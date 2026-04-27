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и современном Самарканде. В результате город оживал для нас, приоткрывал завесу тайны, спрятанной за красивыми фасадами исторических зданий и высокими воротами домов самаркандцев. Нашему взору предстал мавзолей Гур-эмир, где мы насладились богатой внутренней отделкой и узнали о проклятьи Тамерлана, мы прошлись по мавзолеям Шази-Зинда, узкие улочки которой - это волшебная средневековая сказка, до того там красиво. Далее был Регистон с его богатейшей архитектурой медресе, мечетей и минаретов, зелеными внутренними двориками, встречей с мастером, изготовливающим майолику и мозайку. По нашему желанию мы немного изменили маршрут, вместо ковровой мастерской поехали через еврейский квартал в городище Афросиаб, погуляли по его холмам, встретили белок (местных сусликов), зашли в музей, полюбовались фресками 6-7 веков, найденных при раскопках Афросиаба. Музей - это всегда интересно: удивительно видеть предметы быта и искусства, которые делали такие же люди, как мы, живущие много веков назад! Джамшед рассказал нам про места в городе, где можно покушать настоящий самаркандский плов, вкусные манты, шашлык, бичаки - это жареные пирожки из тонкого теста с начинкой из шпината и другой зелени. Спасибо Джамшеду за знакомство с городом, за душевный рассказ и прекрасную компанию! С удовольствием порекомендуем его друзьям и знакомым!