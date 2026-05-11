7 отзывов оставили туристы

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Юлия Хорошая экскурсия по знаковым местам Бухары. Наш гид Равшан рассказывал все очень понятно и доступно (для нас людей не разбирающихся в истории))), Но я уверена что тем кто разбирается будет о чем поговорить так как Равшан очень эрудированный специалист глубоко погруженный в тему. Детям -подросткам Бухара очень понравилась, сказали она похожа на планету Татуин из звездных воин))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Спасибо огромное очень интеллигентному и невероятно обаятельному Равшану! Было очень легко и интересно! Лучший гид во всем Узбекистане! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Alina Очень понравилась экскурсия. Равшан невероятно хорошо владеет материалом, подробно отвечал на все наши вопросы, которые порой уходили далеко за рамки экскурсионного материала.

Сто процентов буду советовать знакомым, если они сюда соберутся



За 4 часа экскурсии преисполнилась в истории средней Азии посильнее чем в школе Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Очень грамотный и приятный экскурсовод👍🏻 познавательная экскурсия👍🏻 солнечная, теплая, гостеприимная и красивая Бухара🥰 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ф Фарид рекомендуем Равшана! отличный гид и прекрасный человек! очень познавательная экскурсия с вниманием к гостям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет