Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Вас ждёт погружение в историческое наследие прошлого страны от Тимура и Улугбека до древнего Хорезма и царского Туркестана, её традиции и гастрономию.
Вы пройдётесь по современному и старому Ташкенту, полюбуетесь старинной Хивой и красавицей Бухарой, увидите величественный Самарканд.
Мы заглянем во дворцы и базары, рассмотрим мечети и их минареты, попробуем четыре вида плова и насладимся национальным танцевальным шоу.
Все внутренние трансферы включены в стоимость тура, а программа составлена так, чтобы у вас всегда оставалось свободное время на обеды и вечера для самостоятельных прогулок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Москвы (SVO):
Суббота. Вылет в Ташкент рейсом SU1870 в 19:45-1:45(+1).
Воскресенье. Возвращение из Самарканда рейсом SU1985 в 07:20-09:40.
Удобные стыковки из Санкт-Петербурга.
Все ковидные ограничения в Узбекистане сняты. Карты «Мир» пока не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.
Программа тура по дням
Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Для тех, кто летит из Москвы, рекомендуем субботний рейс, прибывающий в Ташкент в 01:45 в воскресенье. После размещения вы отдохнёте с дороги, а после завтрака (11:00-14:00) отправимся знакомиться с городом. Побываем в историческом центре, посмотрим на религиозный архитектурный ансамбль Хаст-Имам и медресе Кукельдаш с уютным внутренним двором.
Закончим экскурсию на рынке «Чорсу», одном из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё! Затем — трансфер в отель или свободное время. Гид поможет с обменом наличных и посоветует места для ужина.
Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы
Утром, с 09:00 до 12:00, вас ждёт продолжение знакомства с Ташкентом. Сегодня вы посетите его новую часть. Увидите памятник жертвам землетрясения 1966-го года и узнаете его историю. Прогуляетесь по площади Амира Темура, национального героя Узбекистана. Побываете в музее прикладного искусства и посмотрите на дворец князя Н. К. Романова.
Заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят около 3000 порций этого блюда, и вы попробуете местную кулинарную гордость. Затем у вас будет свободное время, а в 20:25 вылетаем в Ургенч (в пути — 1,5 часа). Оттуда доедем до Хивы и разместимся в отеле в старом городе Ичан-Кала.
Экскурсия по Хиве, свободное время
Сегодня после завтрака вас ждёт 3-часовая пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Обойдём исторический центр за высокими стенами, построенный в виде прямоугольника с мощными воротами. Посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.
После обеда в национальном доме — свободное время.
Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоу
В этот день на автомобиле мы преодолеем около 450 километров до Бухары. Будем ехать через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, части Великого Шёлкового пути. Вы увидите важнейшую водную артерию страны — широкую Аму-Дарью. Время в пути — 7 часов. По прибытии разместимся в отеле, который раньше был домом бухарского еврея. Вечером отдохнём за ужином и посмотрим национальное танцевальное шоу под открытым небом в медресе Нодир-Диван-Беги.
Знакомство с историческим центром Бухары, свободное время
Позавтракав, отправимся гулять по старому городу, включённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим Ляби-Хауз — комплекс сооружений вокруг пруда, на берегу которого растёт 500-летний платан. Увидим забавный памятник Ходже Нассредину. Побываем в мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор с 4 минаретами с голубыми верхушками.
После обеда — свободное время на самостоятельную прогулку. Советуем съездить во дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира (на такси дорога займёт 20 минут).
Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд
Утром продолжим изучать достопримечательности древнего города. Посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, минарет и мечеть Калян, мавзолей Саманидов, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.
В национальном доме на обед вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический. После — свободное время. Затем доедем до вокзала в пригороде Бухары — эмир бухарский побаивался поезда и повелел построить вокзал в 15 км от города.
В 16:08 отправляемся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Время в пути — 2,5 часа. По прибытии рекомендуем сходить полюбоваться ночным Регистаном — главной площадью Самарканда. Там же можно поужинать в шашлычной.
Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер
Сегодня в 09:00 отправимся на микроавтобусе на экскурсию по городу. Вы увидите обсерваторию Улугбека — правителя Самарканда и великого учёного средневековья. Посмотрим на комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы, и саму усыпальницу Тимура Гур-Эмир.
За обедом в Центре плова на этот раз вы отведаете самаркандскую версию блюда. После прогуляемся до Регистана с тремя медресе, соборной мечетью Биби Ханум и Сиабским базаром.
Вечером рекомендуем съездить в этнографический парк «Вечный город» — копию древнего города на искусственном острове. Это беспрецедентный проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов! Здесь есть несколько ресторанов, где можно поужинать, а в отеле «Гур-Эмир» можно арендовать лодку для прогулки по Гребному каналу к поющим и танцующим фонтанам.
Отъезд
Утром — ранний трансфер в аэропорт. (В Москву рекомендуем рейс, вылетающий в 07:20.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, аэропорт, утроЗавершение: Самарканд, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.