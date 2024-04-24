Авторские туры в Хиве

Туры по городам Узбекистану
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Пройти по дну моря и потоптать солончак, полюбоваться стаями розовых фламинго и старым городом Хивы
Ургенч, аэропорт, 09:00
14 сен
$850 за человека
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
ваш отель в Бухаре
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
$600 за всё до 10 чел.
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Побывать в музее бухарских кукол, поужинать в доме художника и закупиться в магазине специй
Хива, 09:00
25 мая
1 июня
8 июня
15 июня
$750 за человека

Что посмотреть в Хиве на экскурсиях?

Древние дворцы и укрепительные сооружения, уникальные башни и владения ханов, минареты (их во «внутреннем» городе более 10) и медресе – все это подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой. Посетите восточные бани, погуляйте по оживленным площадям исторического архитектурного комплекс, побывайте на смотровых площадках минаретов или сходите в ханскую тюрьму – самое страшное место того времени. Познакомиться с местными ремеслами можно в гончарной мастерской или мастерской шелковых изделий. Детям будет интересно посещение музея национальных узбекских игрушек или спектакль в театре кукол. Пешеходные или автобусные экскурсии, с гидом или самостоятельно подойдут для семейного отдыха. Попробовать местную кухню и ощутить колорит древнего города помогут опытные гиды. Главное – определиться с маршрутом!

Местные экскурсоводы

Если вы давно мечтали посетить новые познавательные места и побывать на Востоке, обязательно забронируйте туры на нашем сайте! Где, как ни в Хиве, можно ощутить колорит Азии и полюбоваться восточной архитектурой! Это древний город-оазис, окруженный пустынями. Здесь вас ждет отдых на любой вкус, особенно если вы предпочитаете семейный отдых или путешествуете в одиночку: древнейшие минареты, дворцы и целые архитектурные комплексы, проживание в старом городе и прогулки среди древних башен и крепостей оставят хорошее впечатление от экскурсий. Попробовать блюда национальной кухни, посетить торговые ряды или всей семьей оздоровиться в местном комплексе для отдыха, узнать о традиционных ремеслах или послушать народную музыку, отдохнуть в уютном дворике каменного дворца и полюбоваться мусульманскими храмами и мавзолеями – выбор здесь для туристов огромный. В Хиве царит дух Востока, это особый мир, в котором вы обязательно должны побывать! Путешествуйте с нами!

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы, хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах. Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве

Самые популярные туры в Хиве
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
  2. Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
  3. Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Сколько стоит тур в Хиве в апреле 2024
Сейчас в Хиве можно забронировать 3 тура от $600 до $850. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Хива — жемчужина Узбекистана, полная загадок и тайн. Наши туры по городу на русском языке раскроют перед вами величие и красоту этого древнего города. Вас ожидает погружение в богатую историю Хивы, знакомство с уникальными памятниками архитектуры и культурными традициями. Тур по Хиве Узбекистан откроет вам мир восточной экзотики и гостеприимства. Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте туры в Хиве на русском языке прямо сейчас и отправляйтесь в незабываемое путешествие по времени!
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