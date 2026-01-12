Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Один из древнейших городов Средней Азии и узбекистанский Дубай — всё это о Ташкенте! За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость).
Затеряетесь среди улочек, медресе и мечетей Старого города и устроите шоппинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу.
Изучать город мы начнем с его современной части — отправимся в Ташкент-Сити. Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками. По желанию, вместо него, можно посетить парк Magiс City — крупнейший в Азии всесезонный парк развлечений с океанариумом.
Аутентичная кухня Узбекистана
Чтобы впечатления первой части экскурсии улеглись, остановимся на обед в одном из лучших центров плова в Ташкенте: неподалеку от Шахристанской телебашни или в другом филиале. Ароматный сытный плов, салат, патыр и традиционный узбекский чай входят в стоимость экскурсии!
Древнее наследие города
Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии. После обеда прогуляемся по Старому городу и осмотрим его главные достопримечательности:
Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу. Вы узнаете, кого здесь обучали, обращу внимание на детали фасада и расскажу об истории медресе.
Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней.
Базар Чорсу — сердце города, в котором веками пересекались караваны Шелкового пути. Восточный базар почти не изменился со времен Средних веков: здесь все также можно приобрести пряности и специи, керамику и сувениры. А мы научим вас торговаться и получать удовольствие от шоппинга по-узбекски.
Организационные детали
Экскурсию можно начать в районе 9 утра или перенести на вечернее время в 16:00, если вы хотите увидеть Ташкент-Сити Парк в ночной подсветке. На стоимость это не повлияет
Обед в центре плова и трансфер на автомобиле по маршруту входят в стоимость экскурсии
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Входные билеты в музей Кукельдаш и Океанариум от $2 до $10 за каждый объект
Также мы можем организовать фотосессию с профессиональным фотографом — $95. Вы получите 20 обработанных фотографий в мелкой ретуши, все остальные фото будут загружены в гугл-диск для скачивания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 6
$60
Дети до 2
Бесплатно
Стандартный билет
$85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем и привозим обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 235 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 10 янв 2026
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо большое организаторам и прекрасному гиду! Всё на высшем уровне!!!
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О
Олеся
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город! Хочу сказать,что это потрясающе 😻 🫶🏻 Я обратилась к Зарине за помощью, чтобы организовать читать дальшеуменьшить
этот день и теперь хочу выразить свою благодарность 🙏🏻 все организованно заботливо, комфортно, потрясающий гид! День прошел интересно, много красивых мест, история, все как я люблю 💖 Остались замечательные эмоции о городе и конечно людях! Главное достояние Страны - это его народ!
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Т
Трегубова
Все прошло просто отлично! Экскурсия была очень дружелюбной, интересной и комфортной. Нам показали все самые интересные места и даже больше. Маршрут полностью подстроили под наши пожелания - и по времени, и по локациям, за что отдельное спасибо. Остались только положительные впечатления. Обязательно будем рекомендовать и сами еще обратимся!
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Сергей
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший обед в центре плова. День удался!
+1
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В
Варвара
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам не только об архитектуре и истории, но и про жизнь в городе. Отвечал на читать дальшеуменьшить
все вопросы. Нас встретили в отеле ровно в назначенное время и отвезли в конце в нужное нам место. Машина чистая, предоставили воду. Много всего успели увидеть и посетить. На обед было 2 вида плова, оба вкусные. На базаре гид нам посоветовал, где взять специи и сладости. Даже успели прокатиться на метро. Мы приезжали с подругой на 8 марта, и гид подарил нам цветы! Рекомендуем данную экскурсию.
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Елизавета
Для меня проводил экскурсию Абдулла, это было просто прекрасное времяпровождение в Узбекистане, насколько это было тепло радушно и интересно.
Мы передвигались на автомобиле по всем главным достопримечательностям, во время экскурсии я читать дальшеуменьшить
совершенно не устала, мы посетили главную площадь, посмотрели старый город, покушали в традиционном шикарном кафе с огромным выбором блюд. можно было выбирать абсолютно все что захочешь и десерт. Также постели много других интересных мест.
Яуслышала много интересных фактов об истории, будто это была не экскурсия, а прогулка с другом, это именно то что я хотела.
Также я получила ценные рекомендации чем заняться в остаток отпуска, где разменять деньги, где покушать, как спланировать свой следующий день, без этих рекомендаций было бы очень сложно.
Также очень удобно что гид встретил на машине в удобным для меня вместе, а вечером вернул в отель. Я узнала очень много интересного о культуре, о жизни в Узбекистане, а также много полезных советов. благодарю за прекрасный день Абдула и Зарина!
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