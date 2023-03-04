Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке

Голубые и бирюзовые купола мечетей, ярко-синяя и лазоревая мозаика и майолика, песчаные оттенки древних крепостей и мавзолеев, пёстрые цвета восточных базаров — отправляемся в путешествие, чтобы увидеть все краски Узбекистана! Побываем за стенами средневековых цитаделей, где время остановилось, насладимся национальной кухней и заглянем в деревню ремесленников, чтобы познакомиться с народными промыслами и традиционным укладом жизни местных жителей.
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Ближайшие даты:
9
янв
16
янв
6
фев
13
фев
27
фев
6
мар
13
мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 14:00. Можем забрать вас от вашего отеля или с ж. - д. вокзала. Сообщите заранее о необходимости заселиться раннее
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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