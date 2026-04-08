Начнем наше путешествие с осмотра
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🌳 Живописные сады
- 🕌 Исторические мечети
- 🏘️ Аутентичные кварталы
- 🌟 Погружение в культуру
Что можно увидеть
- Ляби Хауз
- Пои-Калон
- Торговые купола
- Средневековые бани
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
- Мечеть Магоки-Аттари
- Медресе
- Загородный дворец Мохи-Хоса
- Мечеть Балянд
- Мечеть Ходжа Зайниддин
- Синагога
Описание экскурсии
Визитные карточки Бухары
Вы увидите все главные места города: архитектурные ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон, торговые купола, средневековые бани и крепость Арк (осмотр снаружи). Оцените древнейшее сооружение Средней Азии — мавзолей Саманидов — и мечеть Магоки-Аттари, построенную на месте храма Солнца. Узнаете, какое здание Бухары связано с библейским праведником, и как была устроена сложнейшая на востоке система водоснабжения. А ещё раскроете, какое медресе возвел внук Тамерлана и как с Бухарой связан инженер Шухов.
Нетуристические места
В начале маршрута мы посетим квартал, который издавна населяли исключительно бухарские евреи: отыщем старинную синагогу и особняки зажиточных жителей. Далее, изучив редко посещаемый ансамбль Гаукушон, я подведу вас к узкой улочке, с которой можно разглядеть два самых высоких минарета города.
Между торговыми куполами мы свернём с оживлённой улицы и увидим город без туристической мишуры. Пройдём через кварталы Бозори Гул и Дегрези к восхитительной обзорной точке, находящейся под тенью медресе Абдуллазиз-хана, на котором сохранилось настоящее гнездо аистов.
Увидим мы и один из самых живописных и древних кварталов Бухары — Ходжа Зайниддин. Проберёмся к заброшенному водоёму 16 века с уникальным водосливом и будем рассматривать дома с резными дверями.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: мавзолей Саманидов — 15 000 сум с чел., мечеть Калон — 15 000 сум с чел.
- По желанию можем расширить маршрут и увеличить продолжительность экскурсии до 7 часов. Подробности уточняйте в переписке с гидом
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
У нас была непростая компания: женщина, которой все-все-все интересно, и
гид Армен подстроился под наш тайминг и темп 😁 мы познакомились с Бухарой через интересные истории и места, а также порекомендовал места до самостоятельного посещения)