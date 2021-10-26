Все экскурсии в Бухаре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бухаре – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 171 ⭐ отзыв, цены от $40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бухаре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Узбекистане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
6ч
$66
за 1 чел.
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Во время авторского тура по Бухаре, вы познакомитесь с историей, культурой и традициями города...
Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Индивидуальная экскурсия
5ч
$117
за 1 чел.
Прогулка по древней Бухаре
Почувствуйте себя героем из сказочного цикла «Тысяча и одна ночь» , прогуливаясь по древней Бухаре,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€67
за 1-6 чел.
Бухара — город-музей
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Индивидуальная экскурсия
4ч
$40
за 1-5 чел.
Знакомство с Бухарой
Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€76
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии
Индивидуальная экскурсия
4ч
$50
за 1-5 чел.
Солнечная Бухара: расширенная обзорная экскурсия
Бухара - один из древнейших городов Центральной Азии, областной центр Бухарской области Республики...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€45
за 1-10 чел.
Волшебная Бухара
Все знаковые места Старого города на душевной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€60
за 1-15 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€60
за 1-6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Открыть истории и легенды памятников древнего и средневекового Востока на прогулке по Старому городу
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€78
за 1-4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Проехать нестандартным маршрутом по культовым местам и проникнуться узбекской культурой
Индивидуальная экскурсия
6ч
€120
за 1-4 чел.
Бухара — город ремесленников
Познакомиться с процессом изготовления искусных изделий и поразиться умению бухарских мастеров
Индивидуальная экскурсия
5ч
€50
за 1-8 чел.
Понять дух Бухары и его жителей
Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана
Последние отзывы «Экскурсии Бухары»
- РРоман26 октября 2021Все отлично. 👍
- ООльга25 октября 2021Все отлично! Ирадж очень хороший гид с большим количеством знаний
- ЛЛилия23 октября 2021Добрый день! Провели замечательный день в Бухаре с Ириной! Ирина подстроилась под нас полностью. Мы начали экскурсию в то время, которое нам было удобно и закончили также. Ирина много и подробно рассказывала о достопримечательностях, отвечала на все наши вопросы, рекомендовала прекрасные места для обеда и ужина. Однозначно рекомендую Ирину как гида. Благодарим ее за время, проведённое с нами.
- ААнастасия21 октября 2021Ирадж провел с нами почти целый день. Мы побывали не только в этих трех местах, Ирадж помог нам сориентироваться в Бухаре, записаться в хамам, показал нам неисхоженные туристами улочки, незареставрированные мечети, с ним было очень комфортно и легко.
- ЕЕкатерина17 октября 2021Огромное спасибо Ирине за экскурсию по Бухаре. Мы отлично провели время. Гуляли по старому городу 5 часов. Мне очень все понравилось! Было очень интересно. Однозначно Рекомендую!
- ИИнга15 октября 2021Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию. Чудесный, живой язык, факты преподнесены через легенды и истории. Эта экскурсия запомнится надолго. Великолепно. Инга и Андрей, Санкт Петербург.
- Отзыв на: Сказочная БухараТТатьяна24 сентября 2021Сказочный город Бухару показал нам замечательный, очень профессиональный гид Равшан. Увлекательный рассказ, грамотное, интересное разъяснение всех исторических событий, внимание к нам и доброжелательная улыбка! Мы очень довольны отличной экскурсией. Везём на Украину тепло Узбекистана и доброжелательность его жителей!
- Отзыв на: Волшебная БухараZZalkar7 сентября 2021Хороший гид, с чувством юмора и просто интересный собеседник
- ВВячеслав16 мая 2021Если хочется открыть сердце Бухары, обязательно к Ираджу. Это не гид, это человек влюбленный в свой город, готовый щедро делиться его сокровищами. А еще очень важно, что Ирадж слышит и слушает клиента, ориентируется на его пожелания и интересы. Нет запрограммированного маршрута, есть возможность вместе с ним идти туда, куда интуитивно хочется именно вам. Прекрасный язык и знания.
- ССергей10 апреля 2021Интересная экскурсия, Ирадж знающий гид, отлично говорит на русском, много информации о прошлом и настоящем Бухары. Неравнодушный экскурсовод - это про Ираджа. Помогает определиться с местами для обеда и ужина, покупок т др. Рекомендую!