Приглашаем на удивительную историческую прогулку по Самарканду — одному из древнейших городов мира, окутанных таинственным дыханием Востока.

На аудиоэкскурсии вы словно перенесётесь через множество эпох, а также узнаете о важных исторических событиях, узбекских традициях и местных поверьях, порой забавных и необычных для иностранца. Маршрут проходит по центру города — вы полюбуетесь самыми значимыми достопримечательностями Самарканда.

Вы прогуляетесь по тенистому парку Алишера Навои, свернёте на Университетский бульвар, где рассмотрите памятник Тамерлану, а затем пройдёте к мавзолею Гур-Эмир, где упокоился великий правитель. Именно в эпоху Тамерлана в Самарканде появилось большинство архитектурных шедевров.

Затем вы исследуете жемчужину самаркандской архитектуры — главную площадь Регистан, которую образуют три медресе, расписанные узорами ослепительной красоты: медресе Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Вместе они создают неповторимый архитектурный ансамбль.

Среди особенностей этой аудиоэкскурсии — возможность посетить настоящий восточный Сиабский базар, а при желании — перекусить и подобрать необычные сувениры на память. Закончится прогулка у древнего городища Афрасиаб и средневекового мемориального комплекса Шахи-Зинда.

Как проходит аудиоэкскурсия: