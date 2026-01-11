Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
$33 за человека
-
50%
Аудиогид
Аудиогид по Самарканду - услышь истории города
Начало: Без фиксированного начала - выбираете локацию сами
«С аудиогидом вы узнаете, как был построен Регистан и почему он стал сердцем Самарканда, чем уникален мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и какие тайны хранят стены мечети Биби-Ханым»
Завтра в 00:00
15 фев в 00:00
$5
$10 за человека
Аудиогид
Экскурсия по Самарканду с аудиогидом
Начало: Самарканд
«Вы сможете ознакомиться с историей каждого пункта по маршруту в аудио или электронной версии»
Расписание: В любое время, после внесения полной предоплаты.
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$5 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия11 января 2026Очень удобный формат! С вводными описаниями и фотографиями 🤩Информационный, интересный, без лишней воды. Слушается легко и с удовольствием 🔝
- ЕЕлена6 декабря 2025Аудиогид оказался невероятно удобным. Я гуляла с ним по Самарканду и получила огромное удовольствие. Это был мой первый опыт использования
- ЛЛариса2 ноября 2025Очень интересно для тех, кто уже видел основные достопримечательности Самарканда и хочет узнать его поглубже, с непарадной стороны. Классическая махалля в старом городе, еврейский квартал, история жителей города и многое другое.
- ЕЕкатерина29 июня 2025Прекрасная экскурсия, как будто проживаешь все вехи жизненного пути вместе с главным героем, и всё это на фоне ослепительного Самарканда.
- ДДарья13 июня 2025Экскурсия очень понравилась: и формат, и локации, и остановка у фонтана,и чай со сладостями по пути:)
- ААлександр26 марта 2025Отличный способ познакомиться с городом, через человеческий опыт и историю, никакие исторические экскурсии не сравнятся с таким опытом!
- ННаталья23 марта 2025Все состоялось!
- ООльга4 января 2025Пожалуй, это самое яркое впечатление от всего посещения Самарканда, полное погружение в историю Саида, тронуло до глубины души. Маршрут продуман до мельчайших деталей. Нет слов, если честно, одни яркие эмоции!
- ООльга4 сентября 2024Скажем так, экскурсия очень необычная. Во время экскурсии в основном происходит знакомство с местом рождения главного героя, а махале Взглянув
- ММарина13 мая 2024Очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 33 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Аудиогиды», 33 ⭐ отзыва, цены от $5. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель