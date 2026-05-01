В Маргилане узнаем об истоках шёлкоткачества, в Риштане оценим мастерство керамистов, в Коканде — величие
Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходим заграничный паспорт. Рекомендуется иметь при себе около 200$ на входные билеты и ужины. Следует взять удобную одежду по сезону и обувь для прогулок. Женщинам понадобится платок для посещения мечетей и храмов.
Программа тура по дням
Прибытие в Фергану
По прибытии в аэропорт — встреча и трансфер в отель. Заселение — в 14:00. Оставшееся время можно посвятить отдыху после дороги или прогулке по городу.
Риштан - Маргилан - Коканд
После завтрака в отеле начинается насыщенная экскурсионная программа по Ферганской долине. В 9:00 — встреча с гидом и отправление в Риштан, Маргилан и Коканд.
Первая остановка — Маргилан, расположенный в 15 км от Ферганы. Он известен как один из старейших центров шёлкоткачества на Великом шёлковом пути.
Затем маршрут ведёт в Риштан — город с многовековой традицией изготовления керамики. Здесь находится мастерская знаменитого керамиста Рустама Умарова, где можно увидеть процесс создания глазурованных изделий ручной работы.
После обеда в национальной чайхане (входит в стоимость) путешествие продолжается в Коканд. В программе осмотр комплекса Ахмада аль-Фаргони, Кумтепа, базара, медресе Саид Ахмад-Ходжа, дворца Худояр-хана, медресе Норбут-Бий и мавзолея Модари-Хана — выдающихся архитектурных памятников, отражающих историю региона.
В 16:53 отправление скорого поезда до Ташкента, прибытие в 21:10. Встреча и трансфер в отель.
Ташкент: история и современность
Завтрак в отеле. После выезда с вещами начинается экскурсия по столице Узбекистана. В 10:00 встреча с гидом, путешествие проходит на автомобиле.
В программе осмотр сквера Амира Тимура, Дворца форумов, Музея Тимуридов и Ташкентских курантов. Далее маршрут включает Театральную площадь — завершённый архитектурный ансамбль, а также Площадь Независимости и Площадь Дружбы народов.
Продолжение экскурсии у Дворца Великого князя Николая Романова и Ташкентской телевизионной башни — самой высокой в Центральной Азии. Затем посещение Центра плова, где подают традиционный узбекский плов; обед включён в стоимость.
После обеда — осмотр монумента «Мужество» и архитектурного комплекса Хазрати Имам (16 век), включающего мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана и соборную мечеть Хазрати Имам. Здесь хранится одна из древнейших копий Корана.
В завершение дня — посещение базара Чорсу, где можно увидеть обжорные ряды, попробовать традиционные продукты и даже принять участие в выпекании лепёшек в тандыре. Это один из старейших рынков Центральной Азии, ведущий историю с 10 века.
В 19:48 отправление скоростного поезда до Самарканда, прибытие в 22:13. Встреча и трансфер в отель.
Самарканд - жемчужина Востока
Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом и начало экскурсии по Самарканду на автомобиле.
Первым осмотрим римско-католический костёл 1916 года (без остановки). Далее — Обсерватория Улугбека, где сохранилась часть уникального секстанта. Продолжение программы в некрополе Шахи-Зинда, ансамбле мавзолеев самаркандской знати.
Следующая точка — мавзолей пророка Даниила, известный своей необычной формой и надгробием длиной около 20 метров. Затем посещение соборной мечети Биби-Ханум, возведённой в 1404 году по приказу Амира Тимура и названной в честь его жены.
Обед организован в узбекском национальном доме «Муборак Шарипова» (включён в стоимость). После — посещение площади Регистан, центра Самарканда времён Тамерлана, где расположены медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. Их гармоничная композиция формирует уникальный архитектурный ансамбль.
Затем осмотр Сиабского базара (кроме понедельника), где можно купить сувениры и ощутить местный колорит, и мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тамерлана и его потомков. В завершение — посещение Центра ремесленников, где представлены мастерские по изготовлению сюзане, чеканке, керамике и дизайну одежды из узбекских тканей.
К 18:00 экскурсионная программа завершается. Путешественники могут оставить вещи в камере хранения и при желании самостоятельно посетить вечернее световое шоу на площади Регистан или поужинать рядом с вокзалом.
В 22:23 отправление скоростного поезда до Бухары, прибытие в 00:06. Встреча и трансфер в отель.
Бухара - древняя столица эмиров
В 9:00 встреча с гидом в холле отеля. Начало пешей экскурсии по исторической Бухаре.
Первой в маршруте стоит усыпальница Саманидов — древнейший памятник архитектуры города. Далее — мавзолей Чашма-Аюб со святым источником, с которым связана легенда о пророке Иове.
Продолжение осмотра в комплексе Боло-Хауз, отличающемся изящной архитектурой. Далее — крепость Арк, некогда служившая резиденцией бухарских эмиров.
Экскурсия продолжится у мечети Калян и минарета Калян (1127 год), уцелевшего после нашествия Чингисхана. Затем осмотр действующего медресе Мири-Араб, где обучался Ахмад Кадыров, и медресе Абдуллазизхана, украшенного расписными сталактитами.
Далее маршрут проходит через медресе Улугбека и старинные торговые купола — Токи Саррафон, Токи Тельпак Фурушон и Токи Заргарон. Здесь, как и столетия назад, работают ремесленные и ювелирные мастерские.
Обед организован в национальном ресторане (включён в стоимость). После — прогулка по караван-сараям и осмотр мечети Магоки Аттари, под фундаментом которой были найдены следы древнего храма огнепоклонников.
В завершение дня — ансамбль Ляби-Хауз, центральная площадь старого города с памятником Ходже Насреддину и старинным прудом.
Хива
Ранний трансфер на железнодорожный вокзал в 6:30. Отправление поезда в 7:42, прибытие в Хиву в 13:51. Встреча, трансфер и размещение в отеле.
В 14:00 встреча с гидом и начало экскурсии по древнему городу. В программе — обед в национальном доме (входит в стоимость).
Экскурсия включает осмотр крепости Ичан-Кала, крепости Куня-Арк, дворца Таш-Ховли, медресе Мухаммада Рахимхана и медресе Мухаммада Аминхана. Далее — посещение минарета Кальта-Минор, мечети Джума, мавзолея Пахлавана Махмуда и минарета Ислам-Ходжа, символов города, хранящих дух древнего Хорезма.
Окончание тура
Завтрак в отеле. Освобождение номеров в 12:00. Организован трансфер в аэропорт города Ургенч или на железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды в экускурсионные дни
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Ферганы и обратно из Ургенча
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $180
- Входные билеты на памятники (около $200)
- Страховка