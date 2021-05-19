Полезная информация о Навои

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Местное время в Навои
00:0652
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаНавои
По-английскиNavoiy
Столица регионаНавои является столицей региона
Население города129 725 чел.
АэропортНавои NVI
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота392 м. от уровня моря

Где находится Навои на карте

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Навои

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