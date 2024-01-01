Все экскурсии в Ташкенте
12 экскурсий в Ташкенте, 73 отзыва, цены от €15 до €100. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Ташкенте много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Узбекистане как можно лучше
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города
В Ташкенте замысловатыми восточными узорами переплелись многовековая история и современность: вы увидите не только сверкающие новизной здания, площади и проспекты, но и постройки конца XIX века, в том числе дом князя Романова. Узнаете о городе и его героях, увидите главные достопримечательности и реликвии и насладитесь потрясающей местной кухней.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.
Огни ночного Ташкента
Самое главное об истории и архитектуре столицы на вечерней автомобильной экскурсии
Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу. Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа. Прогуляетесь по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен, мечеть Минор и восточный базар Чорсу. Я расскажу историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
Знаменитое узбекское гостеприимство – это вовсе не миф, а визитная карточка культуры Узбекистана! Чтобы убедиться в этом, мы отправимся на колоритный восточный базар, затем посетим лучший ресторан национальной кухни Ташкента и пробуем множество блюд узбекской кухни. Я с радостью расскажу вам о национальных обычаях Узбекистана, поделюсь лучшими рецептами, переходящими из поколения в поколение, и, конечно, угощу вкуснейшим пловом, который недавно был добавлен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Первое знакомство с Ташкентом
История города на прогулке по старым улочкам, базарам и паркам, проспектам и площадям
Ташкент — древний и в то же время современный город. В нём проживают люди многих национальностей — Ташкент поистине город мира, дружбы и тепла. Я предлагаю прогуляться по старому городу, по базарам и паркам, городским проспектам и площадям.
Самобытный Старый Ташкент
Погрузиться в историю и понять культуру теплой столицы Узбекистана
Моя задача — не просто познакомить вас с Ташкентом, но дать реальное представление о древнем городе со столь своеобразной и притягательной аурой. Исследуя лабиринты старой части мегаполиса, вы увидите медресе, мечети и мавзолеи; заглянете на базар; узнаете о городском устройстве, о традициях и быте жителей — и в итоге проникнетесь душой Ташкента.
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Погрузиться в разные эпохи жизни столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
Ташкент впечатлит вас расчерченной сеткой прямых и широких улиц, хрустальными нитями фонтанов, изумрудными россыпями парков, скверов и садов. А также удивительным сплетением истории и современности, чистотой и доброжелательным характером. Я встречу вас как самых дорогих гостей и сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам надолго!
Обзорная экскурсия по Ташкенту
Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
Эта экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с Ташкентом. На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи, познакомитесь с историей Ташкента и Узбекистана, с культурой жителей этой страны.
Сияй, Ташкент — звезда Востока!
Проникнуться колоритом города и открыть его историю и архитектуру на экскурсии по главным местам
Интересно и с теплотой я покажу вам свой родной город. Комплекс Хаст-Иман с бирюзовыми куполами и оживленный базар, современные мечеть Минор и телебашня, рассказы о завоевателях и традициях — за 5 часов вы составите объемное впечатление о древнем и новом Ташкенте и лучше поймете историю и культуру Узбекистана в целом.
Ташкент — любовь с первого взгляда
Увидеть главные места города и ощутить переплетение старины и современности на обзорной экскурсии
У Ташкента особый дух — по-восточному щедрый, одновременно утонченный и сильный. Он покорит вас изысканным сочетанием средневековых построек и европейской архитектуры, зданий советской эпохи и сверкающих высоток, сутолокой базаров и запахом свежеиспеченных лепешек.
Добро пожаловать в Ташкент!
Главные места, история и легенды колоритного восточного города на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные мечети, медресе и минареты Ташкента и услышите самые интересные эпизоды истории Средней Азии от древних времен до наших дней. Я расскажу о великих империях Тамерлана, Чингисхана и Александра Македонского, помогу понять местные традиции и стану вашим надежным и дружелюбным проводником в таинственном мире Востока.