Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова

Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
За один день вы узнаете Ташкент с разных сторон: от современных архитектурных шедевров до вековых традиций. Путешествие начнется с посещения Tashkent City, где современность переплетается с комфортом. Затем вы окунетесь
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в атмосферу восточного базара Чорсу, где каждый уголок хранит свою историю. Медресе Кукельдаш и комплекс Хаст-Имам откроют перед вами двери в мир древней истории и культуры.

И, конечно, кульминацией станет дегустация национального блюда Узбекистана - плова, который не оставит равнодушным ни одного гурмана

4.95
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  2. 🏛 Погружение в историю и культуру
  3. 🍲 Дегустация традиционного плова
  4. 📚 Профессиональный гид-историк
  5. 🛍 Восточный базар с уникальными товарами
  6. 🚗 Удобный транспорт для перемещений

Что можно увидеть

  • Tashkent City
  • Чорсу Базар
  • Медресе Кукельдаш
  • Хаст-Имам
  • Библиотека восточных рукописей
  • Коран Османа
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с Ташкентом

Вы будете путешествовать на удобном транспорте, который обеспечит вам максимальный комфорт во время перемещений между достопримечательностями. Вашим проводником по Ташкенту будет профессиональный гид-историк. Он расскажет увлекательные истории о каждом месте, которое вы посетите, и ответит на все ваши вопросы.

В нашей программе:

  • Tashkent City — строящийся деловой центр, где люди смогут обрести гармонию между работой и жизнью, наслаждаясь последними достижениями прогрессивного общества.
  • Чорсу Базар — один из самых больших рынков в Средней Азии. Здесь вы оцените богатый ассортимент восточных товаров: от свежих фруктов до прекрасных тканей и сувениров. Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию.
  • Медресе Кукельдаш — древнее учебное заведение, славящееся глубокими образовательными традициями в области религии, науки и искусства.
  • Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Вы рассмотрите древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также посетите библиотеку восточных рукописей и увидите всемирно известный Коран Османа.

Дегустация плова

Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана. Вы посетите аутентичное кафе, где попробуете самый вкусный и ароматный плов в городе. Вам расскажут о традициях его приготовления и особых рецептах, чтобы вы смогли погрузиться в узбекскую кулинарную культуру.

Организационные детали

  • Обед и трансфер входят в стоимость экскурсии
  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt
  • Дополнительные расходы: билеты в музей Кукельдаш, а также по желанию посещение Планетария, Музея восковых фигур в Tashkent City Park и Океанариума — 2-10$ за каждый объект
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Гульшат)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Светлана)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Елена)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Ирина)Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (Ирина)
Г
21 мая 2024
Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю
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Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
Владимир
14 мая 2024
Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои извинения, но настроение было испорчено. На экскурсию мы всё-таки отправились. Гид оказался приятным в общении человеком. Информацией владеет и хорошо её преподносит. В целом экскурсия понравилась.
А
11 мая 2024
Были на двух экскурсиях подряд:
- 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз)
- 11 мая — из Ташкента в горы (гид Ильшат).

Прекрасная организация от начала и
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до конца. Организатор Давлат всегда на связи, подробно ответит на вопросы. Оба гида (Азиз и Ильшат) — мега пунктуальны и прекрасно знают материал, с ними интересно и понятно. Русский язык, по-моему, знают лучше меня. По пути из гор мы с сыном заснули, поэтому гиды знают когда и помолчать:) Машины удобные на обеих экскурсиях. Оплата тоже гибкая: можно часть отдать в евро, часть в сумах. В общем, придраться не к чему, всем рекомендую.

Светлана
9 мая 2024
Добрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мы остались в полном восторге и от города, и от его рассказов. Мы задавали вопросы,
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перебивали гида, нам хотелось больше узнать, и Баходыр отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем!Отдельное спасибо за подарочек и за то, что гид терпеливо помог купить местную накидку и местных вкусностей 😌

Добрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мыДобрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мыДобрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мыДобрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мыДобрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мыДобрый вечер! Мы брали обзорку по Ташкенту. Наш гид был Баходыр. Он сделал наш день, мы
Е
9 мая 2024
Мы брали индивидуальную обзорную экскурсию по Ташкенту. Наш гид был Абдула. Экскурсия очень понравилась, гид всё рассказал и показал, учёл всё наши пожелания. Мы увидели практически все достопримечательности, отведали вкуснейшего плова, сделали массу фотографий на память. Спасибо организаторам и гиду!
Мы брали индивидуальную обзорную экскурсию по Ташкенту. Наш гид был Абдула. Экскурсия очень понравилась, гид всё
Д
6 мая 2024
Отличная экскурсия, гид Профессионал! Были на экскурсии больше на 2 часа положенного, но гид все стерпел! Экскурсия, то что нужно для общего представления о Ташкенте. Посмотрели все самое интересное!
В
5 мая 2024
Спасибо гиду Руслану, все было очень интересно и познавательно!
Ирина
2 мая 2024
Организация экскурсии на высоте. Давлат очень внимательный организатор, быстро отвечает на сообщения. Гид был вовремя (в отеле немного разминулись, но через Давлата быстро нашлись). В машине для нас была предусмотрена
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вода, а по дороге гид даже купил холодной воды, т. к. наша уже нагрелась - вроде кажется мелочь, а приятно:). Гид (зовут Баха) - замечательный рассказчик, собеседник и очень гостеприимный человек + великолепное знание истории. 6 часов экскурсии пролетели незаметно + экскурсия вызвала интерес окунуться в детали завоеваний Тамерлана и присутствия Н. К. Романова в Узбекистане. Отдельное спасибо за то, что понимая, что мы немного превышаем регламент, Баха нас не торопил, так же спокойно продолжал экскурсию. Очень ценно, когда работу делают с душой. Спасибо огромное!

Организация экскурсии на высоте. Давлат очень внимательный организатор, быстро отвечает на сообщения. Гид был вовремя (вОрганизация экскурсии на высоте. Давлат очень внимательный организатор, быстро отвечает на сообщения. Гид был вовремя (в
В
1 мая 2024
Спасибо Баха, все было замечено!!
Ф
28 апр 2024
Отличная экскурсия
Natalia
23 апр 2024
Экскурсия очень понравилась и по содержанию, и по подаче материала. Была ограничена по времени, но за короткий срок экскурсовод все рассказал и показал! Получила удовольствие от общения и массу интересной информации об истории Ташкента и его достопримечательностях. Спасибо!
П
23 апр 2024
Отличная экскурсия, отличный гид, все понравилось
Е
11 апр 2024
Хочу поблагодарить гида Бахадира за прекрасно проведенную экскурсию, высокую эрудицию, интересную подачу, внимательное галантное отношение, это сделало мое пребывание в Ташкенте незабываемым! 😊
благодарю от всей души! Желаю всяческих успехов и хороших туристов! Екатерина
Ж
11 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Комфортабельный трансфер. Интересные места, истории. Все замечательно!
Лариса
7 апр 2024
Были мини-группой-4 человека. Разумное сочетание переездов на авто и пешеходных прогулок. За 6 с лишним часов не устали вообще. Прекрасный маршрут, увидели все, что было заявлено и даже больше. Отличный
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тайминг. Нигде не зависали, но и не бежали, все было комфортно. Влюбились в Ташкент. Отдельные слова благодарности гиду Акмалю. Великолепное знание истории, образная речь, умение общаться, обаяние, культура- это все о нем на 100 процентов. Сухие факты расцвечивал интересными историями.
Аккуратный водитель авто- спасибо и ему.
Для первого знакомства с Ташкентом - лучше не придумаешь. Спасибо!

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