Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.
Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ждет Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила! Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии. Вас ожидает дегустация местных сортов вин, самаркандских шашлыков на шпажках и бухарского плова. Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности Узбекистана. Эта программа включает в себя все три главные места Узбекистана, которые включены в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам многовекового Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места, а самое главное, вас ожидает интересная беседа с местными жителями за приготовлением плова! Знакомство с этими городами начнётся в Бухаре. Программа тура: 1 день • прибытие в Бухару, • трансфер в город.
обед, • размещение в гостинице.
- размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах, • транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса, • услуги одного гида по всему маршруту, • питание: завтраки в гостиницах, • все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе, • авиа-билет Ташкент — Ургенч(эконом класса), • железнодорожные билеты Бухара — Самарканд, Самарканд — Ташкент, поездом или переезд на машине, • мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки, • мастер-класс по приготовлению плова, • шоу-программа в Бухаре, • туристический сбор. Туристы оплачивают самостоятельно:.
- авиа и железнодорожные билеты на международные рейсы, • фото-видео съёмка (профессиональные камеры), • электронная виза в Узбекистан, • услуги гидов и транспортные услуги в свободное дни и свободное время после стандартных экскурсий, • персональная/ медицинская страховка, личные расходы и любые другие услуги, не указанные в разделе «Включено».
по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самарканд
- Бухара
- Хива
- Ташкент
Что включено
- Размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах,
- Транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса,
- Услуги одного гида по всему маршруту,
- Питание: завтраки в гостиницах,
- Все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе,
- Авиа-билет Ташкент - Ургенч (эконом класса),
- Железнодорожные билеты Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент, поездом или переезд на машине,
- Мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки,
- Мастер-класс по приготовлению плова,
- Шоу-программа в Бухаре,
- Туристический сбор.
Что не входит в цену
- Авиа и железнодорожные билеты на международные рейсы,
- Фото-видео съёмка (профессиональные камеры),
- Электронная виза в Узбекистан,
- Услуги гидов и транспортные услуги в свободное дни и свободное время после стандартных экскурсий,
- Персональная/ медицинская страховка, личные расходы и любые другие услуги, не указанные в разделе «Включено».
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
