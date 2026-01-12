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Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова

Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Один из древнейших городов Средней Азии и узбекистанский Дубай — всё это о Ташкенте! За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость).

Затеряетесь среди улочек, медресе и мечетей Старого города и устроите шоппинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу.
5
235 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова

Описание экскурсии

Tashkent City: город будущего

Изучать город мы начнем с его современной части — отправимся в Ташкент-Сити. Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками. По желанию, вместо него, можно посетить парк Magiс City — крупнейший в Азии всесезонный парк развлечений с океанариумом.

Аутентичная кухня Узбекистана

Чтобы впечатления первой части экскурсии улеглись, остановимся на обед в одном из лучших центров плова в Ташкенте: неподалеку от Шахристанской телебашни или в другом филиале. Ароматный сытный плов, салат, патыр и традиционный узбекский чай входят в стоимость экскурсии!

Древнее наследие города

Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии. После обеда прогуляемся по Старому городу и осмотрим его главные достопримечательности:

  • Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу. Вы узнаете, кого здесь обучали, обращу внимание на детали фасада и расскажу об истории медресе.
  • Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней.
  • Базар Чорсу — сердце города, в котором веками пересекались караваны Шелкового пути. Восточный базар почти не изменился со времен Средних веков: здесь все также можно приобрести пряности и специи, керамику и сувениры. А мы научим вас торговаться и получать удовольствие от шоппинга по-узбекски.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать в районе 9 утра или перенести на вечернее время в 16:00, если вы хотите увидеть Ташкент-Сити Парк в ночной подсветке. На стоимость это не повлияет
  • Обед в центре плова и трансфер на автомобиле по маршруту входят в стоимость экскурсии
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в музей Кукельдаш и Океанариум от $2 до $10 за каждый объект
  • Также мы можем организовать фотосессию с профессиональным фотографом — $95. Вы получите 20 обработанных фотографий в мелкой ретуши, все остальные фото будут загружены в гугл-диск для скачивания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 6$60
Дети до 2Бесплатно
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем и привозим обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 235 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
228
4
5
3
2
2
1
И
Дата посещения: 10 янв 2026
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо большое организаторам и прекрасному гиду! Всё на высшем уровне!!!
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо
Заказывала для дочери во время стыковки рейсов экскурсию из аэропорта по Ташкенту, всё очень понравилось! Спасибо
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О
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город! Хочу сказать,что это потрясающе 😻 🫶🏻 Я обратилась к Зарине за помощью, чтобы организовать
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этот день и теперь хочу выразить свою благодарность 🙏🏻 все организованно заботливо, комфортно, потрясающий гид! День прошел интересно, много красивых мест, история, все как я люблю 💖 Остались замечательные эмоции о городе и конечно людях! Главное достояние Страны - это его народ!

Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город!
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город!
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город!
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город!
Посетила Ташкент в рамках рабочей поездки и был всего один день для того чтобы увидеть город!
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Т
Все прошло просто отлично! Экскурсия была очень дружелюбной, интересной и комфортной. Нам показали все самые интересные места и даже больше. Маршрут полностью подстроили под наши пожелания - и по времени, и по локациям, за что отдельное спасибо. Остались только положительные впечатления. Обязательно будем рекомендовать и сами еще обратимся!
Все прошло просто отлично! Экскурсия была очень дружелюбной, интересной и комфортной. Нам показали все самые интересные
Все прошло просто отлично! Экскурсия была очень дружелюбной, интересной и комфортной. Нам показали все самые интересные
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Сергей
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший обед в центре плова. День удался!
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший+1
Шикарная экскурсия. Спасибо Зарине за организацию и экскурсоводу Абдулле за содержательную экскурсию. Все очень понравилось, вкуснейший
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В
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам не только об архитектуре и истории, но и про жизнь в городе. Отвечал на
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все вопросы. Нас встретили в отеле ровно в назначенное время и отвезли в конце в нужное нам место. Машина чистая, предоставили воду. Много всего успели увидеть и посетить. На обед было 2 вида плова, оба вкусные. На базаре гид нам посоветовал, где взять специи и сладости. Даже успели прокатиться на метро. Мы приезжали с подругой на 8 марта, и гид подарил нам цветы! Рекомендуем данную экскурсию.

Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
Мы остались довольны экскурсией! Рассказ был интересным, понятным, не скучным. Гид Абдулла тактичный, вежливый. Рассказал нам
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Елизавета
Для меня проводил экскурсию Абдулла, это было просто прекрасное времяпровождение в Узбекистане, насколько это было тепло радушно и интересно.

Мы передвигались на автомобиле по всем главным достопримечательностям, во время экскурсии я
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совершенно не устала, мы посетили главную площадь, посмотрели старый город, покушали в традиционном шикарном кафе с огромным выбором блюд. можно было выбирать абсолютно все что захочешь и десерт. Также постели много других интересных мест.

Яуслышала много интересных фактов об истории, будто это была не экскурсия, а прогулка с другом, это именно то что я хотела.

Также я получила ценные рекомендации чем заняться в остаток отпуска, где разменять деньги, где покушать, как спланировать свой следующий день, без этих рекомендаций было бы очень сложно.

Также очень удобно что гид встретил на машине в удобным для меня вместе, а вечером вернул в отель. Я узнала очень много интересного о культуре, о жизни в Узбекистане, а также много полезных советов. благодарю за прекрасный день Абдула и Зарина!

Для меня проводил экскурсию Абдулла, это было просто прекрасное времяпровождение в Узбекистане, насколько это было тепло радушно и интересно.
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