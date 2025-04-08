Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по значимым местам, рассмотрите архитектуру мавзолеев и медресе, побываете на
Описание тура
Организационные детали
Стоит учитывать культурные и религиозные особенности страны.
Скромная одежда (особенно если планируете посетить религиозные места). Рекомендуются длинные брюки или юбки и блузки с длинными рукавами. Для женщин может потребоваться платок или хиджаб, особенно в мечетях.
Лучше взять обувь, которую легко снять, так как в мечетях и некоторых домах нужно снимать обувь.
Также рекомендуем взять: солнцезащитный крем, органайзер для документов, бутылку для воды.
Проживание. В Бухаре в Mehrob Hotel Bukhara 3*. В Самарканде в отеле Al Tair 3*. 2-местное размещение со всеми удобствами. 1-местное — за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter (8-14 человек), Toyota Hiace (6-10 человек), Joylong (6-10 человек) и Hyundai H1 (3-4 человека). Также в программе есть переезд на поезде.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты по согласованию.
Программа тура по дням
Знакомство с Бухарой
По прибытии в Бухару вас встретит водитель и доставит в отель. После размещения и завтрака начнётся экскурсионная программа.
Вы посетите мавзолей Исмаила Самани 9 века, мавзолей Чашма-Аюб (Колодец Иова), мечеть Боло-Хауз (18-19 века) и цитадель Арк — зимнюю резиденцию эмира Бухарского.
После обеда в чайхане экскурсия продолжится. Вы увидите мечеть Калян, минарет Калян, медресе Мир-Араб, медресе Улугбека, медресе Абдулазиз-хана, древние торговые купола, мечеть Магоки-Аттори (12 век), медресе Кукелдаш, медресе Диван-Беги и ханаку Диван-Беги.
Ночь в отеле Бухары.
Загородная экскурсия и переезд в Самарканд
После завтрака вы отправитесь на загородную экскурсию. В программе: Чор-Минор, архитектурный объект суфийской культуры, летняя резиденция бухарского эмира Ситора-Мохи-Хоса и священный мавзолей Бахауддина Накшбанди (1544 год).
Во второй половине дня переезжаем в Самарканд (270 км, 4 часа). По пути будет остановка у памятника Рабат-Малик — древнего караван-сарая 11 века, от которого сохранились лишь руины входной арки, известной как «Бухарские ворота» или «Ворота в пустыню».
Ночь в отеле Самарканда.
Самарканд
Сегодня познакомимся с достопримечательностями Самарканда. Вы посетите мавзолей Амира Темура — Гур-Эмир (1404 год), усыпальницу, где покоятся Амир Темур, его внук Улугбек и другие члены династии.
Затем отправимся на площадь Регистан — сердце города, где расположены медресе Улугбека (15 век), Шер-Дор (17 век) и Тилля-Кари (17 век).
Во второй половине дня посетим мечеть Биби-Ханым (1399-1404 гг.) и знаменитый Самаркандский Сиабский базар.
Ночь в отеле Самарканда.
Загородная экскурсия и завершение тура
После завтрака начнётся загородная экскурсия. В программе — Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль 14-15 веков с уникальным глазурованным декором, Мемориал Кусама Ибн Аббаса (9 век), Обсерватория Улугбека 15 века и Музей Афросиаб с археологическими находками. Также посетим Мавзолей пророка Даниила, известный своими историческими особенностями.
После обеда у вас будет свободное время для прогулок по Самарканду. Вечером — трансфер в аэропорт для международного вылета.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$707
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Билет на поезд (эконом)
- Входные билеты на объекты по программе
- Работа гида
- Туристические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Бухары и обратно из Самарканда в ваш город
- Остальное питание