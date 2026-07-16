3 отзыва оставили туристы

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организовано!!!! Просто 100%. У нас постоянно менялись планы из-за бизнеса мужа, она всё правильно сделали, даже попыталась в банке помочь организовать всё быстрее…. В общем, вместо того, чтобы провести экскурсию с часу дня до четырёх, мы все вместе сидели в банке, потом поехали сначала есть в классном ресторане, в районе шести вечера, вместо того, чтобы по программе экскурсии, потом ещё поехали по объектам культурного наследия и совершенно случайно попали на репетицию классной постановки какого-то спектакля прямо у самой главной и красивой мечети города, и были совершенно обескуражены этим…