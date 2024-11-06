Сквозь эпохи и культуры: из Бухары в Ташкент в компании фотографа и местных гидов

Исследовать популярные и малоизвестные локации, познакомиться с ремёслами и прожить день кочевника
Узбекистан — это загадочная страна контрастов, хранящая древние тайны, привлекающая колоритными восточными базарами и впечатляющая богато украшенными постройками, словно из сказок Шахерезады.

Вы отправитесь сюда в сопровождении профессионального фотографа и будете
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гулять в компании местных гидов, которые проведут как популярными, так и почти секретными маршрутами только для своих.

Вас ждут рукотворные шедевры Бухары, Самарканда и Ташкента, а также природные красоты в окрестностях озера Айдыр-Куль и высокогорного курорта Чимган.

Вы также сможете погрузиться в кочевую культуру: покататься верхом на верблюде, поужинать у костра, слушая народные мелодии в исполнении акына, и переночевать в юрте посреди пустыни.

Сквозь эпохи и культуры: из Бухары в Ташкент в компании фотографа и местных гидов
Сквозь эпохи и культуры: из Бухары в Ташкент в компании фотографа и местных гидов
Сквозь эпохи и культуры: из Бухары в Ташкент в компании фотографа и местных гидов

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*. В юртах — по 2-4 человека, общие душ и санузел оборудованы в отдельном здании на территории лагеря. Точные названия гостиниц будут известны непосредственно перед началом тура.

*Фото мест проживания размещены для примера. Фото отеля Zam-Zam Teracce взяты с сайта booking.com, фото юрты предоставлены организатором.

Питание. Не входит в стоимость. Возможно, в отелях по маршруту будут включены завтраки.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также в стоимость включён билет на поезд из Самарканда в Ташкент.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Бухаре

Встретим вас у аэропорта Бухары и доставим в отель. После размещения и недолгого отдыха отправимся гулять по историческому центру в компании местного гида. Погрузимся в нетуристическую жизнь древнего города: исследуем малоизвестные маршруты, откроем секретные уголки, рассмотрим аутентичные лавочки и колоритные мечети.

Прогулки по БухареПрогулки по БухареПрогулки по БухареПрогулки по БухареПрогулки по БухареПрогулки по Бухаре
2 день

День настоящего кочевника

Сегодня нас ждёт максимальное погружение в культуру Узбекистана. Мы покинем Бухару и поедем в Нурат, где устроим променад по ремесленным мастерским. Остановимся в караван-сарае, чтобы пообедать по местным традициям, и продолжим путь вглубь пустыни.

Прибудем в юрточный лагерь, где сегодня останемся ночевать. Вы сможете почувствовать вкус кочевой жизни, познакомиться с бытом и обычаями, освоить верховую езду на верблюдах. Вечером поужинаем у костра, слушая народные песни в исполнении акына.

День настоящего кочевникаДень настоящего кочевникаДень настоящего кочевникаДень настоящего кочевникаДень настоящего кочевникаДень настоящего кочевника
3 день

Природа, древности, вечер в Самарканде

Позавтракаем и поедем к озеру Айдыр-Куль. Оно мало известно среди приезжих и отличается живописными пейзажами, где получаются фантастические фото. За доплату можем организовать пикник на берегу.

Посетим захватывающее по силе и энергетике место с многовековой историей — религиозный комплекс «Чашма». Рассмотрим руины гарнизона Александра Македонского.

После полудня прибудем в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером поужинаем всей компанией и пойдём гулять по вечернему городу, изучая многочисленные мечети, медресе, мемориалы и восточные базары.

Природа, древности, вечер в СамаркандеПрирода, древности, вечер в СамаркандеПрирода, древности, вечер в СамаркандеПрирода, древности, вечер в Самарканде
4 день

Пешком по Самарканду

Обувайтесь поудобнее, ведь впереди — долгая пешая экскурсия по Старому Самарканду. Это один из древнейших городов мира с особенной атмосферой, где время словно замерло. Будем фотографировать изящные узоры голубой, зелёной, белой и золотой мозаики. Заглядывать в закусочные, откуда доносятся головокружительные ароматы. И прямо на улице знакомиться с местными жителями, которые отличаются радушием и не прочь поболтать с гостями страны.

Пешком по СамаркандуПешком по СамаркандуПешком по СамаркандуПешком по Самарканду
5 день

Экскурсии по Ташкенту

На скоростном поезде доберёмся в сердце Узбекистана — Ташкент. В столице исследуем ключевые достопримечательности. Это центр плова, где главное национальное блюдо готовится в огромных чанах на тысячи человек, шумный рынок «Чорсу», религиозный центр Хазрати Имам, в котором хранится ценнейший древний Коран, и многие другие локации.

Экскурсии по ТашкентуЭкскурсии по ТашкентуЭкскурсии по ТашкентуЭкскурсии по Ташкенту
6 день

Отдых за городом

Ненадолго покинем столицу и поедем на курорт Чимган — в удивительное место с бирюзовым озером, окружённым горными вершинами. Отдохнём на пляже, прогуляемся к пещере, рассмотрим петроглифы, оставленные древними людьми. Выпьем целебной воды прямо из источника и полюбуемся впечатляющими панорамами, катясь по канатной дороге.

Отдых за городомОтдых за городомОтдых за городомОтдых за городом
7 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера. Далее — свободное время в Ташкенте или самостоятельный трансфер к аэропорту на обратный рейс домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от аэропорта Бухары
  • Трансферы по маршруту
  • Билет на поезд Самарканд - Ташкент
  • Сопровождение русскоговорящими гидами
  • Сопровождение фотографом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Билеты в Бухару и обратно из Ташкента
  • Питание
  • Трансфер к аэропорту Ташкента
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от вашего рейса
Завершение: Ташкент, день
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бухары

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