Полезная информация об Узбекистане
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Флаг Узбекистана
|Название
|Узбекистан
|Эмодзи флаг
|🇺🇿
|Полное название
|Республика Узбекистан
|По-английски
|Uzbekistan
|Столица
|Ташкент
|Города
|Список городов
|Фотографии
|3 фото
|Валюта
|Узбекский сум
|Площадь
|447 400 км²
|Население
|31 807 000 чел.
|Телефонный код
|+998
|Код ISO
|UZ
|Основной домен
|.UZ
|Соседние страны
|🇦🇫 Афганистан🇰🇿 Казахстан🇰🇬 Киргизия🇹🇯 Таджикистан
Где находится Узбекистан на карте
Достопримечательности
Популярные экскурсии в Узбекистане
4.2
5 отзывов
$
40
за чел.
$
57
за чел.
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$
50
за чел.
5
3 отзыва
$
30
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Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке. Отправным пунктом станет архитектурно-монументальн...