Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
9 мая в 08:00
16 мая в 08:00
$850 за всё до 2 чел.
Восток - дело тонкое: трехдневное путешествие по исторической Бухаре
Познакомьтесь с древней Бухарой: от мавзолея Саманидов до крепости Арк. Путешествие, полное открытий и вдохновения
Начало: Встретимся в отеле
Расписание: каждый день по запросу
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
от $1225 за всё до 2 чел.
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «3-дневные туры»
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