Один из древнейших городов Средней Азии и узбекистанский Дубай — всё это о Ташкенте! За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость). Затеряетесь среди улочек, медресе и мечетей Старого города и устроите шоппинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Tashkent City: город будущего

Изучать город мы начнем с его современной части — отправимся в Ташкент-Сити. Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками. По желанию, вместо него, можно посетить парк Magiс City — крупнейший в Азии всесезонный парк развлечений с океанариумом.

Аутентичная кухня Узбекистана

Чтобы впечатления первой части экскурсии улеглись, остановимся на обед в одном из лучших центров плова в Ташкенте: неподалеку от Шахристанской телебашни или в другом филиале. Ароматный сытный плов, салат, патыр и традиционный узбекский чай входят в стоимость экскурсии!

Древнее наследие города

Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии. После обеда прогуляемся по Старому городу и осмотрим его главные достопримечательности:

Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу. Вы узнаете, кого здесь обучали, обращу внимание на детали фасада и расскажу об истории медресе.

— учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу. Вы узнаете, кого здесь обучали, обращу внимание на детали фасада и расскажу об истории медресе. Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней.

— масштабный религиозный комплекс. Рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. Базар Чорсу — сердце города, в котором веками пересекались караваны Шелкового пути. Восточный базар почти не изменился со времен Средних веков: здесь все также можно приобрести пряности и специи, керамику и сувениры. А мы научим вас торговаться и получать удовольствие от шоппинга по-узбекски.

Организационные детали

Экскурсию можно начать в районе 9 утра или перенести на вечернее время в 16:00, если вы хотите увидеть Ташкент-Сити Парк в ночной подсветке. На стоимость это не повлияет

Обед в центре плова и трансфер на автомобиле по маршруту входят в стоимость экскурсии

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)