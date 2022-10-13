Бухара известная и неизведанная

Большая обзорная экскурсия по главным и тайным местам города

Приглашаю на комбинированную обзорную экскурсию по Бухаре! В первой части мы осмотрим все основные достопримечательности.

Потом сделаем перерыв на пару часов: вы сможете немного перевести дух, отдохнуть в отеле или чайхоне. Затем с новыми силами продолжить исследование города, но уже его нетуристических кварталов. Обещаю, что вам понравится.
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Бухара известная и неизведанная
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Бухары

Вы увидите все главные места города: архитектурные ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон, торговые купола, средневековые бани и крепость Арк. Оцените древнейшее сооружение Средней Азии — мавзолей Саманидов — и мечеть Магоки-Аттари, построенную на месте храма Солнца. А еще раскроете, какое медресе возвел внук Тамерлана и как с Бухарой связан инженер Шухов. Осмотрев центр, мы отправимся в загородный дворец Мохи-Хоса. Вы услышите о жизни бухарских эмиров, полюбуетесь дворцовыми павильонами и живописными садами с павлинами.

Нетуристические места

Мы посетим две мечети с оригинальными интерьерами 16 века: Балянд и Ходжа Зайниддин. Полюбуемся изящно оформленными потолками и поговорим о средневековой технике украшения стен сусальным золотом. Затем пройдем по узким улочкам к заброшенному водоему и погуляем по древнему району, рассматривая дома с резными дверьми. В завершение посетим квартал, который издавна населяли исключительно бухарские евреи: отыщем старинную синагогу и особняки зажиточных жителей.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 11 евро с человека
  • Чтобы добраться до загородного дворца, мы воспользуемся такси — около 3 евро. Также может понадобиться такси от вашего отеля до начальной точки маршрута — около 1 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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