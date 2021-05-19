Всё о Намангане

Полезная информация о Намангане

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Местное время в Намангане
00:0646
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаНаманган
По-английскиNamangan
Столица регионаНаманган является столицей региона
Население города432 456 чел.
АэропортНаманган NMA
Часовой поясAsia/Tashkent
Средняя высота442 м. от уровня моря

Где находится Наманган на карте

Наманган фото города
Наманган

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