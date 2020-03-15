7 отзывов оставили туристы

Понять дух Бухары и его жителей

Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана

На экскурсии вы откроете Бухару, как один из самых мирных, дружелюбных городов мира, где каждому человеку оказывается уважение и почет, где православная церковь мирно соседствует с синагогой и мечетями. Все незнакомые люди вне зависимоти от возраста говорят друг другу «вы», а соседи знают друг про друга все. Можно зайти на минутку попросить соль, а выйти только через 2 часа сытым — просто не отпустят, так как гостю нельзя не предложить самые лучшие лакомства в доме... Именно таким я хочу показать вам город — так что добро пожаловать!