь царей и суфийский храм
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от $90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара сквозь столетия
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $68 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Чарующая Бухара
Побывать в зимней резиденции эмира, познакомиться с прошлым, традициями и обычаями Узбекистана
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$27 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Взглянуть на медресе, торговые купола и крепость Арк глазами горожан
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$29 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Бухаре - за 1 день
Увидеть крепость Арк, Ляби-Хауз, главные медресе и детально рассмотреть минарет Калян
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$43 за человека
Индивидуальная
Здравствуй, Бухара
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от $65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
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9%
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Бухару за 1 день
Увидеть максимальное количество визитных карточек города
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$41
$45 за человека
Туристов в Бухаре привлекают многочисленные памятники средневековой архитектуры Узбекистана, возможность насладиться оригинальной восточной кухней, развитая транспортная инфраструктура и доступные цены на гостиницы и хостелы. Веской причиной является отсутствие языкового барьера – ведь большинство местных жителей свободно владеют русским языком
В статье мы перечислили лишь самую малую часть примечательных мест Бухары. Для качественного ознакомления с городом и его историей рекомендуем приобрести экскурсионный тур. Подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость поездки вы сможете на нашем сайте
Последние отзывы на экскурсии
Ф
Дата посещения: 28 апр 2026
Благодарим Асилбека за замечательную экскурсию по Бухаре 28 апреля 2026г.! Коренной житель, очень образованный, искренне любит свой город — это
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G
Дата посещения: 2 апр 2026
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и интересно! Очень понравилась! На хорошем профессиональном уровне!!!
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Е
Дата посещения: 17 мар 2026
Шикарная экскурсия по центру Бухары, по самым историческим местам. Нашим гидом был Асилбек, хорошо знающий историю и культуру не только
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Ц
Дата посещения: 5 янв 2026
Очень понравилась экскурсия по Бухаре с гидом Камолом. Гид очень любит свой город, и передал это нам через интересные факты истории.
Стоит приехать в Бухару, здесь свой неповторимый колорит.
Стоит приехать в Бухару, здесь свой неповторимый колорит.
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И
Дата посещения: 28 дек 2025
Однозначно рекомендую! Ислом просто супер гид! Вежливый, воспитанный, рассказал нам много интересного о Бухаре и не только.
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А
Дата посещения: 4 июл 2025
Все отлично, экскурсия прошла практически на одном дыхании, очень много интересных и неожиданных фактов о городе. Однозначно рекомендуем
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Е
Дата посещения: 13 июн 2025
Отличный гид, показал все знаковые места, интересные факты раасказал
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А
Спасибо за экскурсию. Познавательно, увлекательно, очень доброжелательно. Приехали раньше запланированного времени, Излом по звонку тоже приехал пораньше, провел нам экскурсию. Очень довольны. Рекомендуем.
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Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень понравилось посещение дома Файзуллы Ходжаева)
+1
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В
Очень насыщенная экскурсия! Было очень много исторической информации, различные традиции рассказывались, показывались. И в целом экскурсию спланировали под нас. Мы остались очень довольны.
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Всего 5199 отзывов в Бухаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре
Самые популярные экскурсии в Бухаре
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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Сейчас в Бухаре можно забронировать 173 экскурсии от 9 до 400 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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