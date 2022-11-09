Сказка вечернего Самарканда

Изучить главные шедевры архитектуры, услышать истории из прошлого и ощутить сумеречную магию Востока

В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока.

Я познакомлю вас с историей древних архитектурных памятников и с особым трепетом расскажу о легендарном Тамерлане. А в новом парке «Вечный город» перед вами предстанет вся мозаика яркого Узбекистана.
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
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Описание

Что вас ожидает

Площадь Регистан

Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством. Во внутренних двориках медресе, слушая рассказы о процессе обучения студентов, вы представите и поймете, как работала наша система образования в 15-17 веках.

Мавзолей Гур-Эмир

С особым удовольствием я поделюсь с вами рассказами об истории жизни Тамерлана, его военных походах и судьбе империи Тимуридов после его смерти. «Правитель мира», один из величайших полководцев в истории человечества, личность, овеянная сотнями легенд — что мы знаем о нем доподлинно и каков истинный вес его исторической роли? Обсудим на встрече!

Мечеть Биби-Ханым

Осматривая снаружи крупнейшую мечеть Средней Азии, вы узнаете об особенностях возведения памятника 14 века. Также мы поговорим о том, чем сегодня мечети отличаются по своей структуре и архитектуре.

Вечный город — культурная мозаика Узбекистана

В современном историко-этнографический парке представлена история, культура и архитектура всей нашей гостеприимной и радушной страны. В одном месте вы увидите мотивы Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкена, Хивы. Выясните, почему здесь умышленно не стали создавать точные реплики достопримечательностей. И оцените богатство тысячелетних традиций Узбекистана, заглядывая в лавки мастеров.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — около 12$/ человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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