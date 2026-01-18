Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
21 янв в 08:00
28 янв в 08:00
$500 за человека
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
$707 за человека
Бухара и её окрестности за 2 дня
Начало: Площадь Ляби Хауз, памятник Ходжа Насреддина
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$220 за всё до 3 чел.
Сколько стоит тур в Бухаре в январе 2026
Сейчас в Бухаре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 220 до 707. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
