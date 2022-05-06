Авторский тур в Узбекистан: «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути» (8 дней/7 ночей)

Главная ценность программы — увлекательное путешествие по следам караванов Великого Шелкового Пути с посещением трех легендарных городов Ташкент, Самарканд, Бухара. За восемь захватывающих дней можно с комфортом совершить путешествие по трем городам Шелкового Пути и приоткрыть его тайну. Мы едем вперед, раз за разом оказываясь в новом месте! У нас достаточно времени, чтобы увидеть все самые главные и интересные достопримечательности, рукотворные и нерукотворные шедевры, побывать в местах силы — и при этом весело отдохнуть в компании единомышленников! Все это в сопровождении профессионального тур-лидера и организатора тура и сертифицированных гидов.

Чем особенно хорош этот тур

Продуманный маршрут от Ташкента до Бухары и огромное количество красивейших мест и интересных объектов со своей историей и наследием.

Уникальная концепция тура. Он называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути», и мы, посетив три города, узнаем, как история, повлияла на их культуру и развитие. Увлекательные экскурсии по самым необычным местам позволят вам ощутить себя в настоящей восточной сказке. Ощутите дух волшебства!

Вкусное питание которое входит в тур. Мы обожаем кормить наших гостей. Национальная кухня является частью узбекской культуры, поэтому мы и выбираем для вас самые вкусные, знаковые и безопасные заведения.

Много свободного времени на отдых и прогулки! Тур построен таким образом, чтобы несмотря на насыщенную программу, у вас была возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой. При желании, можете посетить хаммам в Бухаре. Наш гид предложит вам лучшие варианты для проведения свободного времени в туре. Также мы готовы вам предложить дополнительные экскурсии в другие города Узбекистана.

Все это кажется чудесным сном… Но это реальность, это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!