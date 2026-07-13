Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГорное ожерелье Ташкента
Чарвак, Чимган, Амирсой и Институт Солнца за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$52 за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЧимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Посетить главные природные жемчужины Узбекистана за 1 день
Начало: У памятника Амиру Темуру
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$54
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЧимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле
Отправляйтесь в путешествие по живописным Чимганским горам и Чарвакскому водохранилищу на электромобиле. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $135 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборИз Ташкента в горы: Институт Солнца, Чарвак и Амирсой
Насыщенный день с остановками в дороге для отдыха и фотографий
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$52 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит
Прогуляться по главным местам столицы и полюбоваться станциями метро
Начало: У сквера Амира Темура
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНе скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:30
Завтра в 01:30
от $129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от $123 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
Провести день среди гор, бирюзового озера и древних чинар
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тянь-Шань - любовь с первого взгляда: Амирсай, Чимган и озеро Чарвак
Туда, где рождаются впечатления - на электромобиле из Ташкента
Начало: Ваш отель или удобное для Вас место
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $160 за всё до 4 чел.
-
69%
Групповая
до 15 чел.
Утренний и вечерний Ташкент - без спешки
Совместить удовольствие от прогулки по городу с глубоким пониманием его многослойной истории
Начало: Отель Узбекистан
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$15
$48 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Институт Солнца, Чарвакское водохранилище, курорты Амирсой и Чимган - за 1 день
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Из Ташкента - по главным природным достопримечательностям Западного Тянь-Шаня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Институт Солнца и Тянь-Шань - на электромобиле из Ташкента
Геокомплекс, канатки, горы - всё лучшее вокруг столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
Посетить местную Швейцарию и насладиться захватывающими дух пейзажами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $129 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
За один день погрузиться в богатую историю и культуру древнего города
Начало: В районе Северного ж/д вокзала Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€170 за человека
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринты времени и света
Путешествие по Ташкенту, где история и современность создают уникальный лабиринт. Откройте для себя сокровища города и его традиции
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $129 за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Проникнуться прошлым и настоящим города до глубины души
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€45
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Увидеть бирюзовое водохранилище и покататься в горах на канатке
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $132 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$15 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Маршрут четырёх стихий: из Ташкента - к вершинам Чимганских гор
Погрузиться в красоту горного Узбекистана
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $100
$111 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Побывать в аутентичной чайхане Ташкента и приготовить главное блюдо местной кухни
Сегодня в 11:30
11 авг в 08:00
от $100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чимган, курорт Амирсай, Чарвакское водохранилище и другие красоты Западного Тянь-Шаня
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Посетить главные достопримечательности города на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:30
от $78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На электромобиле к тянь-шаньским горам - из Ташкента
Оценить красоту Узбекистана и познакомиться с древними свидетелями истории в дереве и камне
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Амирсой, Чимган и Чарвакское водохранилище - три жемчужины Тянь-Шаня
Посетить три локации в горах Западного Тянь-Шаня за один день
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
от $125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Института Солнца к вершинам Тянь-Шаня - из Ташкента на электромобиле
Увидеть гигантское зеркало, подняться в горы и отдохнуть у Чарвакского водохранилища
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $158 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от $125 за всё до 3 чел.
Отправляясь на экскурсию в Ташкенте, скучать не придётся. Улицы и переулки поражают 2-тысячелетней древностью. Музеи сохраняют реликвии со времён Тамерлана. А рядом располагаются современные памятники архитектуры, которым ещё предстоит стать достопримечательностями. Экскурсоводы с радостью предложат авторские, дневные, вечерние или групповые прогулки для желающих увидеть и узнать что-то новое. Весь спектр экскурсий на любой вкус представлен в нашем каталоге. История и архитектура Ташкента уникальна и удивительна. Прежде всего, туристам рекомендуется посетить самые знаковые места столицы Узбекистана
Путешествие в Ташкент может остаться в памяти надолго, если заранее побеспокоиться о культурной программе. На нашем сайте можно забронировать любые экскурсии, чтобы посетить все выдающиеся места в сопровождении гида. Только в этом случае поездка в Узбекистан окажется полноценной и интересной
Последние отзывы на экскурсии
Ш
Дата посещения: 12 июл 2026
Поход понравился, рекомендую 100%! Красивейшие места, опытный и заботливый гид Александр. Всегда был внимательным и приходил на помощь в любый ситуациях! Большое спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 15 июн 2026
Всё очень понравилось 👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 30 мая 2026
Взяла индивидуальную экскурсию и очень переживала, так как ехала одна.
По итогу все было на 10/10!
Абсолютно не навязчиво, гид учитывал все
По итогу все было на 10/10!
Абсолютно не навязчиво, гид учитывал все
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 24 мая 2026
Добрый день! 24.05. Посетила незабываемую экскурсию, получила массу приятных впечатлений и эмоций! Отдельную благодарность хочу выразить группе организаторов: Динара была
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 3 мая 2026
Все прошло отлично, даже дождь не испортил впечатления. Природа супер. Экскурсия организовала на высшем уровне. Забирают из отеля и привозят в отель.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Дата посещения: 25 апр 2026
С гидом не нашли общий язык, поэтому поездка частично напоминала просто передвижение на арендованном авто, со своими плюсами (было понимание
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 24 апр 2026
Всё прошло идеально.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 17 апр 2026
Едем из Самарканда в Ташкент и я пишу отзыв о нашей экскурсии с гидом. Бахадыром. Забрали нас с мамой на
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 16 апр 2026
Отзыв об экскурсии с гидом Равшаном
Несмотря на не самую благоприятную погоду, наша экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму и заботе гида
Несмотря на не самую благоприятную погоду, наша экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму и заботе гида
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 15 апр 2026
Спасибо огромное гиду Бухтиёру! 80% наших впечатлений и эмоций его заслуга (остальные 20 % местный коньяк). Выдержка, тактичность, отличное знание истории и культуры, ненавязчивые советы по кухне оставили у нас наилучшие воспоминания от поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 8562 отзыва в Ташкенте
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту
Самые популярные экскурсии в Ташкенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2026
Сейчас в Ташкенте можно забронировать 337 экскурсий и билетов от 15 до 500 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 8562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Исследуйте древний Ташкент в компании опытных гидов. Выбирайте экскурсии в Ташкенте на русском языке и погрузитесь в историю Узбекистана. Читайте отзывы, бронируйте и наслаждайтесь культурным наследием