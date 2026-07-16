3 отзыва оставили туристы

Вы исследуете «визитные карточки» города: религиозный комплекс Хаст-Имам и Центр исламской цивилизации, старинные улочки махали Гульбозор, медресе Кукельдаш, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, мечеть Минор и многое другое.
Я расскажу историю и легенды Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою душу узбекской столицы!
Я расскажу историю и легенды Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою душу узбекской столицы!
Описание экскурсии
Ташкент сквозь века
В живописном сквере Амира Темура (Тамерлана), откуда началась застройка европейской части Ташкента в 19 веке, я поделюсь самыми интересными фактами истории нашей столицы и её знаменитых жителей. А ещё обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года. Вы впечатлитесь расположенными здесь средневековыми мечетями, медресе и мавзолеем, а также современным центром Исламской цивилизации.
Мозаика Ташкента: площади и скверы
Вы посетите площадь Независимости — самую большую городскую площадь Советского Союза.
Организационные детали
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
- По вашему желанию мы можем включить в экскурсию обед (ужин) в ресторане национальной кухни (оплачивается дополнительно, ~от $10 на чел., в зависимости от класса ресторана)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 356 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана и Ташкента, увлекательные подробности современной жизни города и страны, посещение самых знаковых мест Ташкента, великолепный ужин в простом, но аутентичном местечке, рекомендации разных интересных мест и ресторанчиков. Большое спасибо! Мы провели замечательный день!
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Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Ольга, огромное спасибо за невероятно интерсную и разнообразную информацию, уделённое время и за то, что перевернули представление о народе.
Экскурсия прошла с Вами очень комфортно и запомнится на долго.
Ольга, огромное спасибо за невероятно интерсную и разнообразную информацию, уделённое время и за то, что перевернули представление о народе.
Экскурсия прошла с Вами очень комфортно и запомнится на долго.
+2
Хаёт
Ответ организатора:
Алексей, большое спасибо за такой душевный отзыв!
Нам очень приятны ваши добрые слова об организации и проведении экскурсии.
Будем рады вновь увидеть вас в Узбекистане и поделиться ещё большим количеством удивительных мест и историй.
Счастливых вам путешествий и до новых встреч!
Нам очень приятны ваши добрые слова об организации и проведении экскурсии.
Будем рады вновь увидеть вас в Узбекистане и поделиться ещё большим количеством удивительных мест и историй.
Счастливых вам путешествий и до новых встреч!
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Л
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе и стране был оригинальным с акцентами на интересные события. Удивил нас Евгений выразительным цитированием
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь. Ваш отзыв очень важен для нас. Будем ждать новых встреч с вами на наших экскурсиях.
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Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут Екатерина. Она с первого мига расположила меня своей искренней улыбкой и юмором. Прекрасно всё
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Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без навязывания дополнительных услуг и трат на базарах. Отдельное спасибо за кофе после бессонной ночи
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Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления. Хочется отметить глубокое знание истории преподнесенное Артемом не в виде сухих фактов, а с юмором. Могу от чистого сердца советовать эту экскурсию и гида!
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