Мои заказы

8 марта в Узбекистане

Лучший подарок на 8 Марта - не вещь, а состояние: ощущение красоты, лёгкости, вдохновения и заботы о себе
8 марта в УзбекистанеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 марта в УзбекистанеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 марта в УзбекистанеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Лучший подарок на 8 Марта — не вещь, а состояние: ощущение красоты, лёгкости, вдохновения и заботы о себе. Этот тур в Узбекистан создан именно для такого настроения: всего за 3 дня вы побываете среди утончённой восточной архитектуры, мягкого весеннего света, уютных исторических улиц и впечатлений, которые хочется не просто сохранить на фото, а прожить по-настоящему.

Маршрут построен так, чтобы путешествие получилось насыщенным, но комфортным. Вас ждёт Бухара с её древними ансамблями и атмосферой старого Востока, поездка в Гиждуван на мастер-класс по знаменитой керамике, а затем Самарканд — торжественный, красивый, почти театральный в своей роскоши. В программе соединены самые привлекательные впечатления: прогулки по историческим городам, национальная кухня, знаковые памятники и поездка на скоростном поезде Afrosiyob.

Особенная ценность этого тура — в его настроении. Это красивый праздничный маршрут для тех, кто хочет встретить 8 Марта в атмосфере восточного шика, вдохновения и настоящего удовольствия от путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Бухара

Встреча в аэропорту Бухары — и уже с первых минут путешествие наполняется особым настроением: лёгким, тёплым, словно вы приехали в гости к Востоку. Знакомство группы за завтраком, обсуждение планов на день, который будет наполнен красотой, вкусами и атмосферой древнего города.

После завтрака вас ждёт прогулка по Бухаре. Вы увидите изящный мавзолей Саманидов — один из самых утончённых памятников архитектуры Центральной Азии. Заглянете на колоритный Восточный базар: аромат специй, горячая самса прямо из тандыра, лепёшки с хрустящей корочкой — здесь хочется пробовать всё) Вы увидите величественную крепость Арк — символ силы и истории Бухары, а затем отправитесь на обед блюдами национальной узбекской кухни.

Во второй половине дня — одно из самых красивых мест города: архитектурный ансамбль Пои-Калян. Здесь хочется замедлиться, сделать фотографии, почувствовать масштаб и тишину древности. Свободное время на сувениры: вы сможете выбрать украшения, ткани, керамику — те самые детали, которые будут напоминать вам об этом тёплом путешествии.

БухараБухараБухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гиждуван - Самарканд

Завтрак. Экскурсия в Гиждуван — город, где рождается знаменитая узбекская керамика. Здесь вас ждёт встреча с мастером, для которого ремесло — это не просто работа, а целая философия. Вы не просто наблюдаете, а сами погружаетесь в процесс: мягкая глина в руках, плавные движения, и вот уже появляется ваше собственное изделие. Этот момент — про удовольствие, про контакт с собой и про создание чего-то красивого своими руками. Общение с мастером, его истории и энергия добавляют этому опыту особую глубину и ценность.

После обеда — смена декораций: вы отправляетесь в Самарканд на скоростном поезде Афросиаб. Плавное, комфортное путешествие, в котором за окном сменяются пейзажи, а внутри — предвкушение встречи с одним из самых красивых городов Востока.

Размещение в отеле, немного времени перевести дыхание — и вы отправляетесь на прогулку к Регистану. Вечером это место раскрывается особенно магически: мягкий свет, величественные фасады, ощущение, будто вы оказались внутри сказки. Во время экскурсии вы узнаете истории этого пространства и увидите световое шоу, которое делает атмосферу ещё более завораживающей. Это по-настоящему грандиозное зрелище, которое остаётся в памяти надолго.

Гиждуван - СамаркандГиждуван - СамаркандГиждуван - Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Самарканд

Обзорная экскурсия по Самарканду. Вы побываете в обсерватории Улугбека — пространстве, где когда-то изучали звёзды и создавали открытия, опередившие своё время. Заглянете в мавзолей Гур-Эмир — изящный и величественный, с атмосферой глубины и тишины. Увидите грандиозную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, и отправитесь на Сиабский базар — яркий, живой, наполненный ароматами специй, фруктов и свежей выпечки.

Особенным моментом станет прогулка по Шахи-Зинда — одному из самых красивых ансамблей Самарканда. Здесь хочется замедлиться, рассматривать узоры, ловить свет на мозаике и просто наслаждаться моментом.

После обеда в уютном кафе — время плавно завершить путешествие. Трансфер в аэропорт.

СамаркандСамаркандСамарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 в Бухаре и Самарканде
  • Питание: завтраки и обеды
  • Билеты на поезд Afrosyob Бухара - Самарканд
  • Мастер-класс по керамике
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание русскоязычными гидами
  • Русскоязычный сопровождающий на всем маршруте
  • Трансферы из и в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бухары и обратно из Самарканда - от 30 000 руб
  • Ужины - от 1500 руб. /день
  • Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, сим-карты, сувениры и т. д
  • Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья. - от 500 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
читать дальшеуменьшить

5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Бухары

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бухаре
Все туры из Бухары
от 44 221 ₽ за человека