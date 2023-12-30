Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана

Индивидуальный тур в Ташкенте

Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы

Приглашаем в тур-знакомство с главными городами Узбекистана.

Вас ждёт погружение в историческое наследие прошлого страны от Тимура и Улугбека до древнего Хорезма и царского Туркестана, её традиции и гастрономию.

Вы пройдётесь по современному и старому Ташкенту, полюбуетесь старинной Хивой и красавицей Бухарой, увидите величественный Самарканд.

Мы заглянем во дворцы и базары, рассмотрим мечети и их минареты, попробуем четыре вида плова и насладимся национальным танцевальным шоу.

Все внутренние трансферы включены в стоимость тура, а программа составлена так, чтобы у вас всегда оставалось свободное время на обеды и вечера для самостоятельных прогулок.
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Ближайшие даты:
30
дек
6
янв
13
янв
3
фев
17
фев
24
фев
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Москвы (SVO):
Суббота. Вылет в Ташкент рейсом SU1870 в 19:45-1:45(+1).
Воскресенье. Возвращение из Самарканда рейсом SU1985 в 07:20-09:40.
Удобные стыковки из Санкт-Петербурга.
Все ковидные ограничения в Узбекистане сняты. Карты «Мир» пока не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.

Программа тура по дням

1 день

Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Для тех, кто летит из Москвы, рекомендуем субботний рейс, прибывающий в Ташкент в 01:45 в воскресенье. После размещения вы отдохнёте с дороги, а после завтрака (11:00-14:00) отправимся знакомиться с городом. Побываем в историческом центре, посмотрим на религиозный архитектурный ансамбль Хаст-Имам и медресе Кукельдаш с уютным внутренним двором.

Закончим экскурсию на рынке «Чорсу», одном из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё! Затем — трансфер в отель или свободное время. Гид поможет с обменом наличных и посоветует места для ужина.

Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время
2 день

Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы

Утром, с 09:00 до 12:00, вас ждёт продолжение знакомства с Ташкентом. Сегодня вы посетите его новую часть. Увидите памятник жертвам землетрясения 1966-го года и узнаете его историю. Прогуляетесь по площади Амира Темура, национального героя Узбекистана. Побываете в музее прикладного искусства и посмотрите на дворец князя Н. К. Романова.

Заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят около 3000 порций этого блюда, и вы попробуете местную кулинарную гордость. Затем у вас будет свободное время, а в 20:25 вылетаем в Ургенч (в пути — 1,5 часа). Оттуда доедем до Хивы и разместимся в отеле в старом городе Ичан-Кала.

Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы
3 день

Экскурсия по Хиве, свободное время

Сегодня после завтрака вас ждёт 3-часовая пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Обойдём исторический центр за высокими стенами, построенный в виде прямоугольника с мощными воротами. Посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.

После обеда в национальном доме — свободное время.

Экскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное время
4 день

Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоу

В этот день на автомобиле мы преодолеем около 450 километров до Бухары. Будем ехать через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, части Великого Шёлкового пути. Вы увидите важнейшую водную артерию страны — широкую Аму-Дарью. Время в пути — 7 часов. По прибытии разместимся в отеле, который раньше был домом бухарского еврея. Вечером отдохнём за ужином и посмотрим национальное танцевальное шоу под открытым небом в медресе Нодир-Диван-Беги.

Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоу
5 день

Знакомство с историческим центром Бухары, свободное время

Позавтракав, отправимся гулять по старому городу, включённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим Ляби-Хауз — комплекс сооружений вокруг пруда, на берегу которого растёт 500-летний платан. Увидим забавный памятник Ходже Нассредину. Побываем в мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор с 4 минаретами с голубыми верхушками.

После обеда — свободное время на самостоятельную прогулку. Советуем съездить во дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира (на такси дорога займёт 20 минут).

Знакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное время
6 день

Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд

Утром продолжим изучать достопримечательности древнего города. Посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, минарет и мечеть Калян, мавзолей Саманидов, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.

В национальном доме на обед вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический. После — свободное время. Затем доедем до вокзала в пригороде Бухары — эмир бухарский побаивался поезда и повелел построить вокзал в 15 км от города.

В 16:08 отправляемся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Время в пути — 2,5 часа. По прибытии рекомендуем сходить полюбоваться ночным Регистаном — главной площадью Самарканда. Там же можно поужинать в шашлычной.

Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд
7 день

Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер

Сегодня в 09:00 отправимся на микроавтобусе на экскурсию по городу. Вы увидите обсерваторию Улугбека — правителя Самарканда и великого учёного средневековья. Посмотрим на комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы, и саму усыпальницу Тимура Гур-Эмир.

За обедом в Центре плова на этот раз вы отведаете самаркандскую версию блюда. После прогуляемся до Регистана с тремя медресе, соборной мечетью Биби Ханум и Сиабским базаром.

Вечером рекомендуем съездить в этнографический парк «Вечный город» — копию древнего города на искусственном острове. Это беспрецедентный проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов! Здесь есть несколько ресторанов, где можно поужинать, а в отеле «Гур-Эмир» можно арендовать лодку для прогулки по Гребному каналу к поющим и танцующим фонтанам.

Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер
8 день

Отъезд

Утром — ранний трансфер в аэропорт. (В Москву рекомендуем рейс, вылетающий в 07:20.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
Завершение: Самарканд, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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