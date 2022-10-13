Приглашаю на комбинированную обзорную экскурсию по Бухаре! В первой части мы осмотрим все основные достопримечательности. Потом сделаем перерыв на пару часов: вы сможете немного перевести дух, отдохнуть в отеле или чайхоне. Затем с новыми силами продолжить исследование города, но уже его нетуристических кварталов. Обещаю, что вам понравится.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Бухары

Вы увидите все главные места города: архитектурные ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон, торговые купола, средневековые бани и крепость Арк. Оцените древнейшее сооружение Средней Азии — мавзолей Саманидов — и мечеть Магоки-Аттари, построенную на месте храма Солнца. А еще раскроете, какое медресе возвел внук Тамерлана и как с Бухарой связан инженер Шухов. Осмотрев центр, мы отправимся в загородный дворец Мохи-Хоса. Вы услышите о жизни бухарских эмиров, полюбуетесь дворцовыми павильонами и живописными садами с павлинами.

Нетуристические места

Мы посетим две мечети с оригинальными интерьерами 16 века: Балянд и Ходжа Зайниддин. Полюбуемся изящно оформленными потолками и поговорим о средневековой технике украшения стен сусальным золотом. Затем пройдем по узким улочкам к заброшенному водоему и погуляем по древнему району, рассматривая дома с резными дверьми. В завершение посетим квартал, который издавна населяли исключительно бухарские евреи: отыщем старинную синагогу и особняки зажиточных жителей.

Организационные детали