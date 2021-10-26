Экскурсии в Бухаре

Отзыв на: Окрестности Бухары: святыни и культовые места Р Роман 5 Все отлично. 👍

Отзыв на: Окрестности Бухары: святыни и культовые места О Ольга 5 Все отлично! Ирадж очень хороший гид с большим количеством знаний

Отзыв на: Бухара — город-музей Л Лилия 5 Добрый день! Провели замечательный день в Бухаре с Ириной! Ирина подстроилась под нас полностью. Мы начали экскурсию в то время, которое нам было удобно и закончили также. Ирина много и подробно рассказывала о достопримечательностях, отвечала на все наши вопросы, рекомендовала прекрасные места для обеда и ужина. Однозначно рекомендую Ирину как гида. Благодарим ее за время, проведённое с нами.

Отзыв на: Окрестности Бухары: святыни и культовые места А Анастасия 4 Ирадж провел с нами почти целый день. Мы побывали не только в этих трех местах, Ирадж помог нам сориентироваться в Бухаре, записаться в хамам, показал нам неисхоженные туристами улочки, незареставрированные мечети, с ним было очень комфортно и легко.

Отзыв на: Бухара — город-музей Е Екатерина 5 Огромное спасибо Ирине за экскурсию по Бухаре. Мы отлично провели время. Гуляли по старому городу 5 часов. Мне очень все понравилось! Было очень интересно. Однозначно Рекомендую!

Отзыв на: Бухара — город-музей И Инга 5 Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию. Чудесный, живой язык, факты преподнесены через легенды и истории. Эта экскурсия запомнится надолго. Великолепно. Инга и Андрей, Санкт Петербург.

Отзыв на: Сказочная Бухара Т Татьяна 5 Сказочный город Бухару показал нам замечательный, очень профессиональный гид Равшан. Увлекательный рассказ, грамотное, интересное разъяснение всех исторических событий, внимание к нам и доброжелательная улыбка! Мы очень довольны отличной экскурсией. Везём на Украину тепло Узбекистана и доброжелательность его жителей!

Отзыв на: Волшебная Бухара Z Zalkar 5 Хороший гид, с чувством юмора и просто интересный собеседник

Отзыв на: Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города В Вячеслав 5 Если хочется открыть сердце Бухары, обязательно к Ираджу. Это не гид, это человек влюбленный в свой город, готовый щедро делиться его сокровищами. А еще очень важно, что Ирадж слышит и слушает клиента, ориентируется на его пожелания и интересы. Нет запрограммированного маршрута, есть возможность вместе с ним идти туда, куда интуитивно хочется именно вам. Прекрасный язык и знания.