Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара

Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке

Отправляемся в Узбекистан — край жаркого солнца, ярких красок и пряных ароматов.

Мы побываем в трёх городах, чтобы увидеть страну во всей красе: переливающуюся на свету мозаику мечетей, десятки оттенков синего и голубого на куполах минаретов и неповторимые узоры майоликовой плитки прямиком из иллюстраций к «Сказкам тысячи и одной ночи».

Колоритные рынки, танцевальное шоу, национальная кухня и гостеприимные местные — Восток открывает свои двери!
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Ближайшие даты:
15
окт
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
Завершение: Москва, аэропорт Шереметьево, 9:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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