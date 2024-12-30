В приятной компании погрузимся в историю Узбекистана и, конечно, соберёмся за праздничным столом 31 декабря.
Во время экскурсионной программы мы покажем вам самые важные и интересные локации столицы Согдианы, Самарканда, и Бухары.
В свободное время вы сможете самостоятельно погулять по улицам городов, и закупиться новогодними подарками для близких.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента.
Проживание. Отели в Самарканде — «Hilton Garden» 4* или аналогичная; в Бухаре — Wyndham Bukhara» 4* или аналогичная.
Питание. Питание. В стоимость тура включены завтраки со второго по пятый дни, обед во второй и третий дни, ужин во второй и третий дни. Праздничный ужин и шоу-программа в ресторане в новогоднюю ночь (алкогольные и прохладительные напитки включены). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Бухару. Свободный день
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Экскурсия по Бухаре. Новогодний ужин
Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.
Дойдём до Ляби-Хауз, созданного в XVI-XVII веках, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсию посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Далее пообедаем в национальном доме «Лязиз-Хауз», после чего вы сможете отдохнуть и подготовиться ко встрече Нового года. Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа. Начинается мероприятие в 22:00.
На скоростном поезде в Самарканд
Позавтракав, вы сможете прогуляться по Бухаре. После обеда мы на скоростном поезде доедем до Самарканда. По прибытии заселимся в отель.
Затем пойдём ужинать в национальный дом, где нас угостят мантами с начинкой из мяса и овощей.
Самарканд: усыпальницы, медресе и площадь Регистан
В этот день вместе откроем для себя архитектурные памятники Самарканда. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Окончание тура
После завтрака проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 052
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное размещение в отелях 4
- Завтраки со со второго по пятый дни, обед во второй и третий дни, ужин во второй и третий дни
- Праздничный ужин и шоу-программа в ресторане в новогоднюю ночь (алкогольные и прохладительные напитки включены)
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Ж. - д. билеты экономкласса на скоростной поезд «Афросиаб» (Бухара - Самарканд)
- Вода на каждый день тура
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бухары и обратно из Бухары
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Остальное питание
- Страховка на сумму от 30 000 $
- Доплата за одноместное размещение - 188 $
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта (30 $ с человека за «седан» и 50 $ с человека за микроавтобус)