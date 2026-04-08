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Бухара известная и неизведанная

Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бухаре, где вы не только увидите знаменитые архитектурные шедевры, но и окунетесь в атмосферу настоящего Востока, исследуя скрытые уголки города.

Начнем наше путешествие с осмотра
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величественных монументов, таких как Ляби Хауз, Пои-Калон, мавзолей Саманидов, мечеть Магоки-Аттари, а также посетим загородный дворец Мохи-Хоса, где вы сможете насладиться красотой дворцовых павильонов и садов.

После короткого перерыва, предоставляющего возможность отдохнуть и перекусить, мы продолжим наше путешествие, отправившись в нетуристические кварталы Бухары.

Вы узнаете о жизни местных жителей, посетите уникальные мечети 16 века с оригинальными интерьерами, прогуляетесь по узким улочкам к заброшенному водоему и исследуете древний район с резными дверями.

Завершим нашу экскурсию в квартале, где издавна проживали бухарские евреи, открыв для вас старинную синагогу и особняки зажиточных жителей. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя как известные, так и скрытые сокровища Бухары

5
251 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🌳 Живописные сады
  • 🕌 Исторические мечети
  • 🏘️ Аутентичные кварталы
  • 🌟 Погружение в культуру
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная

Что можно увидеть

  • Ляби Хауз
  • Пои-Калон
  • Торговые купола
  • Средневековые бани
  • Крепость Арк
  • Мавзолей Саманидов
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Медресе
  • Загородный дворец Мохи-Хоса
  • Мечеть Балянд
  • Мечеть Ходжа Зайниддин
  • Синагога

Описание экскурсии

Визитные карточки Бухары

Вы увидите все главные места города: архитектурные ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон, торговые купола, средневековые бани и крепость Арк (осмотр снаружи). Оцените древнейшее сооружение Средней Азии — мавзолей Саманидов — и мечеть Магоки-Аттари, построенную на месте храма Солнца. Узнаете, какое здание Бухары связано с библейским праведником, и как была устроена сложнейшая на востоке система водоснабжения. А ещё раскроете, какое медресе возвел внук Тамерлана и как с Бухарой связан инженер Шухов.

Нетуристические места

В начале маршрута мы посетим квартал, который издавна населяли исключительно бухарские евреи: отыщем старинную синагогу и особняки зажиточных жителей. Далее, изучив редко посещаемый ансамбль Гаукушон, я подведу вас к узкой улочке, с которой можно разглядеть два самых высоких минарета города.

Между торговыми куполами мы свернём с оживлённой улицы и увидим город без туристической мишуры. Пройдём через кварталы Бозори Гул и Дегрези к восхитительной обзорной точке, находящейся под тенью медресе Абдуллазиз-хана, на котором сохранилось настоящее гнездо аистов.

Увидим мы и один из самых живописных и древних кварталов Бухары — Ходжа Зайниддин. Проберёмся к заброшенному водоёму 16 века с уникальным водосливом и будем рассматривать дома с резными дверями.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: мавзолей Саманидов — 15 000 сум с чел., мечеть Калон — 15 000 сум с чел.
  • По желанию можем расширить маршрут и увеличить продолжительность экскурсии до 7 часов. Подробности уточняйте в переписке с гидом

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен
Армен — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1913 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Армен, я родился и всю жизнь прожил в Бухаре. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
251
4
3
2
1
Ольга
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.

У нас была непростая компания: женщина, которой все-все-все интересно, и
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она готова часами гулять по городу, женщина, которой тоже интересно, но она не может много ходить, и 11-летняя девочка без особой тяги к изучению истории:) Армен учел наши пожелания и построил маршрут так, что все остались довольны: было много интересной информации о городе, были остановки для отдыха, были чудесные нетуристические улочки и полезные рекомендации, куда еще сходить и на что обратить внимание, пока мы здесь (от ребенка отдельное спасибо за кукольную мастерскую: зашли, не пожалели). От себя скажу, что совершенно не заметила, как прошли первые 1,5 часа четырехчасовой экскурсии. В старый город действительно влюбляешься, а когда включают вечернюю подсветку, кажется, что попал в восточную сказку.

К этому стоит добавить, что еще до экскурсии Армен дал пару полезных советов, которые помогли нам вовремя купить билеты на поезд и не ждать долго такси на жд вокзале Бухары.

Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
Бухара - город, по которому нужно обязательно погулять с местным гидом. И если этот гид - Армен, то вам очень повезло.
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И
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары! Он буквально влюбил нас в нее! Очень эрудированный и интереснейший рассказчик, очень приятный собеседник. Большое спасибо за потрясающую экскурсию!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!+1
Мы остались в восторге от нашей неспешной и очаровательной прогулки с Арменом по заповедным уголкам Бухары!
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М
все отлично и самое главное интересно)
гид Армен подстроился под наш тайминг и темп 😁 мы познакомились с Бухарой через интересные истории и места, а также порекомендовал места до самостоятельного посещения)
все отлично и самое главное интересно)
все отлично и самое главное интересно)
все отлично и самое главное интересно)
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С
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была максимально не банальной, Нам показали как самые популярные места, так и те, которые вообще
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не входят в туристические маршруты, но именно из них складывается настоящий облик города. На мой взгляд, это лучший вариант для знакомства с Бухарой из всех, которые можно найти. Гид очень эрудированный, приятный человек. Мы остались в восторге и однозначно рекомендуем к посещению!

Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была+10
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
Не знаю, возможно ли более полно раскрыть и показать Бухару, чем это сделал Армен. Экскурсия была
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С
Очень хороший гид! Самый лучший за всю поездку в Узбекистане. Показал город с необычной стороны, которую мы бы сами никогда не увидели. Армен подчеркнул особенности архитектуры разных эпох. Рассказал об обычаях жизни людей и о Узбекистане сегодня. С душой и со вкусом! Советуем!
Очень хороший гид! Самый лучший за всю поездку в Узбекистане. Показал город с необычной стороны, которую
Очень хороший гид! Самый лучший за всю поездку в Узбекистане. Показал город с необычной стороны, которую
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В
Армен прекрасный гид! Дал очень много и исторической и бытовой информации! Вместо 4 часов все пять пролетели абсолютно незаметно! Рассказ о Бухаре и ее истории был очень увлекательным, познавательным, живым и подробным. Смело рекомендую его!
Армен прекрасный гид! Дал очень много и исторической и бытовой информации! Вместо 4 часов все пять
Армен прекрасный гид! Дал очень много и исторической и бытовой информации! Вместо 4 часов все пять
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