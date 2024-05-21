За один день вы узнаете Ташкент с разных сторон: от современных архитектурных шедевров до вековых традиций. Путешествие начнется с посещения Tashkent City, где современность переплетается с комфортом. Затем вы окунетесь

в атмосферу восточного базара Чорсу, где каждый уголок хранит свою историю. Медресе Кукельдаш и комплекс Хаст-Имам откроют перед вами двери в мир древней истории и культуры. И, конечно, кульминацией станет дегустация национального блюда Узбекистана - плова, который не оставит равнодушным ни одного гурмана

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с Ташкентом

Вы будете путешествовать на удобном транспорте, который обеспечит вам максимальный комфорт во время перемещений между достопримечательностями. Вашим проводником по Ташкенту будет профессиональный гид-историк. Он расскажет увлекательные истории о каждом месте, которое вы посетите, и ответит на все ваши вопросы.

В нашей программе:

Tashkent City — строящийся деловой центр, где люди смогут обрести гармонию между работой и жизнью, наслаждаясь последними достижениями прогрессивного общества.

— строящийся деловой центр, где люди смогут обрести гармонию между работой и жизнью, наслаждаясь последними достижениями прогрессивного общества. Чорсу Базар — один из самых больших рынков в Средней Азии. Здесь вы оцените богатый ассортимент восточных товаров: от свежих фруктов до прекрасных тканей и сувениров. Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию.

— один из самых больших рынков в Средней Азии. Здесь вы оцените богатый ассортимент восточных товаров: от свежих фруктов до прекрасных тканей и сувениров. Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию. Медресе Кукельдаш — древнее учебное заведение, славящееся глубокими образовательными традициями в области религии, науки и искусства.

— древнее учебное заведение, славящееся глубокими образовательными традициями в области религии, науки и искусства. Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Вы рассмотрите древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также посетите библиотеку восточных рукописей и увидите всемирно известный Коран Османа.

Дегустация плова

Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана. Вы посетите аутентичное кафе, где попробуете самый вкусный и ароматный плов в городе. Вам расскажут о традициях его приготовления и особых рецептах, чтобы вы смогли погрузиться в узбекскую кулинарную культуру.

Организационные детали