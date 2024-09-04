После завтрака поближе познакомимся с сердцем Узбекистана. Прогуляемся по старому центру Ташкента. Осмотрим выполненный в традиционном стиле религиозный комплекс Хазрати Имам и единственную в городе Пятничную мечеть Ходжа Ахрар Вали.

Побываем у построенного в 15 веке мавзолея имама Каффаля Шаши и знаменитого медресе Баракхана. Увидим Международную исламскую академию и библиотеку-музей на площади Хаст Имам, где собрана уникальная коллекция священных книг и ценных рукописей. Пройдёмся по рядам одного из крупнейших в стране восточного базара Чорсу.

На обед заглянем в центр плова, где сможем понаблюдать за процессом приготовления и попробовать несколько видов этого блюда. Затем исследуем современную часть узбекской столицы.

Пройдёмся по скверу Амира Темура, осмотрим памятник жертвам разрушительного землетрясения. Прогуляемся по центральной площади города Мустакиллик и увидим Большой театр имени поэта Алишера Навои.

Вечером на поезде отправимся в Самарканд. После размещения в отеле останется свободное время.