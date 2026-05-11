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Экскурсии в Бухаре

Найдено 173 экскурсии в Бухаре на русском языке, цены от $9, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Увидеть Бухару и влюбиться
Пешая
3 часа
-
39%
66 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Увидеть Бухару и влюбиться
Ключевые достопримечательности города - на прогулке с историком
Начало: На площади Ляби-хауз
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$25$41 за человека
Древняя и вечно молодая Бухара
Пешая
5 часов
324 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $90 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Бухара
Пешая
4 часа
366 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $73 за всё до 4 чел.
О Бухаре с любовью
Пешая
3 часа
176 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$25 за человека
Бухара известная и неизведанная
Пешая
4 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара известная и неизведанная
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 17:00
от $90 за всё до 4 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Пешая
4 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
10 авг в 09:00
от $110 за всё до 5 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Пешая
3 часа
101 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Углубиться в городскую паутину без туристической мишуры
Начало: На площади Ляби-хауз
Завтра в 09:00
10 авг в 17:15
$29 за человека
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
На машине
5 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $148 за всё до 14 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
4 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от $160 за всё до 4 чел.
Детально о Бухаре
Пешая
3 часа
147 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Разобраться в правящих династиях города, архитектуре и узорах на зданиях
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$30 за человека
Бухара - город-музей
Пешая
4 часа
379 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Пешая
2 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Побывать в бухарском доме и приготовить традиционные блюда своими руками
Начало: В жилом районе Старой Бухары
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
$35 за человека
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Пешая
3.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Познакомиться с городом-музеем и влюбиться в него за 4 часа
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от $92 за всё до 4 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Пешая
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Познакомиться с архитектурными шедеврами города и ощутить его особую атмосферу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $80 за всё до 6 чел.
Бухара - первое свидание
Пешая
4 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухара - первое свидание
Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $109 за всё до 7 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
2 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $57 за всё до 6 чел.
Бухара: живые истории и тайные места
Пешая
3 часа
-
13%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Бухара: живые истории и тайные места
Побывать в нетуристических уголках, услышать легенды и понять характер города
Начало: Ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$26$30 за человека
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
174 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от $90 за всё до 10 чел.
Загородные шедевры Бухары
На машине
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Посетить лунный дворец, некрополь царей и суфийский храм
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 4 чел.
Душевная Бухара
Пешая
3 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от $90 за всё до 4 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $65 за всё до 10 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
На машине
4.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 4 чел.
Бухара сквозь столетия
Пешая
4 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара сквозь столетия
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $68 за всё до 8 чел.
Чарующая Бухара
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Чарующая Бухара
Побывать в зимней резиденции эмира, познакомиться с прошлым, традициями и обычаями Узбекистана
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$27 за человека
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Взглянуть на медресе, торговые купола и крепость Арк глазами горожан
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$29 за человека
Главное в Бухаре - за 1 день
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Бухаре - за 1 день
Увидеть крепость Арк, Ляби-Хауз, главные медресе и детально рассмотреть минарет Калян
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$43 за человека
Здравствуй, Бухара
На машине
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Здравствуй, Бухара
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от $90 за человека
Понять дух Бухары и ее жителей
Пешая
5 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от $65 за всё до 6 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
4.5 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Бухару за 1 день
Пешая
4 часа
-
9%
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Бухару за 1 день
Увидеть максимальное количество визитных карточек города
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$41$45 за человека

Что посмотреть в Бухаре на экскурсиях?

Туристов в Бухаре привлекают многочисленные памятники средневековой архитектуры Узбекистана, возможность насладиться оригинальной восточной кухней, развитая транспортная инфраструктура и доступные цены на гостиницы и хостелы. Веской причиной является отсутствие языкового барьера – ведь большинство местных жителей свободно владеют русским языком

Местные экскурсоводы

В статье мы перечислили лишь самую малую часть примечательных мест Бухары. Для качественного ознакомления с городом и его историей рекомендуем приобрести экскурсионный тур. Подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость поездки вы сможете на нашем сайте

Последние отзывы на экскурсии

Ф
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Дата посещения: 28 апр 2026
Благодарим Асилбека за замечательную экскурсию по Бухаре 28 апреля 2026г.! Коренной житель, очень образованный, искренне любит свой город — это
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чувствуется в каждом слове.
Асилбек увлекательно рассказывал об истории Бухарского ханства и Узбекистана, дополняя сухие факты интересными историями. Слушать было очень интересно: гид говорил эмоционально и живо, удерживая внимание на протяжении всего маршрута.
Особенно хочется отметить продуманность экскурсии: маршрут был логичным и последовательным, а темп — спокойным и комфортным. Асилбек подстраивался под наши пожелания, не торопил и давал время на осмотр достопримечательностей.
Однозначно рекомендуем Асилбека всем, кто хочет узнать Бухару изнутри и прочувствовать её атмосферу!

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G
О Бухаре с любовью
Дата посещения: 2 апр 2026
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и интересно! Очень понравилась! На хорошем профессиональном уровне!!!
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и
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Е
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Дата посещения: 17 мар 2026
Шикарная экскурсия по центру Бухары, по самым историческим местам. Нашим гидом был Асилбек, хорошо знающий историю и культуру не только
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Бухары, но и многого другого. Было очень познавательно всем, даже ребенку 10 лет (все остались в восторге от прогулки). Время пролетело незаметно, погода была чудесная, экскурсия очень насыщенная. Такие дни, конечно, врезаются в память на всю жизнь. Хочется еще вернуться. Асилбек, спасибо!

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Ц
Восточная красавица Бухара
Дата посещения: 5 янв 2026
Очень понравилась экскурсия по Бухаре с гидом Камолом. Гид очень любит свой город, и передал это нам через интересные факты истории.
Стоит приехать в Бухару, здесь свой неповторимый колорит.
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И
Знакомьтесь, Бухара
Дата посещения: 28 дек 2025
Однозначно рекомендую! Ислом просто супер гид! Вежливый, воспитанный, рассказал нам много интересного о Бухаре и не только.
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А
Знакомьтесь, Бухара
Дата посещения: 4 июл 2025
Все отлично, экскурсия прошла практически на одном дыхании, очень много интересных и неожиданных фактов о городе. Однозначно рекомендуем
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Е
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Дата посещения: 13 июн 2025
Отличный гид, показал все знаковые места, интересные факты раасказал
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А
Знакомьтесь, Бухара
Спасибо за экскурсию. Познавательно, увлекательно, очень доброжелательно. Приехали раньше запланированного времени, Излом по звонку тоже приехал пораньше, провел нам экскурсию. Очень довольны. Рекомендуем.
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Татьяна
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень понравилось посещение дома Файзуллы Ходжаева)
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень+1
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, считаю, что материал достаточно хорошо погружает в атмосферу Бухары. Очень
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В
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Очень насыщенная экскурсия! Было очень много исторической информации, различные традиции рассказывались, показывались. И в целом экскурсию спланировали под нас. Мы остались очень довольны.
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Всего 5199 отзывов в Бухаре

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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре

Самые популярные экскурсии в Бухаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Увидеть Бухару и влюбиться;
  2. Древняя и вечно молодая Бухара;
  3. Знакомьтесь, Бухара;
  4. О Бухаре с любовью;
  5. Бухара известная и неизведанная.
Что посмотреть в Бухаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Арк;
  2. Ляби-Хауз;
  3. Медресе Кукельдаш;
  4. Мечеть Калян;
  5. Цитадель Арк;
  6. Медресе Улугбека;
  7. Кош-медресе;
  8. Мавзолей Чашма-Айюб;
  9. Ситораи Мохи-Хоса;
  10. Токи-Заргарон.
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2026
Сейчас в Бухаре можно забронировать 173 экскурсии от 9 до 400 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Запланируйте своё путешествие с экскурсиями в Бухаре от наших опытных гидов. Мы предлагаем экскурсии по Бухаре на русском языке, которые позволят вам полностью погрузиться в атмосферу этого уникального места. Узнайте стоимость экскурсий и выберите подходящую, чтобы ваше путешествие было не только познавательным, но и комфортным