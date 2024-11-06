Вы отправитесь сюда в сопровождении профессионального фотографа и будете
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*. В юртах — по 2-4 человека, общие душ и санузел оборудованы в отдельном здании на территории лагеря. Точные названия гостиниц будут известны непосредственно перед началом тура.
*Фото мест проживания размещены для примера. Фото отеля Zam-Zam Teracce взяты с сайта booking.com, фото юрты предоставлены организатором.
Питание. Не входит в стоимость. Возможно, в отелях по маршруту будут включены завтраки.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также в стоимость включён билет на поезд из Самарканда в Ташкент.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прогулки по Бухаре
Встретим вас у аэропорта Бухары и доставим в отель. После размещения и недолгого отдыха отправимся гулять по историческому центру в компании местного гида. Погрузимся в нетуристическую жизнь древнего города: исследуем малоизвестные маршруты, откроем секретные уголки, рассмотрим аутентичные лавочки и колоритные мечети.
День настоящего кочевника
Сегодня нас ждёт максимальное погружение в культуру Узбекистана. Мы покинем Бухару и поедем в Нурат, где устроим променад по ремесленным мастерским. Остановимся в караван-сарае, чтобы пообедать по местным традициям, и продолжим путь вглубь пустыни.
Прибудем в юрточный лагерь, где сегодня останемся ночевать. Вы сможете почувствовать вкус кочевой жизни, познакомиться с бытом и обычаями, освоить верховую езду на верблюдах. Вечером поужинаем у костра, слушая народные песни в исполнении акына.
Природа, древности, вечер в Самарканде
Позавтракаем и поедем к озеру Айдыр-Куль. Оно мало известно среди приезжих и отличается живописными пейзажами, где получаются фантастические фото. За доплату можем организовать пикник на берегу.
Посетим захватывающее по силе и энергетике место с многовековой историей — религиозный комплекс «Чашма». Рассмотрим руины гарнизона Александра Македонского.
После полудня прибудем в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером поужинаем всей компанией и пойдём гулять по вечернему городу, изучая многочисленные мечети, медресе, мемориалы и восточные базары.
Пешком по Самарканду
Обувайтесь поудобнее, ведь впереди — долгая пешая экскурсия по Старому Самарканду. Это один из древнейших городов мира с особенной атмосферой, где время словно замерло. Будем фотографировать изящные узоры голубой, зелёной, белой и золотой мозаики. Заглядывать в закусочные, откуда доносятся головокружительные ароматы. И прямо на улице знакомиться с местными жителями, которые отличаются радушием и не прочь поболтать с гостями страны.
Экскурсии по Ташкенту
На скоростном поезде доберёмся в сердце Узбекистана — Ташкент. В столице исследуем ключевые достопримечательности. Это центр плова, где главное национальное блюдо готовится в огромных чанах на тысячи человек, шумный рынок «Чорсу», религиозный центр Хазрати Имам, в котором хранится ценнейший древний Коран, и многие другие локации.
Отдых за городом
Ненадолго покинем столицу и поедем на курорт Чимган — в удивительное место с бирюзовым озером, окружённым горными вершинами. Отдохнём на пляже, прогуляемся к пещере, рассмотрим петроглифы, оставленные древними людьми. Выпьем целебной воды прямо из источника и полюбуемся впечатляющими панорамами, катясь по канатной дороге.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера. Далее — свободное время в Ташкенте или самостоятельный трансфер к аэропорту на обратный рейс домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 190
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Что включено
- Проживание
- Трансфер от аэропорта Бухары
- Трансферы по маршруту
- Билет на поезд Самарканд - Ташкент
- Сопровождение русскоговорящими гидами
- Сопровождение фотографом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Билеты в Бухару и обратно из Ташкента
- Питание
- Трансфер к аэропорту Ташкента