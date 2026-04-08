Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бухаре, где вы не только увидите знаменитые архитектурные шедевры, но и окунетесь в атмосферу настоящего Востока, исследуя скрытые уголки города.Начнем наше путешествие с осмотра

величественных монументов, таких как Ляби Хауз, Пои-Калон, мавзолей Саманидов, мечеть Магоки-Аттари, а также посетим загородный дворец Мохи-Хоса, где вы сможете насладиться красотой дворцовых павильонов и садов. После короткого перерыва, предоставляющего возможность отдохнуть и перекусить, мы продолжим наше путешествие, отправившись в нетуристические кварталы Бухары. Вы узнаете о жизни местных жителей, посетите уникальные мечети 16 века с оригинальными интерьерами, прогуляетесь по узким улочкам к заброшенному водоему и исследуете древний район с резными дверями. Завершим нашу экскурсию в квартале, где издавна проживали бухарские евреи, открыв для вас старинную синагогу и особняки зажиточных жителей. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя как известные, так и скрытые сокровища Бухары

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Описание экскурсии

Визитные карточки Бухары

Вы увидите все главные места города: архитектурные ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон, торговые купола, средневековые бани и крепость Арк (осмотр снаружи). Оцените древнейшее сооружение Средней Азии — мавзолей Саманидов — и мечеть Магоки-Аттари, построенную на месте храма Солнца. Узнаете, какое здание Бухары связано с библейским праведником, и как была устроена сложнейшая на востоке система водоснабжения. А ещё раскроете, какое медресе возвел внук Тамерлана и как с Бухарой связан инженер Шухов.

Нетуристические места

В начале маршрута мы посетим квартал, который издавна населяли исключительно бухарские евреи: отыщем старинную синагогу и особняки зажиточных жителей. Далее, изучив редко посещаемый ансамбль Гаукушон, я подведу вас к узкой улочке, с которой можно разглядеть два самых высоких минарета города.

Между торговыми куполами мы свернём с оживлённой улицы и увидим город без туристической мишуры. Пройдём через кварталы Бозори Гул и Дегрези к восхитительной обзорной точке, находящейся под тенью медресе Абдуллазиз-хана, на котором сохранилось настоящее гнездо аистов.

Увидим мы и один из самых живописных и древних кварталов Бухары — Ходжа Зайниддин. Проберёмся к заброшенному водоёму 16 века с уникальным водосливом и будем рассматривать дома с резными дверями.

Организационные детали