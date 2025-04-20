Эта экскурсия — редкая возможность прикоснуться к древнему Хорезму, узнать о зороастризме и его влиянии на мировые религии, а также увидеть, как жили и защищались люди 2000 лет назад.
От крепостей до музея Савицкого и трагической истории Муйнака — вы откроете контрасты Узбекистана, где прошлое и настоящее сливаются в уникальную картину.
Описание тура
Приглашаем вас в двухдневное путешествие по эпохе древнего Хорезма, где вы узнаете о зороастризме — прародителе многих мировых религий, прикоснётесь к традициям, живущим 2000 лет, и увидите, как этот край защищался от врагов. Вас ждут крепости I тысячелетия н. э., верблюжья ферма, «Лувр в пустыне» и кладбище кораблей в Муйнаке — необычное сочетание истории, культуры и природных контрастов! 1-й день:
Древний Хорезм
Крепость Аяз-Кала. Начнём с оборонительной крепости I тысячелетия н. э., построенной для защиты северо-западных границ Хорезма в пустыне Кызылкум. Крепость Топрак-Кала. Руины первой столицы Хорезма поразят масштабами и расскажут о культуре и зороастрийских обрядах её жителей. Крепость Кызыл-Кала. Исследуем периферию Хорезмского оазиса с тремя цитаделями различного назначения, окружёнными пустынными просторами. Верблюжья ферма. Заглянем на ферму, где вы встретите верблюдов и их детёнышей, а также сможете попробовать свежее верблюжье молоко. Ночь проведём в Нукусе. 2-й день:
Искусство и память пустыни
Нукусский художественный музей Савицкого. Утром посетим «Лувр в пустыне» — один из крупнейших музеев Узбекистана с коллекцией русского авангарда, второй по значимости в мире. Муйнак: кладбище кораблей и музей. После отправимся в Муйнак – бывший портовый город, ныне окружённый пустыней. Вы увидите кладбище кораблей и музей, хранящий память о прошлом региона. Детали экскурсии:
- Выезд: 1-й день, с 7:00 до 9:00 утра • Продолжительность: 2 дня, возвращение во 2-й день к 18:00–19:00 • Включено: транспорт, услуги гида, входные билеты, ночь в Нукусе, дегустация верблюжьего молока • Рекомендации: удобная обувь, головной убор, вода, фотоаппарат Как записаться? Важная информация:.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 день
- Аяз-Кала
- Топрак-Кала
- Кызыл-Кала
- Озеро Акча-Куль
- Чилпык-Кала
- 2 день
- Музей имени И.В. Савицкого
- Музей Арала
- Кладбище Кораблей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Гостиница на одну ночь
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
20 апр 2025
Кладбище кораблей, интересное место но дорога утомительная, гид сделал все чтобы остались одни впечатления
