Вы познакомитесь с историческими памятниками четырёх городов, посетите окутанные легендами медресе, прогуляетесь среди торговых лавок на шумных восточных базарах.
Откроете для себя секреты узбекской кухни, попробуете и поучитесь готовить сами традиционные блюда — плов, дымляму, манты. Надеемся, этот тур станет незабываемым приключением!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отелях с рейтингом не ниже 8,5 из 10 баллов.
Питание. В стоимость тура включены завтраки, обеды, минеральная вода во время экскурсий. Ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Узбекистан
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. После размещения — свободное время.
Достопримечательности Ташкента и переезд в Самарканд
После завтрака поближе познакомимся с сердцем Узбекистана. Прогуляемся по старому центру Ташкента. Осмотрим выполненный в традиционном стиле религиозный комплекс Хазрати Имам и единственную в городе Пятничную мечеть Ходжа Ахрар Вали.
Побываем у построенного в 15 веке мавзолея имама Каффаля Шаши и знаменитого медресе Баракхана. Увидим Международную исламскую академию и библиотеку-музей на площади Хаст Имам, где собрана уникальная коллекция священных книг и ценных рукописей. Пройдёмся по рядам одного из крупнейших в стране восточного базара Чорсу.
На обед заглянем в центр плова, где сможем понаблюдать за процессом приготовления и попробовать несколько видов этого блюда. Затем исследуем современную часть узбекской столицы.
Пройдёмся по скверу Амира Темура, осмотрим памятник жертвам разрушительного землетрясения. Прогуляемся по центральной площади города Мустакиллик и увидим Большой театр имени поэта Алишера Навои.
Вечером на поезде отправимся в Самарканд. После размещения в отеле останется свободное время.
Знакомство с Самаркандом и мастер-класс по приготовлению плова
Позавтракав, устроим большой променад по городу. Погуляем по площади Регистан, известной благодаря архитектурному ансамблю 15-17 веков. Жемчужинами комплекса являются 3 медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Полюбуемся узорами мечети Биби-Ханым, строительство которой началось в 14 веке по приказу Тамерлана после победоносного похода в Индию. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тамерлан и некоторые члены его семьи.
Увидим средневековую обсерваторию Мирзо Улугбека. Посетим охраняемый ЮНЕСКО ансамбль Шахи-Зинда: комплекс мавзолеев, где хоронили знатных людей. Проникнемся колоритом Сиабского базара, крупнейшего и старейшего в Самарканде.
Во время обеда вы сможете узнать секреты самаркандских поваров: вам дадут мастер-класс по приготовлению плова. После возвращения в отель — самостоятельное времяпрепровождение.
Приезд в Бухару и мастер-класс по приготовлению дымлямы
Позавтракаем, поедем на вокзал и на поезде доберёмся до Бухары. После размещения в отеле будет время отдохнуть. Во время обеда для вас устроят мастер-класс по приготовлению дымлямы — блюда из баранины или говядины и свежих овощей.
Далее пойдём гулять по городу. Посетим сердце старой Бухары — созданный в 16-17 веках архитектурный комплекс Ляби-Хауз. В ансамбль входят медресе Кукельдаш и Диван-Беги и суфийская обитель ханака.
Побываем у Пои-Каляна — древнего комплекса, состоящего из минарета, мечети и медресе. Увидим ещё одну достопримечательность этих мест — торговые купола, которые вереницей тянулись через весь город, бывший крупным узлом Великого Шёлкового пути. Вечером — свободное время.
Продолжение знакомства с Бухарой и мастер-класс по приготовлению мантов
Утром после завтрака продолжим исследовать Бухару. Посетим древнейшее сооружение города — цитадель Арк, являвшуюся символом величия, власти и неприступности. Осмотрим усыпальницу иранской правящей династии Саманидов и одно из самых загадочных зданий — мавзолей Чашма-Айюб, построенный, по преданию, по воле библейского праведника Иова.
Увидим медресе Чор-Минор и бывшую летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-хоса. Во время обеда под руководством узбекского повара вы приготовите манты. После — самостоятельный отдых. За доплату желающим рекомендуем посетить хамам.
Переезд в Хиву
Позавтракав, направимся в Хиву. Путь будет долгим и займёт 7-8 часов. Будем проезжать пустыню Кызылкум и сделаем остановку на смотровой площадке вблизи крупнейшей по полноводности реки Средней Азии Амударьи. Вечером — размещение в отеле и отдых.
Достопримечательности Хивы
Позавтракаем и поближе познакомимся с новым городом. Прогуляемся по окружённой мощными стенами крепости Ичан-Кала. На протяжении веков внутри строили дворцы, мечети, медресе, мавзолеи, караван-сараи, превратившие это место в уникальный памятник, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Побываем у незавершённого минарета Кальта-Минар, который задумывался как самый большой и высокий в мусульманском мире. Осмотрим бывшую ханскую резиденцию — цитадель Куня-Арк — и одно из лучших произведений хивинской архитектуры — мавзолей Пахлаван Махмуда.
Увидим второй по высоте в Средней Азии минарет Ислам-ходжа и Джума-мечеть, первые упоминания о которой датируются 10 веком. Посетим главный дворец хивинских ханов Таш-Хаули. После обеда — свободное время.
Возвращение домой
Утром освободим номера, поспешим на рейс в аэропорт Ургенча и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$990
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Что включено
- Трансферы от/в аэропорт
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mersedes Sprinter
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Внутренние переезды на поездах
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Минеральная вода во время экскурсий
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и из Ургенча
- Ужины и питание вне программы
- Медицинская страховка
- Посещение хамама в Бухаре