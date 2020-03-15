7 отзывов оставили туристы

Бухара сквозь века
Вы погуляете по Старому центру и в полной мере ощутите дух Средневековья. Вы услышите, как зарождались города и государства в нашем удивительном крае, как развивалась торговля и какую роль сыграл Великий шелковый путь в развитии региона. Увидите на старинных улицах искусных ремесленников и узнаете, как им удается изготавливать истинные произведения искусства, используя древние технологии. Я помогу вам почувствовать самобытную атмосферу старой части города и покажу огромное количество сохранившихся в ней памятников среднеазиатского зодчества. Итак, в программе: