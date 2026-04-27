Древний Самарканд мягко и властно захватит вас удивительной красотой и гармонией.
Все здесь дополняет друг друга: бездонное солнечное небо, величественные голубые купола, древние мавзолеи и медресе, бурлящие базары и улыбки местных жителей.
Я расскажу об истории, традициях и ремеслах Самарканда и помогу погрузиться в атмосферу восточной сказки!
Все здесь дополняет друг друга: бездонное солнечное небо, величественные голубые купола, древние мавзолеи и медресе, бурлящие базары и улыбки местных жителей.
Я расскажу об истории, традициях и ремеслах Самарканда и помогу погрузиться в атмосферу восточной сказки!
Описание экскурсии
Самарканд сквозь века
Мы погрузимся в историю древнего Самарканда. Я расскажу о традициях и обычаях согдийцев-первых самаркандцев, прогуляемся по древним улочкам старого города, где возвышаются величественные памятники Тимуридов, а также насладимся изысканной кухней, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана. Кроме того, в программе экскурсии:
- Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.
- Площадь Регистан — я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.
- Старый город и еврейская махалля — мы проедемся по старой еврейской махалле, я расскажу про быт и традиции самаркандцев, заглянем в местный дом, чайхану.
- Ковровая мастерская — мы увидим как создают ковры ручной работы. И вы сами можете сделать пару узелков на шёлковых изделиях.
- Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.
Организационные детали
- Дополнительно в кассах оплачиваются входные билеты — $15–20
- Экскурсия проходит на кроссовере Chevrolet Captiva 2025 года
- Я встречу Вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту, а после экскурсии отвезу по нужному адресу
- По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, визит на базар
- Экскурсия автопешеходная, транспорт включён в цену
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1085 туристов
Я родился и живу в Узбекистане, знаю страну через культуру и повседневность. Особенно люблю Самарканд, Бухару и Хиву — города, где история Великого шёлкового пути живёт в архитектуре. Хочу показать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 160 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность гида, комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Все путешествие мы вели с Джамшедом разговор об истории
+2
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Ю
Джамшед - прекрасный экскурсовод. Подкупает искреннее теплое отношение к гостям и глубокое знание истории и культурных особенностей своей страны и разных народов, ее населяющих. Отличное владение языками (свободно говорит на
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Н
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в наличии. Меняет маршрут по запросу. Очень рекомендую эту экскурсию!
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А
Очень хороший гид, хорошо знает свой предмет, русским языком владеет свободно, знает множество исторических фактов о Самарканде, Узбекистане, Средней Азии.
Настоятельно рекомедую
Настоятельно рекомедую
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Д
Отличная экскурсия, прекрасный гид, продуманный маршрут. Очень рекомендую!
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Хочу выразить благодарность Джамшеду за потрясающую экскурсию по Самарканду. Джамшед - общительный, доброжелательный, интеллигентный человек и эрудированный, профессиональный гид. Спасибо Вам за прекрасный день в прекрасном городе Самарканд!
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