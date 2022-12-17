Приглашаем на удивительную историческую прогулку по Самарканду — одному из древнейших городов мира, окутанных таинственным дыханием Востока.
На аудиоэкскурсии вы словно перенесётесь через множество эпох, а также узнаете о важных исторических событиях, узбекских традициях и местных поверьях, порой забавных и необычных для иностранца. Маршрут проходит по центру города — вы полюбуетесь самыми значимыми достопримечательностями Самарканда.
Вы прогуляетесь по тенистому парку Алишера Навои, свернёте на Университетский бульвар, где рассмотрите памятник Тамерлану, а затем пройдёте к мавзолею Гур-Эмир, где упокоился великий правитель. Именно в эпоху Тамерлана в Самарканде появилось большинство архитектурных шедевров.
Затем вы исследуете жемчужину самаркандской архитектуры — главную площадь Регистан, которую образуют три медресе, расписанные узорами ослепительной красоты: медресе Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Вместе они создают неповторимый архитектурный ансамбль.
Среди особенностей этой аудиоэкскурсии — возможность посетить настоящий восточный Сиабский базар, а при желании — перекусить и подобрать необычные сувениры на память. Закончится прогулка у древнего городища Афрасиаб и средневекового мемориального комплекса Шахи-Зинда.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).