Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.

Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои. Осмотрим площадь Независимости с важными монументами.

Сделаем фото у Ташкентской телебашни, откуда открываются удивительные виды на город. Затем мы осмотрим памятники, посвящённые землетрясению 1966 года.

По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.

Внимание. В летний период (с 15.05 по 31.08) из тура исключены локации Хазрати Имам и рынок «Чорсу».