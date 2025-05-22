Мои заказы

Главное в Узбекистане: культовая архитектура, духовные центры, традиционные ремёсла

Посетить 4 города, налюбоваться узорчатыми фасадами и проникнуться историей
Замысловатые национальные орнаменты всех оттенков бирюзы и песка, стремящиеся к небу минареты и купола, древние центры религии и просвещения, традиционные промыслы по старинным технологиям — всё это об удивительном Узбекистане.

За
один отпуск вы объедете Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, а также встретите на пути реку Амударью и пустыню Кызылкум.

Осмотрите множество знаковых мечетей, медресе, крепостей: Хазрати Имам, Гур-Эмир, Шахи-Зинда, Ляби-хауз, Куня-Арк. Большинство этих мест включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особенно уютным и запоминающимся наш выезд делает турлидер — заботливый проводник-организатор, который продумывает все детали путешествия.

4.5
4 отзыва
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.

Если вы спланируете вылет из Ургенча, стоимость тура будет ниже.

В летний период (с 15.05 по 31.08) экскурсионная программа короче, смотрите внимательно описание дней.

Питание. Включены завтраки в отелях и обеды во 2-7 дни, остальное питание оплачивается отдельно.

Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08).

Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезд, самолёт.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с короткими прогулками.

Виза. Гражданам России не требуется.

С 16.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня никуда не будем спешить.

2 день

Знакомство со столицей

Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.

Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои. Осмотрим площадь Независимости с важными монументами.

Сделаем фото у Ташкентской телебашни, откуда открываются удивительные виды на город. Затем мы осмотрим памятники, посвящённые землетрясению 1966 года.

По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.

Внимание. В летний период (с 15.05 по 31.08) из тура исключены локации Хазрати Имам и рынок «Чорсу».

3 день

Первая встреча с Самаркандом

К обеду доедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.

Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.

4 день

Дорога и свободный день в Бухаре

После завтрака отправимся в атмосферную Бухару. Разместимся в отеле. Можно будет отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.

5 день

Прогулки по Бухаре

Исследовать Бухару начнём у мощных стен крепости Арк, служившей резиденцией правителей. Снаружи рассмотрим мечеть Боло-хауз с интересными резными колоннами. Переместимся к символу города — мечети и минарету Пои-Калян. Посетим ханаку и медресе Нодир-Диван-Беги ансамбля Ляби-хауз — важного культурного центра.

За обедом узнаем все секреты приготовления плова и продолжим знакомство с Ляби-хауз. Зайдём в медресе Кукельдаш, одно из старейших учебных заведений Бухары. Проникнемся атмосферой покоя и умиротворения у пруда, окружённого многовековыми тутовыми деревьями. Полюбуемся фасадом мечети Магоки-Аттари, в прошлом служившей обителью странствовавших дервишей.

Заглянем в кузницу, где до сих пор куют по старинной технологии.

6 день

Переезд в Хиву

После завтрака отправимся в Хиву, где будто бы останавливается время. Дорога займёт 10 часов с остановками.

7 день

Достопримечательности Хивы

Снова погрузимся в историю, рассматривая древнюю архитектуру. От крепости Куня-Арк, обеспечивавшей безопасность правителей, мы пройдём к недостроенному минарету Кальта-Минар.

Увидим средневековые образовательные центры — медресе Мухаммада Амин-хана и Мухаммад Рахим-хана II. Восхитимся былой роскошью ханского дворца Таш-Хаули. Посетим старинную Джума-мечеть и мавзолей Пахлаван Махмуда — священное место, куда стекаются паломники.

После экскурсии у вас будет время прогуляться по историческому центру.

Ночным рейсом из Ургенча вернёмся в Ташкент.

Если вы спланируете вылет домой напрямую из Ургенча, мы пересчитаем стоимость тура в меньшую сторону.

Внимание. В летний период (с 15.05 по 31.08) из тура исключены локации Медресе Мухаммада Рахимхана и Мавзолей Пахлавана Махмуда.

8 день

Возвращение домой

После завтрака у вас будет свободное время для прогулки по Ташкенту и покупки сувениров. Потом доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Обеды 2-7 дни
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, включая внутренний авиаперелёт и поезд
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Обеды в 1й и 8й дни, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 200 ₽
  • Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
  • Дополнительные экскурсии вне программы
  • Спа в отелях (по желанию)
  • Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08). Также в этот период экскурсионная программа короче (смотрите подробнее в описании дней)
  • Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 63 600 ₽ с человека
  • На новогодние даты 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря - 72 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, по времени рейса. Если спланируете вылет из Ургенча днём ранее, тур будет стоить дешевле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года. Пишите за подробной информацией, вас ждёт приятный сюрприз в честь знакомства!
Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Н
Наталья
22 мая 2025
Если вы хотите испортить себе отпуск, то вам к этому оператору. Была в Узбекистане с 26 апреля по 2 мая. Я много где была, но с такой отвратительной организацией тура
встретилась впервые! Организатор, по всей видимости, не имеет ничего своего, а просто нанимает транспорт с водителем, гидов в городах и бронирует отели. Из Ташкента в Самарканд и далее в Бухару нас везли на разбитом автобусе, который скрипел на каждой кочке (а дороги в Узбекистане отвратительные), сидения не фиксировались и плохо работало кондиционирование. Гиды в Ташкенте и Самарканде были слабенькие. В Самарканде было два разных гида (вечером в день приезда и утром на следующий день), и их рассказы противоречили друг другу. После жалоб организатору нам поменяли все-таки автобус и гидов, стало интереснее. Но водители порою даже не знали куда нас везут и что у нас по программе. В Бухаре заселили в не самый лучший отель рядом в аэропортом! Да, аэропорт находится рядом с городом, но мы приехали смотреть город, а не смотреть на самолеты. Инфраструктуры рядом никакой не было, до города без такси не добраться. А в Хиве нас вообще привезли в отель, который был заявлен в программе, на нас долго смотрели, но все-таки выдали ключи, а в номерах оказалось что живут уже люди. Ключи поменяли, мы только разложили вещи, а нас уведомили что мы приехали не в тот отель и нужно собираться и выезжать. В итоге заселили в потрепанный отель, намного хуже предыдущего. Ну а по прилету в Ташкент из Хивы встречающий водитель получил неверную информацию кто и в каком отеле должен переночевать. Отель тоже был заменен на другой (не как было заявлено в программе). Можно многое еще написать, что испортило поездку. Единственное, к чему было не придраться, так это к еде. Кормили в лучших ресторанах города и очень вкусно. Поэтому если не хотите неприятностей, то лучше заказывайте поездку у другого организатора

А
Андрей
25 апр 2025
Хотим выразить благодарность за прекрасно организованный тур. На протяжении всего маршрута нас сопровождали высококвалифицированные гиды:В Самарканде Денис, Шанияр, В Бухаре Гуля и в Хиве Мадамин, историк, исследователь и знаток богатой истории Узбекистана. Хочется отметить гостеприимство и теплый прием владельцев и обслуживающий персонал отелей в Самарканде, в Бухаре, в Хиве. Отдельная благодарность водителям.
Т
Тамара
10 мар 2025
Прекрасно организованный тур! Путешествие по Узбекистану оставило массу положительных впечатлений. Отдельная благодарность тревел эксперту Дмитрию. Порекомендую компанию как прекрасного туроператора👍
Е
Елена
18 фев 2025
Замечательно организованное путешествие, посетили Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Везде нас сопровождали профессиональные гиды, узнали очень много про традиции, памятники, исторические события. Отели комфортные, трансферы четко по расписанию на хороших машинах. Узбекистан одна из самых гостеприимных стран❤❤❤
Замечательно организованное путешествие, посетили Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Везде нас сопровождали профессиональные гиды, узнали очень

