Аудиогиды и аудиоэкскурсии Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Самарканде на русском языке, цены от $5, скидки до 50%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
$33 за человека
Аудиогид по Самарканду - услышь истории города
6 часов
-
50%
2 отзыва
Аудиогид
Аудиогид по Самарканду - услышь истории города
Начало: Без фиксированного начала - выбираете локацию сами
«С аудиогидом вы узнаете, как был построен Регистан и почему он стал сердцем Самарканда, чем уникален мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и какие тайны хранят стены мечети Биби-Ханым»
Завтра в 00:00
15 фев в 00:00
$5$10 за человека
Экскурсия по Самарканду с аудиогидом
2 часа
Аудиогид
Экскурсия по Самарканду с аудиогидом
Начало: Самарканд
«Вы сможете ознакомиться с историей каждого пункта по маршруту в аудио или электронной версии»
Расписание: В любое время, после внесения полной предоплаты.
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$5 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    11 января 2026
    Аудиогид по Самарканду - услышь истории города
    Очень удобный формат! С вводными описаниями и фотографиями 🤩Информационный, интересный, без лишней воды. Слушается легко и с удовольствием 🔝
  • Е
    Елена
    6 декабря 2025
    Аудиогид по Самарканду - услышь истории города
    Аудиогид оказался невероятно удобным. Я гуляла с ним по Самарканду и получила огромное удовольствие. Это был мой первый опыт использования
    такого формата и он действительно приятно удивил. Информация подаётся легко, всё понятно и интересно. За одни сутки, конечно, невозможно увидеть все места в аудиогиде, но он сделал прогулку насыщенной, комфортной и очень увлекательной. Теперь в других путешествиях тоже обязательно буду пользоваться этим аудиогидом!

  • Л
    Лариса
    2 ноября 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Очень интересно для тех, кто уже видел основные достопримечательности Самарканда и хочет узнать его поглубже, с непарадной стороны. Классическая махалля в старом городе, еврейский квартал, история жителей города и многое другое.
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Прекрасная экскурсия, как будто проживаешь все вехи жизненного пути вместе с главным героем, и всё это на фоне ослепительного Самарканда.
    Подойдет для тех, кто только начинает знакомство с городом, увидите основные достопримечательности, будет представление, что и где расположено, а потом уже можно планировать свой собственный путь в этом городе.

    Прекрасная экскурсия, как будто проживаешь все вехи жизненного пути вместе с главным героем, и всё это на фоне ослепительного Самарканда.

Подойдет для тех, кто только начинает знакомство с городом, увидите основные достопримечательности, будет представление, что и где расположено, а потом уже можно планировать свой собственный путь в этом городе.
  • Д
    Дарья
    13 июня 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Экскурсия очень понравилась: и формат, и локации, и остановка у фонтана,и чай со сладостями по пути:)
  • А
    Александр
    26 марта 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Отличный способ познакомиться с городом, через человеческий опыт и историю, никакие исторические экскурсии не сравнятся с таким опытом!
  • Н
    Наталья
    23 марта 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Все состоялось!
    Все состоялось!
  • О
    Ольга
    4 января 2025
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Пожалуй, это самое яркое впечатление от всего посещения Самарканда, полное погружение в историю Саида, тронуло до глубины души. Маршрут продуман до мельчайших деталей. Нет слов, если честно, одни яркие эмоции!
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Скажем так, экскурсия очень необычная. Во время экскурсии в основном происходит знакомство с местом рождения главного героя, а махале Взглянув
    с его точки зрения погружаешься полностью в его мир. А детство, оно у всех в разных кусочках мира, но у всех с похожими шалостями. Экскурсия, на мой взгляд, для тех, кому за….40-150. И это не знакомство со страной. Это лучшая экскурсия по старому города, по махале, но знакомства с городом нет. С мечтами вскользь пробегали. Но это ниочем. Если интересно узнать про был, это очень круто! Нам очень понравилось,! Ходили на экскурсию в махал в Ташкенте, это день и ночь! Идите, не пожалеете!

    Скажем так, экскурсия очень необычная. Во время экскурсии в основном происходит знакомство с местом рождения главного героя, а махале Взглянув с его точки зрения погружаешься полностью в его мир. А детство, оно у всех в разных кусочках мира, но у всех с похожими шалостями. Экскурсия, на мой взгляд, для тех, кому за….40-150. И это не знакомство со страной. Это лучшая экскурсия по старому города, по махале, но знакомства с городом нет. С мечтами вскользь пробегали. Но это ниочем. Если интересно узнать про был, это очень круто! Нам очень понравилось,! Ходили на экскурсию в махал в Ташкенте, это день и ночь! Идите, не пожалеете!
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Иммерсивная прогулка по Самарканду;
  2. Аудиогид по Самарканду - услышь истории города;
  3. Экскурсия по Самарканду с аудиогидом.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Регистан;
  2. Мавзолей Гур-Эмир;
  3. Самое главное;
  4. Площадь Регистан;
  5. Сиабский Базар;
  6. Мечеть Биби-Ханым;
  7. Медресе Улугбека;
  8. Некрополь Шахи Зинда;
  9. Медресе Шердор;
  10. Обсерватория Улугбека.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 33 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
