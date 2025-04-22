6 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
«Затем начнём знакомство с городом»
22 апр в 12:00
23 сен в 18:00
$1350 за человека
5 дней
Главное в Бухаре и Самарканде: от медресе и усыпальниц до базаров
Узнать, как делают шёлковую бумагу и исследовать архитектурное наследие
Начало: Аэропорт Бухары, около 16:15 (при прибытии рекомен...
1 мая в 17:00
$850 за человека
6 дней
Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Увидеть главные медресе, посетить величественные усыпальницы и осмотреть мечети
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
$560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Обзорные»
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