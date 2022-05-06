Солнечный тур в Узбекистан

Наш тур называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути»

Авторский тур
Наш тур называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути», и мы, посетив три города, узнаем, как история, повлияла на их культуру и развитие.

Вас ожидают увлекательные экскурсии по самым необычным местам, которые позволят ощутить себя в настоящей восточной сказке.

Ощутите дух волшебства! В тур входит вкусное питание.

Много свободного времени на отдых и прогулки.

У вас будет возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой.

Это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!
Солнечный тур в Узбекистан
Солнечный тур в Узбекистан
Солнечный тур в Узбекистан
Солнечный тур в Узбекистан
Солнечный тур в Узбекистан
Солнечный тур в Узбекистан

Что вас ожидает 🤩

  • Все главные достопримечательности Ташкента
  • Самарканда и Бухары
Авторский тур в Узбекистан: «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути» (8 дней/7 ночей)
Главная ценность программы — увлекательное путешествие по следам караванов Великого Шелкового Пути с посещением трех легендарных городов Ташкент, Самарканд, Бухара. За восемь захватывающих дней можно с комфортом совершить путешествие по трем городам Шелкового Пути и приоткрыть его тайну. Мы едем вперед, раз за разом оказываясь в новом месте! У нас достаточно времени, чтобы увидеть все самые главные и интересные достопримечательности, рукотворные и нерукотворные шедевры, побывать в местах силы — и при этом весело отдохнуть в компании единомышленников! Все это в сопровождении профессионального тур-лидера и организатора тура и сертифицированных гидов.

Чем особенно хорош этот тур

Продуманный маршрут от Ташкента до Бухары и огромное количество красивейших мест и интересных объектов со своей историей и наследием.
Уникальная концепция тура. Он называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути», и мы, посетив три города, узнаем, как история, повлияла на их культуру и развитие. Увлекательные экскурсии по самым необычным местам позволят вам ощутить себя в настоящей восточной сказке. Ощутите дух волшебства!
Вкусное питание которое входит в тур. Мы обожаем кормить наших гостей. Национальная кухня является частью узбекской культуры, поэтому мы и выбираем для вас самые вкусные, знаковые и безопасные заведения.
Много свободного времени на отдых и прогулки! Тур построен таким образом, чтобы несмотря на насыщенную программу, у вас была возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой. При желании, можете посетить хаммам в Бухаре. Наш гид предложит вам лучшие варианты для проведения свободного времени в туре. Также мы готовы вам предложить дополнительные экскурсии в другие города Узбекистана.
Все это кажется чудесным сном… Но это реальность, это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в аэропорт и обратно
  • Проживание в гостинице 4*
  • Обеспечение транспорта в рамках тура
  • Питание 3 раза в день (завтрак, обед, ужин)
  • Проведение по маршруту и посещение 3-х городов
  • Знакомство с бытом местных жителей
  • Дегустация более 15 вкуснейших национальных блюд
  • Винная дегустация
  • Ежедневная активная программа
  • Шоу программа
  • Билеты на новый скоростной поезд Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент
  • Приветственные сувениры и сюрпризы
  • Обеспечение водой в течение всего тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение сертифицированного гида на всем маршруте
  • Сопровождение опытного организатора тура на всем маршруте
Что не входит
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
Когда и сколько длится?
Когда: Начинаем в марте формировать группы
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Начинаем в марте формировать группы

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