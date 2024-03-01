Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на колоритных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|90 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Встречаем вас в аэропорту Ташкента, знакомимся и отвозим в гостиницу. До вечера у вас будет свободное время, а за ужином мы встретимся в ресторане узбекской кухни, чтобы попробовать национальные блюда и обсудить предстоящее путешествие.
Обзорная экскурсия по Ташкенту
После завтрака отправимся на экскурсию по столице Узбекистана и самому большому городу в Средней Азии. Вы посетите исторический центр, где расположено духовное сердце Ташкента — комплекс Хаст-Имам. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа 7 века. Мы осмотрим медресе Барак-хана, мечеть Тилла-Шейха, мавзолей Каффаль Шаши и Ташкентский исламский институт.
Затем побываем на одном из старейших базаров города — «Чорсу», где лавочки пестрят изобилием ароматных узбекских овощей, фруктов и сладостей.
После обеда — экскурсия по новой части города. Подойдём к Ташкентской телебашне, мемориалу «Памяти жертв репрессий», пройдёмся по площадям Амира Тимура и Независимости и заглянем в Музей прикладного искусства.
Вечером — ужин в национальном ресторане и отдых в гостинице.
Переезд в Самарканд
Завтракаем, выселяемся из гостиницы и едем на железнодорожный вокзал, откуда на скоростном поезде за 3,5 часа доедем до Самарканда.
По прибытии отправимся на экскурсию: посетим обсерваторию Улугбека, величественный ансамбль мавзолеев самаркандской знати Шахи-Зинда и Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. После обеда — размещение в гостинице и свободное время, а вечером — ужин и отдых.
Прогулка по Самарканду
Сегодня продолжаем изучать Самарканд — осмотрим изысканный ансамбль площади Регистан и увидим мечеть Биби-Ханум.
Во второй половине дня вы побываете на одном из старейших базаров города — Сиабском, где сможете приобрести настоящие самаркандские лепёшки, которые хранятся до трёх месяцев. Рынок радует глаз разнообразием овощей, орехов и сухофруктов. Советуем попробовать узбекские фисташки и миндаль — они очень хороши!
Завершим экскурсионную часть посещением фабрики по изготовлению шёлковой бумаги «Конигил Мерос». Вечером — ужин и отдых в отеле.
Город Бухара
Позавтракав, прощаемся с Самаркандом — на скоростном электропоезде выезжаем в Бухару. По приезде оставим вещи в отеле и пойдём гулять по живописному старому городу: посетим минарет и мечеть Калян, осмотрим медресе Мири-Араб и колонно-купольную мечеть 12 века Магоки-Аттори.
После — перекус в кафе у пруда сочной бухарской самсой. Подкрепившись, продолжим экскурсию: увидим медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, древние торговые купола города, комплекс Ляби-Хауз.
Вечером встретимся за ужином в национальном доме. Вам предложат множество узбекских блюд и знаменитую бухарскую дыню — невозможно устоять!
Пригород Бухары
После завтрака — выселение из гостиницы. Посвятим утро поездке за город в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса — утончённая архитектура комплекса сочетает в себе традиции восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Далее посетим мавзолей основателя суфийского ордена Бахоуддина Накшбанди.
После обеда возвращаемся в Ташкент на поезде, заселяемся в отель и отдыхаем.
До свидания, Узбекистан
После завтрака в гостинице вас ждёт трансфер в международный аэропорт Ташкента.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ташкент, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.