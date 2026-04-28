Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас за день объехать главные памятники древней столицы. Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети и обсерваторию 15 века.

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Описание экскурсии

Всё, что нельзя пропустить в Самарканде

Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:

Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.

— царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны. Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.

— сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился. Мечеть Биби-Ханым , построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.

, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней. Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.

— одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии. Мавзолей Шахи Зинда : ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.

: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения. Мавзолей Ходжа Данияр , гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.

, гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд. Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чем оригинальность и уникальность этой постройки.

В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет