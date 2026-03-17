Описание тура
Лучший подарок на 8 Марта — не вещь, а состояние: ощущение красоты, лёгкости, вдохновения и заботы о себе. Этот тур в Узбекистан создан именно для такого настроения: всего за 3 дня вы побываете среди утончённой восточной архитектуры, мягкого весеннего света, уютных исторических улиц и впечатлений, которые хочется не просто сохранить на фото, а прожить по-настоящему.
Маршрут построен так, чтобы путешествие получилось насыщенным, но комфортным. Вас ждёт Бухара с её древними ансамблями и атмосферой старого Востока, поездка в Гиждуван на мастер-класс по знаменитой керамике, а затем Самарканд — торжественный, красивый, почти театральный в своей роскоши. В программе соединены самые привлекательные впечатления: прогулки по историческим городам, национальная кухня, знаковые памятники и поездка на скоростном поезде Afrosiyob.
Особенная ценность этого тура — в его настроении. Это красивый праздничный маршрут для тех, кто хочет встретить 8 Марта в атмосфере восточного шика, вдохновения и настоящего удовольствия от путешествия.
Программа тура по дням
Бухара
Встреча в аэропорту Бухары — и уже с первых минут путешествие наполняется особым настроением: лёгким, тёплым, словно вы приехали в гости к Востоку. Знакомство группы за завтраком, обсуждение планов на день, который будет наполнен красотой, вкусами и атмосферой древнего города.
После завтрака вас ждёт прогулка по Бухаре. Вы увидите изящный мавзолей Саманидов — один из самых утончённых памятников архитектуры Центральной Азии. Заглянете на колоритный Восточный базар: аромат специй, горячая самса прямо из тандыра, лепёшки с хрустящей корочкой — здесь хочется пробовать всё) Вы увидите величественную крепость Арк — символ силы и истории Бухары, а затем отправитесь на обед блюдами национальной узбекской кухни.
Во второй половине дня — одно из самых красивых мест города: архитектурный ансамбль Пои-Калян. Здесь хочется замедлиться, сделать фотографии, почувствовать масштаб и тишину древности. Свободное время на сувениры: вы сможете выбрать украшения, ткани, керамику — те самые детали, которые будут напоминать вам об этом тёплом путешествии.
Гиждуван - Самарканд
Завтрак. Экскурсия в Гиждуван — город, где рождается знаменитая узбекская керамика. Здесь вас ждёт встреча с мастером, для которого ремесло — это не просто работа, а целая философия. Вы не просто наблюдаете, а сами погружаетесь в процесс: мягкая глина в руках, плавные движения, и вот уже появляется ваше собственное изделие. Этот момент — про удовольствие, про контакт с собой и про создание чего-то красивого своими руками. Общение с мастером, его истории и энергия добавляют этому опыту особую глубину и ценность.
После обеда — смена декораций: вы отправляетесь в Самарканд на скоростном поезде Афросиаб. Плавное, комфортное путешествие, в котором за окном сменяются пейзажи, а внутри — предвкушение встречи с одним из самых красивых городов Востока.
Размещение в отеле, немного времени перевести дыхание — и вы отправляетесь на прогулку к Регистану. Вечером это место раскрывается особенно магически: мягкий свет, величественные фасады, ощущение, будто вы оказались внутри сказки. Во время экскурсии вы узнаете истории этого пространства и увидите световое шоу, которое делает атмосферу ещё более завораживающей. Это по-настоящему грандиозное зрелище, которое остаётся в памяти надолго.
Самарканд
Обзорная экскурсия по Самарканду. Вы побываете в обсерватории Улугбека — пространстве, где когда-то изучали звёзды и создавали открытия, опередившие своё время. Заглянете в мавзолей Гур-Эмир — изящный и величественный, с атмосферой глубины и тишины. Увидите грандиозную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, и отправитесь на Сиабский базар — яркий, живой, наполненный ароматами специй, фруктов и свежей выпечки.
Особенным моментом станет прогулка по Шахи-Зинда — одному из самых красивых ансамблей Самарканда. Здесь хочется замедлиться, рассматривать узоры, ловить свет на мозаике и просто наслаждаться моментом.
После обеда в уютном кафе — время плавно завершить путешествие. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 в Бухаре и Самарканде
- Питание: завтраки и обеды
- Билеты на поезд Afrosyob Бухара - Самарканд
- Мастер-класс по керамике
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание русскоязычными гидами
- Русскоязычный сопровождающий на всем маршруте
- Трансферы из и в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бухары и обратно из Самарканда - от 30 000 руб
- Ужины - от 1500 руб. /день
- Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, сим-карты, сувениры и т. д
- Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья. - от 500 руб