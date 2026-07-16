3 отзыва оставили туристы

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Все краски Ташкента

Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на автопешеходной экскурсии
Вы исследуете «визитные карточки» города: религиозный комплекс Хаст-Имам и Центр исламской цивилизации, старинные улочки махали Гульбозор, медресе Кукельдаш, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, мечеть Минор и многое другое.

Я расскажу историю и легенды Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою душу узбекской столицы!
5
356 отзывов
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента
Все краски Ташкента

Описание экскурсии

Ташкент сквозь века

В живописном сквере Амира Темура (Тамерлана), откуда началась застройка европейской части Ташкента в 19 веке, я поделюсь самыми интересными фактами истории нашей столицы и её знаменитых жителей. А ещё обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года. Вы впечатлитесь расположенными здесь средневековыми мечетями, медресе и мавзолеем, а также современным центром Исламской цивилизации.

Мозаика Ташкента: площади и скверы

Вы посетите площадь Независимости — самую большую городскую площадь Советского Союза.

Организационные детали

  • Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
  • По вашему желанию мы можем включить в экскурсию обед (ужин) в ресторане национальной кухни (оплачивается дополнительно, ~от $10 на чел., в зависимости от класса ресторана)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
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традиции своей страны и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Для нас важно не только показать главные достопримечательности, но и познакомить вас с настоящим Узбекистаном, его атмосферой, гостеприимством и местными традициями. Мы хотим, чтобы это путешествие оставило самые тёплые воспоминания и вам захотелось вернуться сюда снова. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 356 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
336
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Наталья
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана и Ташкента, увлекательные подробности современной жизни города и страны, посещение самых знаковых мест Ташкента, великолепный ужин в простом, но аутентичном местечке, рекомендации разных интересных мест и ресторанчиков. Большое спасибо! Мы провели замечательный день!
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
Экскурсия по Ташкент удалась! Нашим гидом был Роман. Роман – это интересный экскурс в историю Узбекистана
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Алексей
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Ольга, огромное спасибо за невероятно интерсную и разнообразную информацию, уделённое время и за то, что перевернули представление о народе.
Экскурсия прошла с Вами очень комфортно и запомнится на долго.
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!+2
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт, спасибо за оперативную организацию!!!
Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Алексей, большое спасибо за такой душевный отзыв!
Нам очень приятны ваши добрые слова об организации и проведении экскурсии.
Будем рады вновь увидеть вас в Узбекистане и поделиться ещё большим количеством удивительных мест и историй.
Счастливых вам путешествий и до новых встреч!
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Л
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе и стране был оригинальным с акцентами на интересные события. Удивил нас Евгений выразительным цитированием
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стихов о прекрасном Ташкенте.
Экскурсия прошла легко и комфортно, не только посмотрели все исторически значимые достопримечательности, а еще попробовали исключительно местные яства.
Евгений нам дал полезные рекомендации по путешествию в Ташкенте. Благодарим Евгения и его удивительного папу, который был водителем, за очаровательное знакомство с Ташкентом и желаем им здоровья, всех благ!

Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Яркую и колоритную индивидуальную экскурсию по Ташкенту для нас провел гид Евгений. Его рассказ о городе
Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь. Ваш отзыв очень важен для нас. Будем ждать новых встреч с вами на наших экскурсиях.
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Ирина
Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут Екатерина. Она с первого мига расположила меня своей искренней улыбкой и юмором. Прекрасно всё
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организовано!!!! Просто 100%. У нас постоянно менялись планы из-за бизнеса мужа, она всё правильно сделали, даже попыталась в банке помочь организовать всё быстрее…. В общем, вместо того, чтобы провести экскурсию с часу дня до четырёх, мы все вместе сидели в банке, потом поехали сначала есть в классном ресторане, в районе шести вечера, вместо того, чтобы по программе экскурсии, потом ещё поехали по объектам культурного наследия и совершенно случайно попали на репетицию классной постановки какого-то спектакля прямо у самой главной и красивой мечети города, и были совершенно обескуражены этим…

Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут
Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут
Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут
Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут
Я обратилась к этому сайту совершенно случайно, но я не прогадала) Гида, которого нам назначили, зовут
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Евгения
Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без навязывания дополнительных услуг и трат на базарах. Отдельное спасибо за кофе после бессонной ночи
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(мы прилетели из Нижнего Новгорода рано утром) и смотровую площадку в нашем отеле "Узбекистан". Евгений с большим удовольствием фотографирует своих гостей и у нас в телефонах теперь много совместных фото с подругой)

Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без
Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без
Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без
Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без
Благодарю Евгения за содержательную экскурсию! Гид провёл с нами весь день. Показал ключевые достопримечательности города без
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Александра
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления. Хочется отметить глубокое знание истории преподнесенное Артемом не в виде сухих фактов, а с юмором. Могу от чистого сердца советовать эту экскурсию и гида!
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления.
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления.
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления.
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления.
Были на экскурсии с гидом Артемом. И от поездки у нас остались только самые лучшие впечатления.
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Входит в следующие категории Ташкента

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