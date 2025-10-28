Экскурсия будет длиться более трех часов мы посетим более 24 ключевых исторических объектов. Пройдём по великому шелковому пути.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? За три часа я покажу и расскажу о самом ключевом историческом достоянии Бухары. Бухара — это музей под открытым небом. В городе более 500 исторических памятников: медресе, мечети, водоёмы, караван-сараи, торговые купола, бани. На экскурсии мы с вами пройдём пешком и посетим самые ключевые достопримечательности: 24 исторических объекта. Важная информация: Экскурсия будет длиться более трех часов мы посетим 22 ключевых исторических объектов.
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-хауз
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттари
- Кош медресе
- Ансамбль Пои-Калян
- Шуховская башня
- Крепость Арк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ходже Насреддину, Ляби-хауз
Завершение: Крепость Арк
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия будет длиться более трех часов мы посетим 22 ключевых исторических объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяне
28 окт 2025
М
Михаил
25 окт 2025
Спасибо за увлекательную прогулку по исторической Бухаре с интересными фактами. Рекомендую всем путешественникам!
Н
Наталья
14 окт 2025
Отличная экскурсия для тех, кто хочет прикоснуться к удивительному миру Бухары. Гид знаток своего дела. Нам очень повезло, что именно Эльдар познакомил нас с городом, оставив наилучшие впечатления. Даты, цифры, имена, события и много другой информации по теме экскурсии, которая позволяет представить как жили люди того времени. Доступно, понятно, интересно. Спасибо за гостеприимство 🤗
Ю
Юлия
10 окт 2025
Экскурсия понравилась! Бухара очень красивый город!! Гид интересно и обстоятельно провёл экскурсию! 3 часа прошли незаметно. Спасибо большое экскурсоводу!!!
U
Usmanova
9 окт 2025
Хотели бы поблагодарить Эльдара, во- первых, за то, что согласился провести экскурсию в дополнительное время, и, во- вторых, за содержательность лекции. Видно, что запланированных трех часов маловато, чтобы уместить все исторические факты и легенды, касающиеся старинной части города и не только, которыми располагает гид в это время. Успехов и здоровья!
E
EVGENY
2 окт 2025
Гид - начитанный и интеллигентный человек, с богатым словарным запасом, свой город любящий и ценящий. Экскурсию не читает "с листа", как многие, а скорее ведёт беседу-рассказ, обстоятельно, неторопливо, вдумчиво. И
Ф
Филипп
26 сен 2025
Экскурсия с Эльдаром по Бухаре очень понравилась. Увидели все древние объекты и узнали очень много интересной информации об истории города, народа, … Рекомендуем гида и данную экскурсию всем кто хочет познакомиться с этим прекрасным городом.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Шикарная экскурсия с увлекательным рассказом гида. С большим удовольствием могу порекомендовать!
O
Oleg
6 июн 2025
Эльдар шикарно и душевно все рассказал. Отлично знает историю и сумел нас заинтересовать тоже. Однозначно рекомендую.
А
Андрей
24 мая 2025
Эльдар отлично провел экскурсию. Знает всю информацию. Ответил на все вопросы. Не торопил. Все здорово. Огромная благодарность
В
Вероника
16 мая 2025
Экскурсия понравилась. Много культурной и исторической информации, интересные места. Гид дал хорошие рекомендации по посещению местных локаций.
