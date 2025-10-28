Т Татьяне

М Михаил Спасибо за увлекательную прогулку по исторической Бухаре с интересными фактами. Рекомендую всем путешественникам!

Н Наталья Отличная экскурсия для тех, кто хочет прикоснуться к удивительному миру Бухары. Гид знаток своего дела. Нам очень повезло, что именно Эльдар познакомил нас с городом, оставив наилучшие впечатления. Даты, цифры, имена, события и много другой информации по теме экскурсии, которая позволяет представить как жили люди того времени. Доступно, понятно, интересно. Спасибо за гостеприимство 🤗

Ю Юлия Экскурсия понравилась! Бухара очень красивый город!! Гид интересно и обстоятельно провёл экскурсию! 3 часа прошли незаметно. Спасибо большое экскурсоводу!!!

U Usmanova Хотели бы поблагодарить Эльдара, во- первых, за то, что согласился провести экскурсию в дополнительное время, и, во- вторых, за содержательность лекции. Видно, что запланированных трех часов маловато, чтобы уместить все исторические факты и легенды, касающиеся старинной части города и не только, которыми располагает гид в это время. Успехов и здоровья!

E EVGENY читать дальше потому между проговариваемыми датами и событиями ему удаётся передать дух города, а не только его сухую историю. Сама экскурсия была в удобном темпе, разве что конец получился несколько "галопом по европам", но это было вызвано тем, что цитадель Арк закрывалась, а показать надо было ой как много. Хорошая, качественная, добротная работа. Спасибо! Гид - начитанный и интеллигентный человек, с богатым словарным запасом, свой город любящий и ценящий. Экскурсию не читает "с листа", как многие, а скорее ведёт беседу-рассказ, обстоятельно, неторопливо, вдумчиво. И

Ф Филипп Экскурсия с Эльдаром по Бухаре очень понравилась. Увидели все древние объекты и узнали очень много интересной информации об истории города, народа, … Рекомендуем гида и данную экскурсию всем кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом.

Е Екатерина Шикарная экскурсия с увлекательным рассказом гида. С большим удовольствием могу порекомендовать!

O Oleg Эльдар шикарно и душевно все рассказал. Отлично знает историю и сумел нас заинтересовать тоже. Однозначно рекомендую.

А Андрей Эльдар отлично провел экскурсию. Знает всю информацию. Ответил на все вопросы. Не торопил. Все здорово. Огромная благодарность