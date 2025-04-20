Приглашаем вас в двухдневное путешествие по эпохе древнего Хорезма, где вы узнаете о зороастризме — прародителе многих мировых религий, прикоснётесь к традициям, живущим 2000 лет, и увидите, как этот край защищался от врагов. Вас ждут крепости I тысячелетия н. э., верблюжья ферма, «Лувр в пустыне» и кладбище кораблей в Муйнаке — необычное сочетание истории, культуры и природных контрастов! 1-й день:

Древний Хорезм

Крепость Аяз-Кала. Начнём с оборонительной крепости I тысячелетия н. э., построенной для защиты северо-западных границ Хорезма в пустыне Кызылкум. Крепость Топрак-Кала. Руины первой столицы Хорезма поразят масштабами и расскажут о культуре и зороастрийских обрядах её жителей. Крепость Кызыл-Кала. Исследуем периферию Хорезмского оазиса с тремя цитаделями различного назначения, окружёнными пустынными просторами. Верблюжья ферма. Заглянем на ферму, где вы встретите верблюдов и их детёнышей, а также сможете попробовать свежее верблюжье молоко. Ночь проведём в Нукусе. 2-й день:

Искусство и память пустыни

Нукусский художественный музей Савицкого. Утром посетим «Лувр в пустыне» — один из крупнейших музеев Узбекистана с коллекцией русского авангарда, второй по значимости в мире. Муйнак: кладбище кораблей и музей. После отправимся в Муйнак – бывший портовый город, ныне окружённый пустыней. Вы увидите кладбище кораблей и музей, хранящий память о прошлом региона. Детали экскурсии: