После завтрака отправимся на экскурсию по столице Узбекистана и самому большому городу в Средней Азии. Вы посетите исторический центр, где расположено духовное сердце Ташкента — комплекс Хаст-Имам. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа 7 века. Мы осмотрим медресе Барак-хана, мечеть Тилла-Шейха, мавзолей Каффаль Шаши и Ташкентский исламский институт.

Затем побываем на одном из старейших базаров города — «Чорсу», где лавочки пестрят изобилием ароматных узбекских овощей, фруктов и сладостей.

После обеда — экскурсия по новой части города. Подойдём к Ташкентской телебашне, мемориалу «Памяти жертв репрессий», пройдёмся по площадям Амира Тимура и Независимости и заглянем в Музей прикладного искусства.

Вечером — ужин в национальном ресторане и отдых в гостинице.