7 отзывов оставили туристы

Приглашаю посетить легендарную Бухару — колыбель науки, искусства и торговли Узбекистана. Вы погуляете по улочкам Старого города и ощутите загадочный средневековый колорит.
Я покажу вам самые важные достопримечательности Бухары: торговые купола,
Я покажу вам самые важные достопримечательности Бухары: торговые купола,
Описание экскурсии
Бухара сквозь века
Вы погуляете по Старому центру и в полной мере ощутите дух Средневековья. Вы услышите, как зарождались города и государства в нашем удивительном крае, как развивалась торговля и какую роль сыграл Великий шелковый путь в развитии региона. Увидите на старинных улицах искусных ремесленников и узнаете, как им удается изготавливать истинные произведения искусства, используя древние технологии. Я помогу вам почувствовать самобытную атмосферу старой части города и покажу огромное количество сохранившихся в ней памятников среднеазиатского зодчества. Итак, в программе:
- Ансамбль Лаби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится чудесный водоем Надир-Беги. Я расскажу, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории.
- Торговые купола — вы увидите купола менял, головных уборов и ювелиров. Вместе мы рассмотрим их каменные своды и сохранившиеся мозаики.
- Комплекс Кош-Медресе, состоящий из двух учебных заведений XV и XVII веков. Я поясню, в чем особенности их архитектуры и почему Кош-Медресе является выдающимся произведением центральноазиатского зодчества.
- Пои-Калон — вы исследуете старинный ансамбль, состоящий из минарета XII века, крупнейшей мечети и медресе.
- Крепость Арк — вас впечатлит неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с IV века до н. э. Я расскажу историю и легенды этого «внутреннего города».
- Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, построенный из жженого кирпича в IX веке.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — $17 c человека
- Я гибкий гид и с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 174 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая экскурсия по знаковым местам Бухары. Наш гид Равшан рассказывал все очень понятно и доступно (для нас людей не разбирающихся в истории))), Но я уверена что тем кто разбирается будет о чем поговорить так как Равшан очень эрудированный специалист глубоко погруженный в тему. Детям -подросткам Бухара очень понравилась, сказали она похожа на планету Татуин из звездных воин)))
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Д
Спасибо огромное очень интеллигентному и невероятно обаятельному Равшану! Было очень легко и интересно! Лучший гид во всем Узбекистане!
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Очень понравилась экскурсия. Равшан невероятно хорошо владеет материалом, подробно отвечал на все наши вопросы, которые порой уходили далеко за рамки экскурсионного материала.
Сто процентов буду советовать знакомым, если они сюда соберутся
За 4 часа экскурсии преисполнилась в истории средней Азии посильнее чем в школе
Сто процентов буду советовать знакомым, если они сюда соберутся
За 4 часа экскурсии преисполнилась в истории средней Азии посильнее чем в школе
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Е
Очень грамотный и приятный экскурсовод👍🏻 познавательная экскурсия👍🏻 солнечная, теплая, гостеприимная и красивая Бухара🥰
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Ф
рекомендуем Равшана! отличный гид и прекрасный человек! очень познавательная экскурсия с вниманием к гостям!
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Были на экскурсии с гидом Равшаном 8.04.2026! приехали из Самарканда и немного задержались,Равшан нас подождал,большое спасибо! с дороги мы были очень голодными и Равшан порекомендовал нам вкусное место,с местной самсой,
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