После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*. В юртах — по 2-4 человека, общие душ и санузел оборудованы в отдельном здании на территории лагеря. Точные названия гостиниц будут известны непосредственно перед началом тура.

*Фото мест проживания размещены для примера. Фото отеля Zam-Zam Teracce взяты с сайта booking.com, фото юрты предоставлены организатором.

Питание. Не входит в стоимость. Возможно, в отелях по маршруту будут включены завтраки.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также в стоимость включён билет на поезд из Самарканда в Ташкент.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.