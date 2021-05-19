Полезная информация о Карши
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Местное время в Карши
00:0640
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Карши
|По-английски
|Qarshi
|Столица региона
|Карши является столицей региона
|Население города
|222 898 чел.
|Аэропорт
|Карши KSQ
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|383 м. от уровня моря
Где находится Карши на карте
Карши