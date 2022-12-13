Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова

Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре

5
5 отзывов
Один из древнейших городов Средней Азии и узбекистанский Дубай — всё это о Ташкенте! За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость).

Затеряетесь среди улочек, медресе и мечетей Старого города и устроите шоппинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Tashkent City: город будущего

Изучать город мы начнем с его современной части — отправимся в Ташкент-Сити. Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками. По желанию посетим Музей восковых фигур и планетарий, а затем заглянем в Magiс City — крупнейший в Азии всесезонный парк развлечений с океанариумом.

Аутентичная кухня Узбекистана

Чтобы впечатления первой части экскурсии улеглись, остановимся на обед в одном из лучших центров плова в Ташкенте: неподалеку от Шахристанской телебашни или в на реке Анхор — на ваш выбор. Ароматный и сытный обед входит в стоимость экскурсии!

Древнее наследие города

Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии. После обеда прогуляемся по Старому городу и осмотрим его главные достопримечательности:

  • Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу. Вы узнаете, кого здесь обучали, обращу внимание на детали фасада и расскажу об истории медресе.
  • Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также сможем посетить библиотеку восточных рукописей и увидеть всемирно известный Османский Коран.
  • Базар Чорсу — сердце города, в котором веками пересекались караваны Шелкового пути. Восточный базар почти не изменился со времен Средних веков: здесь все также можно приобрести пряности и специи, керамику и сувениры. А мы научим вас торговаться и получать удовольствие от шоппинга по-узбекски.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать в районе 9 утра или перенести на вечернее время, если вы хотите увидеть Ташкент-Сити в ночной подсветке. На стоимость это не повлияет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обед в центре плова и трансфер на автомобиле по маршруту входят в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в музей Кукельдаш, Планетарий, Музей восковых фигур, Океанариум — от 2$-10$ за каждый объект
  • Также мы можем организовать фотосессию с профессиональным фотографом — 95$. Вы получите 20 обработанных фотографий в мелкой ретуши, все остальные фото будут загружены в гугл-диск для скачивания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
Андрей
13 дек 2022
Очень круто погуляли с Зариной! Душевно, весело и атмосферно! Спасибо за замечательную прогулку по Ташкенту.
Е
12 дек 2022
Мне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. Я узнала Ташкент с совершенно разных сторон, каким он был и как быстро он развивается. Очень впечатляют его историческая и современная части, прекрасный город, в который хочется вернуться. И плов в Центре плова был самый вкусный, из всех, что я пробовала в Узбекистане!
Мне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. ЯМне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. ЯМне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. ЯМне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. ЯМне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. ЯМне очень понравилась экскурсия. Организовано все органично, удобно, с большим вниманием и заботой к туристам. Я
Юрий
8 дек 2022
Отличная экскурсия на целый день! Однозначно рекомендуем!
Отличная экскурсия на целый день! Однозначно рекомендуем!Отличная экскурсия на целый день! Однозначно рекомендуем!Отличная экскурсия на целый день! Однозначно рекомендуем!
М
4 дек 2022
Все понравилось
Варвара
30 ноя 2022
Были на экскурсии. По логистике все было очень хорошо спланировано - привозили и забирали быстро из всех мест.
По всем обозначенным местам прошли. Зарина - местная и хорошо знает историю мест и быт жителей, рассказ был интересным, также делала фотографии на память - это было приятно.
Были на экскурсии. По логистике все было очень хорошо спланировано - привозили и забирали быстро из всех мест.

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