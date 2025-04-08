Мои заказы

Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд

Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Приглашаем вашу компанию в индивидуальный обзорный тур по 2 городам Узбекистана — Бухаре и Самарканду.

Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по значимым местам, рассмотрите архитектуру мавзолеев и медресе, побываете на
знаменитой площади Регистан, увидите усыпальницу, где покоятся Амир Темур, его внук Улугбек и другие члены династии.

Погрузитесь в колорит на Сиабском базаре, а ещё посетите музей, в числе экспонатов которого представлены археологические находки.

5
1 отзыв
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Стоит учитывать культурные и религиозные особенности страны.

Скромная одежда (особенно если планируете посетить религиозные места). Рекомендуются длинные брюки или юбки и блузки с длинными рукавами. Для женщин может потребоваться платок или хиджаб, особенно в мечетях.

Лучше взять обувь, которую легко снять, так как в мечетях и некоторых домах нужно снимать обувь.

Также рекомендуем взять: солнцезащитный крем, органайзер для документов, бутылку для воды.

Проживание. В Бухаре в Mehrob Hotel Bukhara 3*. В Самарканде в отеле Al Tair 3*. 2-местное размещение со всеми удобствами. 1-местное — за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter (8-14 человек), Toyota Hiace (6-10 человек), Joylong (6-10 человек) и Hyundai H1 (3-4 человека). Также в программе есть переезд на поезде.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бухарой

По прибытии в Бухару вас встретит водитель и доставит в отель. После размещения и завтрака начнётся экскурсионная программа.

Вы посетите мавзолей Исмаила Самани 9 века, мавзолей Чашма-Аюб (Колодец Иова), мечеть Боло-Хауз (18-19 века) и цитадель Арк — зимнюю резиденцию эмира Бухарского.

После обеда в чайхане экскурсия продолжится. Вы увидите мечеть Калян, минарет Калян, медресе Мир-Араб, медресе Улугбека, медресе Абдулазиз-хана, древние торговые купола, мечеть Магоки-Аттори (12 век), медресе Кукелдаш, медресе Диван-Беги и ханаку Диван-Беги.

Ночь в отеле Бухары.

Знакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с Бухарой
2 день

Загородная экскурсия и переезд в Самарканд

После завтрака вы отправитесь на загородную экскурсию. В программе: Чор-Минор, архитектурный объект суфийской культуры, летняя резиденция бухарского эмира Ситора-Мохи-Хоса и священный мавзолей Бахауддина Накшбанди (1544 год).

Во второй половине дня переезжаем в Самарканд (270 км, 4 часа). По пути будет остановка у памятника Рабат-Малик — древнего караван-сарая 11 века, от которого сохранились лишь руины входной арки, известной как «Бухарские ворота» или «Ворота в пустыню».

Ночь в отеле Самарканда.

Загородная экскурсия и переезд в СамаркандЗагородная экскурсия и переезд в СамаркандЗагородная экскурсия и переезд в СамаркандЗагородная экскурсия и переезд в Самарканд
3 день

Самарканд

Сегодня познакомимся с достопримечательностями Самарканда. Вы посетите мавзолей Амира Темура — Гур-Эмир (1404 год), усыпальницу, где покоятся Амир Темур, его внук Улугбек и другие члены династии.

Затем отправимся на площадь Регистан — сердце города, где расположены медресе Улугбека (15 век), Шер-Дор (17 век) и Тилля-Кари (17 век).

Во второй половине дня посетим мечеть Биби-Ханым (1399-1404 гг.) и знаменитый Самаркандский Сиабский базар.

Ночь в отеле Самарканда.

СамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамарканд
4 день

Загородная экскурсия и завершение тура

После завтрака начнётся загородная экскурсия. В программе — Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль 14-15 веков с уникальным глазурованным декором, Мемориал Кусама Ибн Аббаса (9 век), Обсерватория Улугбека 15 века и Музей Афросиаб с археологическими находками. Также посетим Мавзолей пророка Даниила, известный своими историческими особенностями.

После обеда у вас будет свободное время для прогулок по Самарканду. Вечером — трансфер в аэропорт для международного вылета.

Загородная экскурсия и завершение тураЗагородная экскурсия и завершение тураЗагородная экскурсия и завершение тураЗагородная экскурсия и завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$707
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Билет на поезд (эконом)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Работа гида
  • Туристические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Бухары и обратно из Самарканда в ваш город
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, место и время по договорённости
Завершение: Самарканд, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ойбек
Ойбек — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 1096 туристов
Когда-то я родился в священной Бухаре, в самом сердце Старого города. Рос в окружении караван-сараев, древних хамамов, величественных мечетей и медресе. Теперь я с радостью знакомлю с родными местами путешественников. Жду вас в нашей гостеприимной стране!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
8 апр 2025
Здравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. Ойбек помог организовать тур под наши даты, оформил отели, гидов, билеты на ж/д билеты и
читать дальше

водителей, которые нас сразу встречали в аэропорту, на вокзале и возили на загородные экскурсии.

Очень понравился отель в Бухаре Mehrob Hotel Bukhara (мы требовательные к подушкам и матрасу). Рано утром прекрасно пройтись еще по пустому городу, после Москвы было умиротворение, здесь почувствовалась другая религия, город для души.

В 1-й день Ойбек нам показывал старый город Бухары, рассказывал историю города, про народы, ремесла, традиции, на своем примере как протекает жизнь людей здесь. Предлагал сфотографировать. Спасибо за рекомендацию кафе с отличным кофе (Donuts.coffee)-какой приятный хозяин. Впечатлили в городе люди, все здороваются, дети все воспитанные, все в школьной форме, глаза радуются. у них перемена и они гуляют на улице, все спокойно.

2-й день гидом у нас была Самия. Очень понравилась, приятная, интеллигентная женщина. С ней у нас была поездка загород, привезли нас на обед где готовят вкусный бухарский плов. И отвезли нас с водителем на вокзал. Если хотите купить себе вещи, просите гида вам помочь подсказать где купить, еще и помогут поторговаться.

3-й и 4-й день нашим гидом была Ситора. В доступной форме подана информация, интересно. Отель Altair неплохой, но уступает после Бухары по интерьеру, завтрак-хорошо.

Я очень рада, что Ойбек предложил начать с Бухары, а потом Самарканд-считаю идеально. Всегда был на связи, интересовался как у нас дела в другие дни. Это наш перый тур, где ты ничего сам не организовываешь, ты приезжаешь и тебя везде водят, рассказывают, советуют что попробовать и где стоит поесть. Из видео и фотографий сделала себе видео-теперь пересматриваю по паре раз в день. Впервые от поездки нет усталости.

Здравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. Ойбек

