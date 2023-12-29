После завтрака в 10:00 начнём экскурсию по нарядному новогоднему Ташкенту. Обязательно сфотографируемся у главной ёлки и прогуляемся по Арбату, посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне.

Увидим здание телебашни и полюбуемся современной мечетью Минор, отделанной белоснежным мрамором.

Пообедаем в «Центре плова» и переместимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.

Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению ароматных лепёшек в тандыре. Пройдёмся по старинным улочкам, познакомимся с традициями и почувствуем атмосферу древнего города с богатой историей.