Полезная информация о Намангане
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Местное время в Намангане
00:0646
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Наманган
|По-английски
|Namangan
|Столица региона
|Наманган является столицей региона
|Население города
|432 456 чел.
|Аэропорт
|Наманган NMA
|Часовой пояс
|Asia/Tashkent
|Средняя высота
|442 м. от уровня моря
Где находится Наманган на карте
Наманган