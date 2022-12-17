Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда

Восточные сказки

Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда
Восточные сказки: аудиопрогулка по историческому центру Самарканда

Что вас ожидает 🤩

  • Мавзолей Рухабад
  • Медресе Тилля-Кари
  • Медресе Улугбека
  • Дом-музей Сайриддина Айни
  • Медресе Шердор
  • Площадь Регистана
  • Мавзолей Гур Эмир
  • Сиабский базар
  • Парк Алишера Навои
  • Поющие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем на удивительную историческую прогулку по Самарканду — одному из древнейших городов мира, окутанных таинственным дыханием Востока.
На аудиоэкскурсии вы словно перенесётесь через множество эпох, а также узнаете о важных исторических событиях, узбекских традициях и местных поверьях, порой забавных и необычных для иностранца. Маршрут проходит по центру города — вы полюбуетесь самыми значимыми достопримечательностями Самарканда.
Вы прогуляетесь по тенистому парку Алишера Навои, свернёте на Университетский бульвар, где рассмотрите памятник Тамерлану, а затем пройдёте к мавзолею Гур-Эмир, где упокоился великий правитель. Именно в эпоху Тамерлана в Самарканде появилось большинство архитектурных шедевров.
Затем вы исследуете жемчужину самаркандской архитектуры — главную площадь Регистан, которую образуют три медресе, расписанные узорами ослепительной красоты: медресе Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Вместе они создают неповторимый архитектурный ансамбль.
Среди особенностей этой аудиоэкскурсии — возможность посетить настоящий восточный Сиабский базар, а при желании — перекусить и подобрать необычные сувениры на память. Закончится прогулка у древнего городища Афрасиаб и средневекового мемориального комплекса Шахи-Зинда.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Самарканду с офлайн-картой для удобной навигации
  • Идеи оригинальных подарков для друзей
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краеведческий Музей (Abdurahmon Jomiy ko’chasi)
Завершение: Мемориальный комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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