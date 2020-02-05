3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мозаика Ташкента: площади, метро и местные ремесла

Вы посетите площадь Независимости — самую большую городскую площадь Советского Союза. Погуляете по местному «Бродвею» и увидите самые красивые станции метрополитена. Ташкент — это единственный город в Центральной Азии, в котором есть метро! Заглянете в Музей прикладного искусства, где представлено более 4000 экспонатов: великолепная керамика, золотое шитье, ковры, картины, шелк и ювелирные украшения лучших ремесленников страны. Я расскажу, в чем специфика местных изделий и как отличать качественные вещи от подделок.

Ташкент сквозь века

В живописном сквере Амира Темура, откуда началась застройка Ташкента после завоевания города Российской империей в XIX веке, я поделюсь самыми интересными фактами истории нашей столицы и ее знаменитых жителей. А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года. Вы впечатлитесь расположенными здесь средневековыми мечетями, медресе и мавзолеем. Прогулка по Ташкенту немыслима без восточного базара — мы отправимся на рынок Чорсу, где я научу вас торговаться и помогу ощутить местный гостеприимный характер.