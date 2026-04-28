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Главное в Самарканде + обед в «центре плова»

Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас за день объехать главные памятники древней столицы.

Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети и обсерваторию 15 века.
5
52 отзыва
Главное в Самарканде + обед в «центре плова»
Главное в Самарканде + обед в «центре плова»
Главное в Самарканде + обед в «центре плова»

Описание экскурсии

Всё, что нельзя пропустить в Самарканде

Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:

  • Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
  • Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
  • Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
  • Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
  • Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
  • Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
  • Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чем оригинальность и уникальность этой постройки.

В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $30 на человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$85
Дети до 10 лет$65
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3814 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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Наталья
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о которых он захватывающе и интересно рассказывает. Полное погружение гарантировано. Нам не только показали и
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рассказали о тех местах, что мы посетили, но Тимур показал наилучшие ракурсы для фото, сам нас очень здорово сфотографировал, подсказал несколько вкусных мест и ответил на наши многочисленные вопросы. Автомобиль очень комфортный, вождение аккуратное, мы не торопились и все успели не смотря на 600 фотографий в памяти телефона 😁. Обед тоже не разочаровал, плов очень вкусный.

Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
Чудесный, волшебный город! А с таким прекрасным гидом как Тимур, попадаешь в центр исторических событий, о
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Мягких
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые посещали, но и на вопросы по современному быту жителей Самарканда. Так же понравилось, что
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экскурсия в исполнении Тимура сопровождалась интересными историями, связанные с тем или иным местом.
В целом Тимур был очень вежлив, обшителен, обходителен.
Завозили на обед, плов был просто великолепен!
Экскурсия объемная, но прошла быстро и увлекательно.
Спасибо!

Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые+2
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
Остались полностью довольны экскурсией. Гид Тимур отвечал не только на наши вопросы по тем достопримечательностям, которые
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Ольга
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и на базаре, познакомились с ткацким ремеслом. Попробовали знаменитый самаркандский плов, приобрели роскошные изделия из
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натурального шелка. Наш гид скорретировал программу по нашим пожеланиям, сделал нам самые лучшие фото и даже подарил небольшие национальные сувениры! Самарканд навсегда останется в нашем сердце красивым, солнечным и гостеприимным! рекомендуем!

Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
Очень остались довольны большой обзорной экскурсией по знаковым местам Самарканда. Побывали и в исторических местах и
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Ольга
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али - один из лучших гидов, которых я видела! интеллигентный, образованный, приятный в общении. С ним
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невероятно интересно, он ответил на все мои вопросы, включая те, которые к экскурсии не относились. У нас даже было несколько теологических споров)) Показал все по программе и даже больше. Очень жаль, что времени было мало, мы бы с удовольствием съездили с ним и на другие экскурсии.

Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
Я была чуть меньше чем в 50 странах и от всей души хочу сказать, Али -
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Михаил
Гид Тимур провёл прекрасную экскурсию на комфортабельном автомобиле — всё прошло очень удобно и приятно. Особенно понравилось, что на рынке он торговался за нас и смог договориться о лучшей цене. Очень внимательный и профессиональный гид, смело рекомендуем!
Гид Тимур провёл прекрасную экскурсию на комфортабельном автомобиле — всё прошло очень удобно и приятно. Особенно
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Татьяна
Экскурсию нам проводил гид Гайрат, человек просто влюбленный в свою профессию, знающий наверное все об истории города и его достопримечательностях, так много интересной информации мы от него получили, на экскурсию ушло даже больше времени, чем планировалось. Большое спасибо за четкую организацию, учитывали наши не большие пожелания по ходу экскурсии. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям
Экскурсию нам проводил гид Гайрат, человек просто влюбленный в свою профессию, знающий наверное все об истории
Экскурсию нам проводил гид Гайрат, человек просто влюбленный в свою профессию, знающий наверное все об истории
Экскурсию нам проводил гид Гайрат, человек просто влюбленный в свою профессию, знающий наверное все об истории
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