Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами

Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Отправляемся в путешествие по Узбекистану — стране, на чьей территории существовали древние богатейшие царства и пролегал Великий Шёлковый путь.

Вы познакомитесь с историческими памятниками четырёх городов, посетите окутанные легендами медресе, прогуляетесь среди торговых лавок на шумных восточных базарах.

Откроете для себя секреты узбекской кухни, попробуете и поучитесь готовить сами традиционные блюда — плов, дымляму, манты. Надеемся, этот тур станет незабываемым приключением!
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях с рейтингом не ниже 8,5 из 10 баллов.

Питание. В стоимость тура включены завтраки, обеды, минеральная вода во время экскурсий. Ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Узбекистан

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. После размещения — свободное время.

2 день

Достопримечательности Ташкента и переезд в Самарканд

После завтрака поближе познакомимся с сердцем Узбекистана. Прогуляемся по старому центру Ташкента. Осмотрим выполненный в традиционном стиле религиозный комплекс Хазрати Имам и единственную в городе Пятничную мечеть Ходжа Ахрар Вали.

Побываем у построенного в 15 веке мавзолея имама Каффаля Шаши и знаменитого медресе Баракхана. Увидим Международную исламскую академию и библиотеку-музей на площади Хаст Имам, где собрана уникальная коллекция священных книг и ценных рукописей. Пройдёмся по рядам одного из крупнейших в стране восточного базара Чорсу.

На обед заглянем в центр плова, где сможем понаблюдать за процессом приготовления и попробовать несколько видов этого блюда. Затем исследуем современную часть узбекской столицы.

Пройдёмся по скверу Амира Темура, осмотрим памятник жертвам разрушительного землетрясения. Прогуляемся по центральной площади города Мустакиллик и увидим Большой театр имени поэта Алишера Навои.

Вечером на поезде отправимся в Самарканд. После размещения в отеле останется свободное время.

Достопримечательности Ташкента и переезд в СамаркандДостопримечательности Ташкента и переезд в СамаркандДостопримечательности Ташкента и переезд в СамаркандДостопримечательности Ташкента и переезд в СамаркандДостопримечательности Ташкента и переезд в Самарканд
3 день

Знакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению плова

Позавтракав, устроим большой променад по городу. Погуляем по площади Регистан, известной благодаря архитектурному ансамблю 15-17 веков. Жемчужинами комплекса являются 3 медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Полюбуемся узорами мечети Биби-Ханым, строительство которой началось в 14 веке по приказу Тамерлана после победоносного похода в Индию. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тамерлан и некоторые члены его семьи.

Увидим средневековую обсерваторию Мирзо Улугбека. Посетим охраняемый ЮНЕСКО ансамбль Шахи-Зинда: комплекс мавзолеев, где хоронили знатных людей. Проникнемся колоритом Сиабского базара, крупнейшего и старейшего в Самарканде.

Во время обеда вы сможете узнать секреты самаркандских поваров: вам дадут мастер-класс по приготовлению плова. После возвращения в отель — самостоятельное времяпрепровождение.

Знакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению пловаЗнакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению пловаЗнакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению пловаЗнакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению пловаЗнакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению плова
4 день

Приезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямы

Позавтракаем, поедем на вокзал и на поезде доберёмся до Бухары. После размещения в отеле будет время отдохнуть. Во время обеда для вас устроят мастер-класс по приготовлению дымлямы — блюда из баранины или говядины и свежих овощей.

Далее пойдём гулять по городу. Посетим сердце старой Бухары — созданный в 16-17 веках архитектурный комплекс Ляби-Хауз. В ансамбль входят медресе Кукельдаш и Диван-Беги и суфийская обитель ханака.

Побываем у Пои-Каляна — древнего комплекса, состоящего из минарета, мечети и медресе. Увидим ещё одну достопримечательность этих мест — торговые купола, которые вереницей тянулись через весь город, бывший крупным узлом Великого Шёлкового пути. Вечером — свободное время.

Приезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямыПриезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямыПриезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямыПриезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямыПриезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямы
5 день

Продолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантов

Утром после завтрака продолжим исследовать Бухару. Посетим древнейшее сооружение города — цитадель Арк, являвшуюся символом величия, власти и неприступности. Осмотрим усыпальницу иранской правящей династии Саманидов и одно из самых загадочных зданий — мавзолей Чашма-Айюб, построенный, по преданию, по воле библейского праведника Иова.

Увидим медресе Чор-Минор и бывшую летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-хоса. Во время обеда под руководством узбекского повара вы приготовите манты. После — самостоятельный отдых. За доплату желающим рекомендуем посетить хамам.

Продолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантовПродолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантовПродолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантовПродолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантовПродолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантов
6 день

Переезд в Хиву

Позавтракав, направимся в Хиву. Путь будет долгим и займёт 7-8 часов. Будем проезжать пустыню Кызылкум и сделаем остановку на смотровой площадке вблизи крупнейшей по полноводности реки Средней Азии Амударьи. Вечером — размещение в отеле и отдых.

Переезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в Хиву
7 день

Достопримечательности Хивы

Позавтракаем и поближе познакомимся с новым городом. Прогуляемся по окружённой мощными стенами крепости Ичан-Кала. На протяжении веков внутри строили дворцы, мечети, медресе, мавзолеи, караван-сараи, превратившие это место в уникальный памятник, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Побываем у незавершённого минарета Кальта-Минар, который задумывался как самый большой и высокий в мусульманском мире. Осмотрим бывшую ханскую резиденцию — цитадель Куня-Арк — и одно из лучших произведений хивинской архитектуры — мавзолей Пахлаван Махмуда.

Увидим второй по высоте в Средней Азии минарет Ислам-ходжа и Джума-мечеть, первые упоминания о которой датируются 10 веком. Посетим главный дворец хивинских ханов Таш-Хаули. После обеда — свободное время.

Достопримечательности ХивыДостопримечательности ХивыДостопримечательности ХивыДостопримечательности ХивыДостопримечательности Хивы
8 день

Возвращение домой

Утром освободим номера, поспешим на рейс в аэропорт Ургенча и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mersedes Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Внутренние переезды на поездах
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Минеральная вода во время экскурсий
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и из Ургенча
  • Ужины и питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Посещение хамама в Бухаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
Завершение: Аэропорт Ургенча, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе турыМедресе КукельдашПопулярные местаБухараСамаркандБазар ЧорсуНа 8 днейМастер-классы

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