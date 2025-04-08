Приглашаем вашу компанию в индивидуальный обзорный тур по 2 городам Узбекистана — Бухаре и Самарканду.Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по значимым местам, рассмотрите архитектуру мавзолеев и медресе, побываете на

знаменитой площади Регистан, увидите усыпальницу, где покоятся Амир Темур, его внук Улугбек и другие члены династии. Погрузитесь в колорит на Сиабском базаре, а ещё посетите музей, в числе экспонатов которого представлены археологические находки.

Ваш гид в Бухаре

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Стоит учитывать культурные и религиозные особенности страны.

Скромная одежда (особенно если планируете посетить религиозные места). Рекомендуются длинные брюки или юбки и блузки с длинными рукавами. Для женщин может потребоваться платок или хиджаб, особенно в мечетях.

Лучше взять обувь, которую легко снять, так как в мечетях и некоторых домах нужно снимать обувь.

Также рекомендуем взять: солнцезащитный крем, органайзер для документов, бутылку для воды.