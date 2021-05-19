Полезная информация о Навои
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Местное время в Навои
00:0652
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Навои
|По-английски
|Navoiy
|Столица региона
|Навои является столицей региона
|Население города
|129 725 чел.
|Аэропорт
|Навои NVI
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|392 м. от уровня моря
Где находится Навои на карте
Навои