Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Минивэны и комфортные туристические автобусы, а также поезда.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.
2 день
Экскурсия по Ташкенту
Позавтракаем и начнём экскурсию. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, осмотрим мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы. Побываем на площади Амира Темура и площади Независимости, полюбуемся небоскрёбами Ташкент-Сити. Заглянем в Государственный музей прикладного искусства и Государственный музей истории Тимуридов.
3 день
Исследуем Самарканд
Позавтракаем и на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Самарканд. В пути проведём 2 часа, заселимся в отель и начнём знакомство с городом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и полюбуемся памятником средневековой архитектуры Шахи-Зинда. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум. Обязательно заглянем на колоритный восточный рынок.
4 день
Бухара - музей под открытым небом
На поезде доберёмся до Бухары. После заселения в отель отправимся на экскурсию. Осмотрим комплекс Ляби-Хауз с рукотворным прудом, полюбуемся мечетью Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Зайдём в Торговые купола, где можно купить сувениры, подарки и угощения на любой вкус.
Увидим архитектурный ансамбль Пои-Калян, медресе Мири Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Обязательно побываем у крепости Арк и мавзолея Саманидов.
5 день
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр
Сегодня побываем в летней резиденции последнего бухарского эмира — дворце Ситораи Мохи-Хоса. В его архитектуре сплелись европейские и восточные традиции. Посетим комплекс Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр. После экскурсии на скоростном поезде «Афросиаб» вернёмся в Ташкент. По прибытии заселимся в отель.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту и ж/д билеты
Экскурсии по программе и услуги гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины, напитки
Индивидуальные экскурсии по желанию
Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет читать дальше
нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами.
Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт.
Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.
Е
Елена
10 мая 2025
Мы в первые в Узбекистане. Выбрали тур у Саидахмата "Тур-знакомство с Узбекистаном" и не пожалели. Все организовано по высшему классу - ребята приятны в общении, всегда на связи и готовы читать дальше
помочь в любом вопросе. Во всех городах организованы встречи и экскурсионные программы на профессиональном уровне - гиды с воодушевлением рассказывают историю своих городов и показывают достопримечательности, отвечают на вопросы, дружелюбно настроены. По приезду в Ташкент мы взяли дополнительную экскурсию в горы и на Чарвакское водохранилище. Благодарим за радушный прием и отлично проведенное время! Желаем дальнейших успехов, процветания и расширения туристических направлений!