После завтрака в отеле начинается насыщенная экскурсионная программа по Ферганской долине. В 9:00 — встреча с гидом и отправление в Риштан, Маргилан и Коканд.

Первая остановка — Маргилан, расположенный в 15 км от Ферганы. Он известен как один из старейших центров шёлкоткачества на Великом шёлковом пути.

Затем маршрут ведёт в Риштан — город с многовековой традицией изготовления керамики. Здесь находится мастерская знаменитого керамиста Рустама Умарова, где можно увидеть процесс создания глазурованных изделий ручной работы.

После обеда в национальной чайхане (входит в стоимость) путешествие продолжается в Коканд. В программе осмотр комплекса Ахмада аль-Фаргони, Кумтепа, базара, медресе Саид Ахмад-Ходжа, дворца Худояр-хана, медресе Норбут-Бий и мавзолея Модари-Хана — выдающихся архитектурных памятников, отражающих историю региона.

В 16:53 отправление скорого поезда до Ташкента, прибытие в 21:10. Встреча и трансфер в отель.