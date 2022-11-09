В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока. Я познакомлю вас с историей древних архитектурных памятников и с особым трепетом расскажу о легендарном Тамерлане. А в новом парке «Вечный город» перед вами предстанет вся мозаика яркого Узбекистана.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Площадь Регистан

Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством. Во внутренних двориках медресе, слушая рассказы о процессе обучения студентов, вы представите и поймете, как работала наша система образования в 15-17 веках.

Мавзолей Гур-Эмир

С особым удовольствием я поделюсь с вами рассказами об истории жизни Тамерлана, его военных походах и судьбе империи Тимуридов после его смерти. «Правитель мира», один из величайших полководцев в истории человечества, личность, овеянная сотнями легенд — что мы знаем о нем доподлинно и каков истинный вес его исторической роли? Обсудим на встрече!

Мечеть Биби-Ханым

Осматривая снаружи крупнейшую мечеть Средней Азии, вы узнаете об особенностях возведения памятника 14 века. Также мы поговорим о том, чем сегодня мечети отличаются по своей структуре и архитектуре.

Вечный город — культурная мозаика Узбекистана

В современном историко-этнографический парке представлена история, культура и архитектура всей нашей гостеприимной и радушной страны. В одном месте вы увидите мотивы Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкена, Хивы. Выясните, почему здесь умышленно не стали создавать точные реплики достопримечательностей. И оцените богатство тысячелетних традиций Узбекистана, заглядывая в лавки мастеров.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — около 12$/ человека.