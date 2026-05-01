Полотно Великого шёлкового пути: тур по 7 городам Узбекистана в мини-группе (из Ферганы)

Исследовать центры Ферганской долины, погулять по столице и выпечь лепёшку в тандыре
В нашем путешествии вы прочувствуете весь колорит Узбекистана: от ремесленных городов Ферганской долины до древних столиц.

В Маргилане узнаем об истоках шёлкоткачества, в Риштане оценим мастерство керамистов, в Коканде — величие
ханских дворцов.

В Ташкенте откроются площади, мечети, где соединяются эпохи, а в Самарканде — гармония разных медресе и тишина некрополя Шахи-Зинда. В Бухаре вас ждут стены крепости Арк и торговые купола, хранящие дыхание времени.

Завершит путь Хива — город, крепости, минареты и тени старинных улиц которого напомнят об ушедших эпохах этих земель.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходим заграничный паспорт. Рекомендуется иметь при себе около 200$ на входные билеты и ужины. Следует взять удобную одежду по сезону и обувь для прогулок. Женщинам понадобится платок для посещения мечетей и храмов.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Фергану

По прибытии в аэропорт — встреча и трансфер в отель. Заселение — в 14:00. Оставшееся время можно посвятить отдыху после дороги или прогулке по городу.

2 день

Риштан - Маргилан - Коканд

После завтрака в отеле начинается насыщенная экскурсионная программа по Ферганской долине. В 9:00 — встреча с гидом и отправление в Риштан, Маргилан и Коканд.

Первая остановка — Маргилан, расположенный в 15 км от Ферганы. Он известен как один из старейших центров шёлкоткачества на Великом шёлковом пути.

Затем маршрут ведёт в Риштан — город с многовековой традицией изготовления керамики. Здесь находится мастерская знаменитого керамиста Рустама Умарова, где можно увидеть процесс создания глазурованных изделий ручной работы.

После обеда в национальной чайхане (входит в стоимость) путешествие продолжается в Коканд. В программе осмотр комплекса Ахмада аль-Фаргони, Кумтепа, базара, медресе Саид Ахмад-Ходжа, дворца Худояр-хана, медресе Норбут-Бий и мавзолея Модари-Хана — выдающихся архитектурных памятников, отражающих историю региона.

В 16:53 отправление скорого поезда до Ташкента, прибытие в 21:10. Встреча и трансфер в отель.

3 день

Ташкент: история и современность

Завтрак в отеле. После выезда с вещами начинается экскурсия по столице Узбекистана. В 10:00 встреча с гидом, путешествие проходит на автомобиле.

В программе осмотр сквера Амира Тимура, Дворца форумов, Музея Тимуридов и Ташкентских курантов. Далее маршрут включает Театральную площадь — завершённый архитектурный ансамбль, а также Площадь Независимости и Площадь Дружбы народов.

Продолжение экскурсии у Дворца Великого князя Николая Романова и Ташкентской телевизионной башни — самой высокой в Центральной Азии. Затем посещение Центра плова, где подают традиционный узбекский плов; обед включён в стоимость.

После обеда — осмотр монумента «Мужество» и архитектурного комплекса Хазрати Имам (16 век), включающего мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана и соборную мечеть Хазрати Имам. Здесь хранится одна из древнейших копий Корана.

В завершение дня — посещение базара Чорсу, где можно увидеть обжорные ряды, попробовать традиционные продукты и даже принять участие в выпекании лепёшек в тандыре. Это один из старейших рынков Центральной Азии, ведущий историю с 10 века.

В 19:48 отправление скоростного поезда до Самарканда, прибытие в 22:13. Встреча и трансфер в отель.

4 день

Самарканд - жемчужина Востока

Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом и начало экскурсии по Самарканду на автомобиле.

Первым осмотрим римско-католический костёл 1916 года (без остановки). Далее — Обсерватория Улугбека, где сохранилась часть уникального секстанта. Продолжение программы в некрополе Шахи-Зинда, ансамбле мавзолеев самаркандской знати.

Следующая точка — мавзолей пророка Даниила, известный своей необычной формой и надгробием длиной около 20 метров. Затем посещение соборной мечети Биби-Ханум, возведённой в 1404 году по приказу Амира Тимура и названной в честь его жены.

Обед организован в узбекском национальном доме «Муборак Шарипова» (включён в стоимость). После — посещение площади Регистан, центра Самарканда времён Тамерлана, где расположены медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. Их гармоничная композиция формирует уникальный архитектурный ансамбль.

Затем осмотр Сиабского базара (кроме понедельника), где можно купить сувениры и ощутить местный колорит, и мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тамерлана и его потомков. В завершение — посещение Центра ремесленников, где представлены мастерские по изготовлению сюзане, чеканке, керамике и дизайну одежды из узбекских тканей.

К 18:00 экскурсионная программа завершается. Путешественники могут оставить вещи в камере хранения и при желании самостоятельно посетить вечернее световое шоу на площади Регистан или поужинать рядом с вокзалом.

В 22:23 отправление скоростного поезда до Бухары, прибытие в 00:06. Встреча и трансфер в отель.

5 день

Бухара - древняя столица эмиров

В 9:00 встреча с гидом в холле отеля. Начало пешей экскурсии по исторической Бухаре.

Первой в маршруте стоит усыпальница Саманидов — древнейший памятник архитектуры города. Далее — мавзолей Чашма-Аюб со святым источником, с которым связана легенда о пророке Иове.

Продолжение осмотра в комплексе Боло-Хауз, отличающемся изящной архитектурой. Далее — крепость Арк, некогда служившая резиденцией бухарских эмиров.

Экскурсия продолжится у мечети Калян и минарета Калян (1127 год), уцелевшего после нашествия Чингисхана. Затем осмотр действующего медресе Мири-Араб, где обучался Ахмад Кадыров, и медресе Абдуллазизхана, украшенного расписными сталактитами.

Далее маршрут проходит через медресе Улугбека и старинные торговые купола — Токи Саррафон, Токи Тельпак Фурушон и Токи Заргарон. Здесь, как и столетия назад, работают ремесленные и ювелирные мастерские.

Обед организован в национальном ресторане (включён в стоимость). После — прогулка по караван-сараям и осмотр мечети Магоки Аттари, под фундаментом которой были найдены следы древнего храма огнепоклонников.

В завершение дня — ансамбль Ляби-Хауз, центральная площадь старого города с памятником Ходже Насреддину и старинным прудом.

6 день

Хива

Ранний трансфер на железнодорожный вокзал в 6:30. Отправление поезда в 7:42, прибытие в Хиву в 13:51. Встреча, трансфер и размещение в отеле.

В 14:00 встреча с гидом и начало экскурсии по древнему городу. В программе — обед в национальном доме (входит в стоимость).

Экскурсия включает осмотр крепости Ичан-Кала, крепости Куня-Арк, дворца Таш-Ховли, медресе Мухаммада Рахимхана и медресе Мухаммада Аминхана. Далее — посещение минарета Кальта-Минор, мечети Джума, мавзолея Пахлавана Махмуда и минарета Ислам-Ходжа, символов города, хранящих дух древнего Хорезма.

7 день

Окончание тура

Завтрак в отеле. Освобождение номеров в 12:00. Организован трансфер в аэропорт города Ургенч или на железнодорожный вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в экускурсионные дни
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ферганы и обратно из Ургенча
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $180
  • Входные билеты на памятники (около $200)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ферганы, 14:00 или в любое удобное время в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Уренча, 12:00 или в любое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Фергане
Провёл экскурсии для 1535 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!

