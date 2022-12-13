Изучать город мы начнем с его современной части — отправимся в Ташкент-Сити. Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками. По желанию посетим Музей восковых фигур и планетарий, а затем заглянем в Magiс City — крупнейший в Азии всесезонный парк развлечений с океанариумом.
Чтобы впечатления первой части экскурсии улеглись, остановимся на обед в одном из лучших центров плова в Ташкенте: неподалеку от Шахристанской телебашни или в на реке Анхор — на ваш выбор. Ароматный и сытный обед входит в стоимость экскурсии!
Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии. После обеда прогуляемся по Старому городу и осмотрим его главные достопримечательности: