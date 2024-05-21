За один день вы узнаете Ташкент с разных сторон: от современных архитектурных шедевров до вековых традиций. Путешествие начнется с посещения Tashkent City, где современность переплетается с комфортом. Затем вы окунетесь
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏛 Погружение в историю и культуру
- 🍲 Дегустация традиционного плова
- 📚 Профессиональный гид-историк
- 🛍 Восточный базар с уникальными товарами
- 🚗 Удобный транспорт для перемещений
Что можно увидеть
- Tashkent City
- Чорсу Базар
- Медресе Кукельдаш
- Хаст-Имам
- Библиотека восточных рукописей
- Коран Османа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство с Ташкентом
Вы будете путешествовать на удобном транспорте, который обеспечит вам максимальный комфорт во время перемещений между достопримечательностями. Вашим проводником по Ташкенту будет профессиональный гид-историк. Он расскажет увлекательные истории о каждом месте, которое вы посетите, и ответит на все ваши вопросы.
В нашей программе:
- Tashkent City — строящийся деловой центр, где люди смогут обрести гармонию между работой и жизнью, наслаждаясь последними достижениями прогрессивного общества.
- Чорсу Базар — один из самых больших рынков в Средней Азии. Здесь вы оцените богатый ассортимент восточных товаров: от свежих фруктов до прекрасных тканей и сувениров. Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию.
- Медресе Кукельдаш — древнее учебное заведение, славящееся глубокими образовательными традициями в области религии, науки и искусства.
- Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Вы рассмотрите древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также посетите библиотеку восточных рукописей и увидите всемирно известный Коран Османа.
Дегустация плова
Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана. Вы посетите аутентичное кафе, где попробуете самый вкусный и ароматный плов в городе. Вам расскажут о традициях его приготовления и особых рецептах, чтобы вы смогли погрузиться в узбекскую кулинарную культуру.
Организационные детали
- Обед и трансфер входят в стоимость экскурсии
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt
- Дополнительные расходы: билеты в музей Кукельдаш, а также по желанию посещение Планетария, Музея восковых фигур в Tashkent City Park и Океанариума — 2-10$ за каждый объект
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 352 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Гульшат
21 мая 2024
Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю
Владимир
14 мая 2024
Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои извинения, но настроение было испорчено. На экскурсию мы всё-таки отправились. Гид оказался приятным в общении человеком. Информацией владеет и хорошо её преподносит. В целом экскурсия понравилась.
А
Алексей
11 мая 2024
Были на двух экскурсиях подряд:
- 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз)
- 11 мая — из Ташкента в горы (гид Ильшат).
Прекрасная организация от начала и
- 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз)
- 11 мая — из Ташкента в горы (гид Ильшат).
Прекрасная организация от начала и
Светлана
9 мая 2024
Добрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мы остались в полном восторге и от города, и от его рассказов. Мы задавали вопросы,
Е
Елена
9 мая 2024
Мы брали индивидуальную обзорную экскурсию по Ташкенту. Наш гид был Абдула. Экскурсия очень понравилась, гид всё рассказал и показал, учёл всё наши пожелания. Мы увидели практически все достопримечательности, отведали вкуснейшего плова, сделали массу фотографий на память. Спасибо организаторам и гиду!
Д
Дмитрий
6 мая 2024
Отличная экскурсия, гид Профессионал! Были на экскурсии больше на 2 часа положенного, но гид все стерпел! Экскурсия, то что нужно для общего представления о Ташкенте. Посмотрели все самое интересное!
В
Виталий
5 мая 2024
Спасибо гиду Руслану, все было очень интересно и познавательно!
Ирина
2 мая 2024
Организация экскурсии на высоте. Давлат очень внимательный организатор, быстро отвечает на сообщения. Гид был вовремя (в отеле немного разминулись, но через Давлата быстро нашлись). В машине для нас была предусмотрена
В
Вадим
1 мая 2024
Спасибо Баха, все было замечено!!
Ф
Федор
28 апр 2024
Отличная экскурсия
Natalia
23 апр 2024
Экскурсия очень понравилась и по содержанию, и по подаче материала. Была ограничена по времени, но за короткий срок экскурсовод все рассказал и показал! Получила удовольствие от общения и массу интересной информации об истории Ташкента и его достопримечательностях. Спасибо!
П
Павел
23 апр 2024
Отличная экскурсия, отличный гид, все понравилось
Е
Елена
11 апр 2024
Хочу поблагодарить гида Бахадира за прекрасно проведенную экскурсию, высокую эрудицию, интересную подачу, внимательное галантное отношение, это сделало мое пребывание в Ташкенте незабываемым! 😊
благодарю от всей души! Желаю всяческих успехов и хороших туристов! Екатерина
благодарю от всей души! Желаю всяческих успехов и хороших туристов! Екатерина
Ж
Жанна
11 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Комфортабельный трансфер. Интересные места, истории. Все замечательно!
Лариса
7 апр 2024
Были мини-группой-4 человека. Разумное сочетание переездов на авто и пешеходных прогулок. За 6 с лишним часов не устали вообще. Прекрасный маршрут, увидели все, что было заявлено и даже больше. Отличный
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