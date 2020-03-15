7 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Сказочная Бухара

Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 15 человек
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Равшан
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Равшан – Гид в Бухаре
Приглашаю посетить легендарную Бухару — колыбель науки, искусства и торговли Узбекистана.

Вы погуляете по улочкам Старого города и ощутите загадочный средневековый колорит.

Я покажу вам самые важные достопримечательности 🏛️ Бухары: торговые купола, величественные архитектурные ансамбли Лаби-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк и мавзолей.

Расскажу об истории 📖, разнообразной культуре, гастрономических изысках и традициях местного народа.

Вы почувствуете душу и сердце Бухары и, надеюсь, захотите в нее вернуться!
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара

Что вас ожидает

Бухара сквозь века
Вы погуляете по Старому центру и в полной мере ощутите дух Средневековья. Вы услышите, как зарождались города и государства в нашем удивительном крае, как развивалась торговля и какую роль сыграл Великий шелковый путь в развитии региона. Увидите на старинных улицах искусных ремесленников и узнаете, как им удается изготавливать истинные произведения искусства, используя древние технологии. Я помогу вам почувствовать самобытную атмосферу старой части города и покажу огромное количество сохранившихся в ней памятников среднеазиатского зодчества. Итак, в программе:

  • Ансамбль Лаби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится чудесный водоем Надир-Беги. Я расскажу, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории.
  • Торговые купола — вы увидите купола менял, головных уборов и ювелиров. Вместе мы рассмотрим их каменные своды и сохранившиеся мозаики.
  • Комплекс Кош-медресе, состоящий из двух учебных заведений XV и XVII веков. Я поясню, в чем особенности их архитектуры и почему Кош-медресе является выдающимся произведением центральноазиатского зодчества.
  • Пои-Калян — вы исследуете старинный ансамбль, состоящий из минарета XII века, крупнейшей мечети и медресе.
  • Крепость Арк — вас впечатлит неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с IV века до н.э. Я расскажу историю и легенды этого «внутреннего города».
  • Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, построенный из жженого кирпича в IX веке.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 15 евро c человека
  • Я гибкий гид и с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Равшан
Равшан
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

15 марта 2020
Хочу сказать большое спасибо Равшану за проведённую экскурсия. Все очень понравилось: маршрут, рассказы, штуки. Мы остались очень довольны, всем советую.
12 января 2020
Экскурсия прошла на 10 баллов из пяти. Равшан показал нам воистину сказочную Бухару. Благодаря ему мы полюбили этот древний город, познакомились с историей, культурой и религией Узбекистана. Равшан - необыкновенно профессиональный гид, очень интеллигентный и приятный в общении человек, могущий по-настоящему заинтересовать любого туриста. Он знает ответы на все вопросы! Мы искренне рекомендуем всем гостям Бухары экскурсию с Равшаном.
9 декабря 2019
Как же прекрасна Бухара зимой!!! Нет толп туристов и мы смогли спокойно погулять и посмотреть весь город. Равшан отлично знает свое дело! Вся информация подается легко и интересно. Мы познакомились с городом, с его людьми, с ремеслами! Спасибо Равшану за сказку в Бухаре!!!
29 ноября 2019
Интнресно и познавательно. Гид работает профессионально. Рекомендую.
27 сентября 2019
Равшан прекрасен! Дело даже не в том, что вы посетите всё, что нужно посетить в Бухаре, с соответствующими комментариями. Тут важно ощущение того, что вы не бегаете высунув язык от достопримечательности к достопримечательности в составе "организованной группы", тщетно пытаясь запомнить даты, а просто гуляете с другом по красивому городу и беседуете о том, что он знает и любит. И оно того стоит!
3 мая 2019
Равшан, отличный гид. Хороший рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании! Всем рекомендую!!!
28 апреля 2019
Очень колоритный, сказочный город Бухара. Гостеприимные служащие отеля, ресторанов, жители. Прекрасная, солнечная погода сопровождала все наше пребывание в Бухаре. Умельцы по керамике, вышиванию, по работе с металлом просто удивили нас. А какие шёлковые ковры ручной работы... это все таки надо увидеть своими глазами.

Равшан проводит ещё 1 экскурсию

Бухара — город ремесленниковБухара — город ремесленниковБухара — город ремесленников
120 за экскурсию
6 часов
Познакомиться с процессом изготовления искусных изделий и поразиться умению бухарских мастеров
Вы откроете традиции и секреты гиждуванской керамической школы, одной из древнейших в Узбекистане. Пройдете мастер-класс по приготовлению плова и прогуляетесь по Старому городу. Услышите историю ремесел, прославивших Бухару, и посетите целую вереницу мастерских: кукольную, ковровую, кузнечную, чеканную, золотошвейную, ювелирную и многие другие.

Обзорные экскурсии в Бухаре

Понять дух Бухары и его жителейПонять дух Бухары и его жителейПонять дух Бухары и его жителей
50 за экскурсию
5 часов
5 отзывов
Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана
На экскурсии вы откроете Бухару, как один из самых мирных, дружелюбных городов мира, где каждому человеку оказывается уважение и почет, где православная церковь мирно соседствует с синагогой и мечетями. Все незнакомые люди вне зависимоти от возраста говорят друг другу «вы», а соседи знают друг про друга все. Можно зайти на минутку попросить соль, а выйти только через 2 часа сытым — просто не отпустят, так как гостю нельзя не предложить самые лучшие лакомства в доме... Именно таким я хочу показать вам город — так что добро пожаловать!
Сокровища Бухары, жемчужины Средней АзииСокровища Бухары, жемчужины Средней АзииСокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
60 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Открыть истории и легенды памятников древнего и средневекового Востока на прогулке по Старому городу
В самом сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с главными мечетями, медресе и мавзолеями Священного города, услышите предания о Чингисхане и Святом Иове. А также узнаете историю древней неприступной цитадели Арк и осмотрите самый высокий минарет Калян, что словно маяк указывал путь торговым караванам и паломникам, направлявшимся в Бухару.
Волшебная БухараВолшебная БухараВолшебная Бухара
45 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Все знаковые места Старого города на душевной обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности древней Бухары и услышите интересные факты из истории города. Я помогу разобраться в загадочной восточной архитектуре и особенностях местной жизни, раскрою многовековые традиции и поделюсь полезными советами.
Бухара — город-музейБухара — город-музейБухара — город-музей
67 за экскурсию
4.5 часов
105 отзывов
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности. Городу почти 3000 лет, и если знать маршруты, на его улицах можно найти наследие каждой эпохи. Я проведу вас этими тропами и расскажу самое важное о прошлом и настоящем Бухары, так что её история сложится в понятную картину, а здания и памятники обретут смысл. Священная, золотая, благородная Бухара — такими эпитетами награжден наш город, и на моей экскурсии вы поймете почему.

Выбирайте и другие экскурсии в Бухаре

Необычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомИстория и архитектураНа автомобилеОбзорныеВсе
60 за экскурсию
Заказать экскурсию