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Групповая
1.5 часа
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145€131 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
9 часов
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
Начало: Ташкент, Северный вокзал
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$149 за человека
Мини-группа
8 часов
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
Начало: Северный вокзал Ташкента
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$139 за человека
Мини-группа
8 часов
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Начало: Ташкент южный вокзал
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$140 за человека
Мини-группа
10 часов
Однодневное путешествие в Самарканд: Культурное наследие Узбекистана
Познайте красоту Самарканда в комфортной групповой поездке, полной исторических открытий и культурных впечатлений
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$199 за человека
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Групповая
2 часа
Трансфер на скоростном поезде Афросияб: Ташкент-Самарканд
Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Афросияб - это не только комфорт, но и возможность насладиться красотами Узбекистана
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:20
10 июня в 07:24
$58 за человека
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- РРуслан4 июня 2024В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
- ННаталья1 июня 2024Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
- ИИрина31 мая 2024Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
- ГГалина28 мая 2024Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
- ААнна23 мая 2024Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
- ААнна23 мая 2024Это было потрясающе) Спасибо!)
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия понравилась. Татьяна интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ООльга13 мая 2024Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,
- РРябова11 мая 2024Рекомендую, гид Татьяна отлично преподносит информацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Групповые»
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