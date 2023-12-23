Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас за день объехать главные памятники древней столицы.
Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети и обсерваторию 15 века.
Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети и обсерваторию 15 века.
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Описание
Что вас ожидает
Всё, что нельзя пропустить в Самарканде
Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:
- Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
- Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
- Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
- Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
- Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
- Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
- Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чем оригинальность и уникальность этой постройки.
В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 17$ на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1075 туристов
Добрый день, дорогие гости Узбекистана! Наша команда познакомит вас с новыми местами притяжения и туристическими достопримечательностями Ташкента и Ташкентской области: от красивых природных точек, ферм и национальной кухни до древних мечетей и парков аттракционов.
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