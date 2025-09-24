Что вас ждет Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила! Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии. Вас ожидает дегустация местных сортов вин, самаркандских шашлыков на шпажках и бухарского плова. Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности Узбекистана. Эта программа включает в себя все три главные места Узбекистана, которые включены в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам многовекового Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места, а самое главное, вас ожидает интересная беседа с местными жителями за приготовлением плова! Знакомство с этими городами начнётся в Бухаре. Программа тура: 1 день • прибытие в Бухару, • трансфер в город.

ночная прогулка по Бухаре. 2 день • экскурсия по Бухаре с мастер-классом по приготовлению плова, • прогулка по самым ярким местам старого города, • посещение хаммама XVI века, расслабляющий массаж, • ужин. 3 день • трансфер в аэропорт, • вылет в Ургенч в 7:00, • прибытие в Ургенч, трансфер в Хиву (40 мин.), • обед, • размещение в гостинице, • экскурсия с мастер-классом по приготовлению хивинской лепёшки, • ужин. 4 день • продолжение экскурсии, • дворцы хивинских ханов, • свободное время, • вечером шоу-программа во время ужина. 5 день • трансфер в аэропорт Ургенч — Ташкент, • трансфер в гостиницу, • экскурсия по городу, • обед, местные шашлыки, • продолжение экскурсии, • свободное время, • ужин, дегустация местных сортов вин. 6 день • переезд в Самарканд на скоростном поезде Афросияб (2,30 ч.), • трансфер в старый город, экскурсия по Самарканду, • обед, плов, • свободное время, • ужин. 7 день • продолжение экскурсии по Самарканду, • дегустация местных сортов вин, • мастер-класс по приготовлению самсы, • обед, • свободное время. 8 день • вылет из Самарканда. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

