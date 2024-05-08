Погрузитесь в великолепный мир узбекской кухни и насладитесь его изысками.
Откройтесь для интересных историй и идей, которыми с вами поделится ваш гид, и ощутите увлекательное сочетание современности, истории и традиций этого города. Наслаждайтесь удобством трансфера из и в ваш отель в Ташкенте.
Откройтесь для интересных историй и идей, которыми с вами поделится ваш гид, и ощутите увлекательное сочетание современности, истории и традиций этого города. Наслаждайтесь удобством трансфера из и в ваш отель в Ташкенте.
Ближайшие даты:
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
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11
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 16+
|$99
|Дети от 6 до 15 лет
|$79
|Малыши от 0 до 5 лет
|$49
Что вас ожидает:
- Станции метро
- Площадь Независимости и др
Описание
Гармония времени и культуры:
Экскурсия по столице Узбекистана.
Погрузитесь в удивительное сочетание истории, культуры и современности во время экскурсии по Ташкенту, динамичной столице Узбекистана. Раскройте перед собой значимые достопримечательности города, а также откроете его скрытые жемчужины. Вас заберут с комфортом прямо из вашего отеля в Ташкенте, и вы отправитесь в захватывающее путешествие по городу. В процессе экскурсии вас порадуют вкусным обедом. Вы сможете полюбоваться архитектурным великолепием, украшающим город, начиная с величественной площади Независимости, символа независимости Узбекистана, и заканчивая красивыми станциями ташкентского метро, известными своим изысканным дизайном и уникальной мозаикой. Отправляйтесь в незабываемое приключение по этому прекрасному городу, где слияние традиций и современности создает уникальную гармонию. И вернитесь в свой отель с богатыми воспоминаниями о вашем путешествии. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Запрещено: алкоголь и наркотики.
Ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станции метро
- Площадь Независимости и др
Что включено
- Входные билеты
- Обед
- Гид
- Транспорт
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страхование путешествий
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Запрещено: алкоголь и наркотики
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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