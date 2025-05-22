За
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.
Если вы спланируете вылет из Ургенча, стоимость тура будет ниже.
В летний период (с 15.05 по 31.08) экскурсионная программа короче, смотрите внимательно описание дней.
Питание. Включены завтраки в отелях и обеды во 2-7 дни, остальное питание оплачивается отдельно.
Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08).
Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезд, самолёт.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с короткими прогулками.
Виза. Гражданам России не требуется.
С 16.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня никуда не будем спешить.
Знакомство со столицей
Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.
Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои. Осмотрим площадь Независимости с важными монументами.
Сделаем фото у Ташкентской телебашни, откуда открываются удивительные виды на город. Затем мы осмотрим памятники, посвящённые землетрясению 1966 года.
По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.
Внимание. В летний период (с 15.05 по 31.08) из тура исключены локации Хазрати Имам и рынок «Чорсу».
Первая встреча с Самаркандом
К обеду доедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.
Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.
Дорога и свободный день в Бухаре
После завтрака отправимся в атмосферную Бухару. Разместимся в отеле. Можно будет отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.
Прогулки по Бухаре
Исследовать Бухару начнём у мощных стен крепости Арк, служившей резиденцией правителей. Снаружи рассмотрим мечеть Боло-хауз с интересными резными колоннами. Переместимся к символу города — мечети и минарету Пои-Калян. Посетим ханаку и медресе Нодир-Диван-Беги ансамбля Ляби-хауз — важного культурного центра.
За обедом узнаем все секреты приготовления плова и продолжим знакомство с Ляби-хауз. Зайдём в медресе Кукельдаш, одно из старейших учебных заведений Бухары. Проникнемся атмосферой покоя и умиротворения у пруда, окружённого многовековыми тутовыми деревьями. Полюбуемся фасадом мечети Магоки-Аттари, в прошлом служившей обителью странствовавших дервишей.
Заглянем в кузницу, где до сих пор куют по старинной технологии.
Переезд в Хиву
После завтрака отправимся в Хиву, где будто бы останавливается время. Дорога займёт 10 часов с остановками.
Достопримечательности Хивы
Снова погрузимся в историю, рассматривая древнюю архитектуру. От крепости Куня-Арк, обеспечивавшей безопасность правителей, мы пройдём к недостроенному минарету Кальта-Минар.
Увидим средневековые образовательные центры — медресе Мухаммада Амин-хана и Мухаммад Рахим-хана II. Восхитимся былой роскошью ханского дворца Таш-Хаули. Посетим старинную Джума-мечеть и мавзолей Пахлаван Махмуда — священное место, куда стекаются паломники.
После экскурсии у вас будет время прогуляться по историческому центру.
Ночным рейсом из Ургенча вернёмся в Ташкент.
Если вы спланируете вылет домой напрямую из Ургенча, мы пересчитаем стоимость тура в меньшую сторону.
Внимание. В летний период (с 15.05 по 31.08) из тура исключены локации Медресе Мухаммада Рахимхана и Мавзолей Пахлавана Махмуда.
Возвращение домой
После завтрака у вас будет свободное время для прогулки по Ташкенту и покупки сувениров. Потом доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Обеды 2-7 дни
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, включая внутренний авиаперелёт и поезд
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
- Обеды в 1й и 8й дни, ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 15 200 ₽
- Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
- Дополнительные экскурсии вне программы
- Спа в отелях (по желанию)
- Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08). Также в этот период экскурсионная программа короче (смотрите подробнее в описании дней)
- Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 63 600 ₽ с человека
- На новогодние даты 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря - 72 000 ₽