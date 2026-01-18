Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Бухаре на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Бухаре Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика; Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд; Бухара и её окрестности за 2 дня. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Бухаре в январе 2026 Сейчас в Бухаре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 220 до 707. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5

Туры по окрестностям Бухары и местам Узбекистана в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана