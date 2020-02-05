3 отзыва оставили туристы

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Все краски Ташкента

Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

40 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Хаёт
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
Хаёт – Гид в Ташкенте
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен, мечеть Минор и восточный базар Чорсу.

Я расскажу историю 📖 и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента

Что вас ожидает

Мозаика Ташкента: площади, метро и местные ремесла
Вы посетите площадь Независимости — самую большую городскую площадь Советского Союза. Погуляете по местному «Бродвею» и увидите самые красивые станции метрополитена. Ташкент — это единственный город в Центральной Азии, в котором есть метро! Заглянете в Музей прикладного искусства, где представлено более 4000 экспонатов: великолепная керамика, золотое шитье, ковры, картины, шелк и ювелирные украшения лучших ремесленников страны. Я расскажу, в чем специфика местных изделий и как отличать качественные вещи от подделок.

Ташкент сквозь века
В живописном сквере Амира Темура, откуда началась застройка Ташкента после завоевания города Российской империей в XIX веке, я поделюсь самыми интересными фактами истории нашей столицы и ее знаменитых жителей. А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года. Вы впечатлитесь расположенными здесь средневековыми мечетями, медресе и мавзолеем. Прогулка по Ташкенту немыслима без восточного базара — мы отправимся на рынок Чорсу, где я научу вас торговаться и помогу ощутить местный гостеприимный характер.

Организационные детали

По вашему желанию, мы можем включить в экскурсию дегустацию плова (оплачивается дополнительно).

Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хаёт
Хаёт
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу 20 лет. Очень люблю свою Родину и с радостью расскажу вам самые интересные факты о ее культуре, истории и традициях.
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3 отзыва оставили туристы

5 февраля 2020
Воспользовались этой экскурсией при транзите через Ташкент, так что она началась и закончилась в аэропорту. Перед этим согласовали маршрут. Хаёт очень приятный человек с хорошим русским языком, житель Ташкента. Если нужен гид, сыплющий датами - это не Хаёт. Но его обзор оставляет хорошее впечатление, как и сам город. Нам повезло с погодой. Автомобиль - двухлетняя Лада Веста с кондиционером.
13 января 2020
Замечательный гид. Все было познавательно. Насыщенная программа. Всем советую!
5 мая 2019
В начале экскурсии мы сказали гиду, что так как очень любим Истрию и информацию в целом, то хотели бы по-максимуму всего услышать (тем более стоимость экскурсии в сравнении с ценами всего остального в Узбекистане довольно приличная). Однако, мы выяснили, что гид не совсем готов к нашим ожиданиям и потребностям. Однако, мы пошли друг другу на уступки и за половину стоимости он просто провез нас по основным местам и памятникам. Мой совет: брать эту экскурсию людям без завышенных ожиданий и отдавать себе отчёт, что за эти деньги вас просто покатают по городу и покажут основные места.

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