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О Самарканде с любовью

Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Древний Самарканд мягко и властно захватит вас удивительной красотой и гармонией.

Все здесь дополняет друг друга: бездонное солнечное небо, величественные голубые купола, древние мавзолеи и медресе, бурлящие базары и улыбки местных жителей.

Я расскажу об истории, традициях и ремеслах Самарканда и помогу погрузиться в атмосферу восточной сказки!
5
160 отзывов
О Самарканде с любовью
О Самарканде с любовью
О Самарканде с любовью

Описание экскурсии

Самарканд сквозь века

Мы погрузимся в историю древнего Самарканда. Я расскажу о традициях и обычаях согдийцев-первых самаркандцев, прогуляемся по древним улочкам старого города, где возвышаются величественные памятники Тимуридов, а также насладимся изысканной кухней, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.
  • Площадь Регистан — я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.
  • Старый город и еврейская махалля — мы проедемся по старой еврейской махалле, я расскажу про быт и традиции самаркандцев, заглянем в местный дом, чайхану.
  • Ковровая мастерская — мы увидим как создают ковры ручной работы. И вы сами можете сделать пару узелков на шёлковых изделиях.
  • Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.

Организационные детали

  • Дополнительно в кассах оплачиваются входные билеты — $15–20
  • Экскурсия проходит на кроссовере Chevrolet Captiva 2025 года
  • Я встречу Вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту, а после экскурсии отвезу по нужному адресу
  • По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, визит на базар
  • Экскурсия автопешеходная, транспорт включён в цену

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1085 туристов
Я родился и живу в Узбекистане, знаю страну через культуру и повседневность. Особенно люблю Самарканд, Бухару и Хиву — города, где история Великого шёлкового пути живёт в архитектуре. Хочу показать
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вам настоящий Узбекистан и помочь увидеть в памятниках живую историю. По образованию я филолог-лингвист, второе высшее — гостиничный бизнес в Лондонском Metropolitan University. Это позволяет объединять гуманитарные знания с профессиональным пониманием туризма. Прошёл подготовку гидов-переводчиков. Специализируюсь на исторических, культурных и гастрономических маршрутах: от классических экскурсий до авторских программ с посещением мастерских, виноделен и мест, скрытых от массового туриста. Я сочетаю достоверную информацию, живой рассказ и индивидуальный подход. Для меня важно помочь вам почувствовать атмосферу страны, познакомиться с её традициями и кухней. Я учитываю интересы и темп гостей, чтобы каждая экскурсия стала ярким и запоминающимся опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 160 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
158
4
2
3
2
1
О
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность гида, комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Все путешествие мы вели с Джамшедом разговор об истории
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и современном Самарканде. В результате город оживал для нас, приоткрывал завесу тайны, спрятанной за красивыми фасадами исторических зданий и высокими воротами домов самаркандцев. Нашему взору предстал мавзолей Гур-эмир, где мы насладились богатой внутренней отделкой и узнали о проклятьи Тамерлана, мы прошлись по мавзолеям Шази-Зинда, узкие улочки которой - это волшебная средневековая сказка, до того там красиво. Далее был Регистон с его богатейшей архитектурой медресе, мечетей и минаретов, зелеными внутренними двориками, встречей с мастером, изготовливающим майолику и мозайку. По нашему желанию мы немного изменили маршрут, вместо ковровой мастерской поехали через еврейский квартал в городище Афросиаб, погуляли по его холмам, встретили белок (местных сусликов), зашли в музей, полюбовались фресками 6-7 веков, найденных при раскопках Афросиаба. Музей - это всегда интересно: удивительно видеть предметы быта и искусства, которые делали такие же люди, как мы, живущие много веков назад! Джамшед рассказал нам про места в городе, где можно покушать настоящий самаркандский плов, вкусные манты, шашлык, бичаки - это жареные пирожки из тонкого теста с начинкой из шпината и другой зелени. Спасибо Джамшеду за знакомство с городом, за душевный рассказ и прекрасную компанию! С удовольствием порекомендуем его друзьям и знакомым!

Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность+2
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
Итак, наша с мужем первая экскурсия с гидом по Самарканду случилась с Джамшедом. Понравилось всё: пунктуальность
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Ю
Джамшед - прекрасный экскурсовод. Подкупает искреннее теплое отношение к гостям и глубокое знание истории и культурных особенностей своей страны и разных народов, ее населяющих. Отличное владение языками (свободно говорит на
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узбекском, таджикском, русском, английском языках). Джамшед способен интересно рассказывать об истории, культуре, архитектуре, быте, учитывает интересы гостей, легко переключается между темами. Также очень понравились его готовность потратить на экскурсию столько времени, сколько требуется, и комфортная и безопасная манера вождения автомобиля. Хочу выразить нашу искреннюю благодарность Джамшеду за отличный день и прекрасную экскурсию!

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Н
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в наличии. Меняет маршрут по запросу. Очень рекомендую эту экскурсию!
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
Джамшед прекрасный рассказчик, очень эрудированный, веселый и легкий в общении. Машина комфортная, салфетки и вода в
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А
Очень хороший гид, хорошо знает свой предмет, русским языком владеет свободно, знает множество исторических фактов о Самарканде, Узбекистане, Средней Азии.
Настоятельно рекомедую
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Д
Отличная экскурсия, прекрасный гид, продуманный маршрут. Очень рекомендую!
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Ксения
Хочу выразить благодарность Джамшеду за потрясающую экскурсию по Самарканду. Джамшед - общительный, доброжелательный, интеллигентный человек и эрудированный, профессиональный гид. Спасибо Вам за прекрасный день в прекрасном городе Самарканд!
Хочу выразить благодарность Джамшеду за потрясающую экскурсию по Самарканду. Джамшед - общительный, доброжелательный, интеллигентный человек и
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Входит в следующие категории Самарканда

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