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Полезная информация об Узбекистане

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Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
НазваниеУзбекистан
Эмодзи флаг🇺🇿
Полное названиеРеспублика Узбекистан
По-английскиUzbekistan
СтолицаТашкент
ГородаСписок городов
Фотографии3 фото
ВалютаУзбекский сум
Площадь447 400 км²
Население31 807 000 чел.
Телефонный код+998
Код ISOUZ
Основной домен.UZ
Соседние страны🇦🇫 Афганистан🇰🇿 Казахстан🇰🇬 Киргизия🇹🇯 Таджикистан

Где находится Узбекистан на карте

Достопримечательности

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

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Фотографии

Собор внутри
Собор со стороны главного входа
Кафедральный собор Успения Божией Матери

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