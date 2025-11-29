Описание экскурсииБухара – один из знаменитых исторических городов-оазисов Великого Шелкового Пути. Будучи очень популярным, среди семи священных городов мусульманского мира он носил название «Бухоро-и Шариф» или «Священная Бухара». Во время экскурсии Мы посмотрим с вами древнюю Бухару c площадью около 200 гектаров, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе увидим красивые памятники с голубыми куполами, изразцами, мозаикой. В целом вы увидите и почувствуете атмосферу старого города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Ляби Хаус
- Торговые Купала
- Мечеть Магоки Аттори
- Комплекс Пойи Калян
- Цитадель Арк
- Мечеть Боло Хаус
- Мавзолей Саманидов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
