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Мини-группа
10 часов
Однодневное путешествие в Самарканд: Культурное наследие Узбекистана
Познайте красоту Самарканда в комфортной групповой поездке, полной исторических открытий и культурных впечатлений
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$199 за человека
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На автобусе»
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