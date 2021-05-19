Полезная информация о Карши

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Местное время в Карши
00:0640
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаКарши
По-английскиQarshi
Столица регионаКарши является столицей региона
Население города222 898 чел.
АэропортКарши KSQ
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота383 м. от уровня моря

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