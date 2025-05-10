Мои заказы

Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит

Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
За один тур исследуем сразу три города Узбекистана.

Начнём со столицы, Ташкента, где высокие небоскрёбы соседствуют с древними минаретами, современные парки со старинными архитектурными комплексами. Затем переедем в яркий и красочный
Самарканд.

Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, побываем в самом сердце города — на площади Регистан, и даже увидим обсерваторию 15 века, созданную Улугбеком.

А в Бухаре проведём для вас экскурсии у комплекса Ляби-Хауз, мечети Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор.

Отправимся за пределы города, чтобы полюбоваться дворцом Ситораи Мохи-Хоса, комплексом Бахауддина Накшбанди и некрополем Чор-Бакр.

5
1 отзыв
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Ближайшие даты:
31
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ виза не нужна.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэны и комфортные туристические автобусы, а также поезда.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.

2 день

Экскурсия по Ташкенту

Позавтракаем и начнём экскурсию. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, осмотрим мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы. Побываем на площади Амира Темура и площади Независимости, полюбуемся небоскрёбами Ташкент-Сити. Заглянем в Государственный музей прикладного искусства и Государственный музей истории Тимуридов.

Экскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по Ташкенту
3 день

Исследуем Самарканд

Позавтракаем и на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Самарканд. В пути проведём 2 часа, заселимся в отель и начнём знакомство с городом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и полюбуемся памятником средневековой архитектуры Шахи-Зинда. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум. Обязательно заглянем на колоритный восточный рынок.

Исследуем СамаркандИсследуем СамаркандИсследуем СамаркандИсследуем Самарканд
4 день

Бухара - музей под открытым небом

На поезде доберёмся до Бухары. После заселения в отель отправимся на экскурсию. Осмотрим комплекс Ляби-Хауз с рукотворным прудом, полюбуемся мечетью Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Зайдём в Торговые купола, где можно купить сувениры, подарки и угощения на любой вкус.

Увидим архитектурный ансамбль Пои-Калян, медресе Мири Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Обязательно побываем у крепости Арк и мавзолея Саманидов.

Бухара - музей под открытым небомБухара - музей под открытым небомБухара - музей под открытым небомБухара - музей под открытым небом
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр

Сегодня побываем в летней резиденции последнего бухарского эмира — дворце Ситораи Мохи-Хоса. В его архитектуре сплелись европейские и восточные традиции. Посетим комплекс Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр. После экскурсии на скоростном поезде «Афросиаб» вернёмся в Ташкент. По прибытии заселимся в отель.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-БакрДворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр
6 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$670
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту и ж/д билеты
  • Экскурсии по программе и услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины, напитки
  • Индивидуальные экскурсии по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидахмат
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет
нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами. Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт. Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
10 мая 2025
Мы в первые в Узбекистане. Выбрали тур у Саидахмата "Тур-знакомство с Узбекистаном" и не пожалели. Все организовано по высшему классу - ребята приятны в общении, всегда на связи и готовы
помочь в любом вопросе. Во всех городах организованы встречи и экскурсионные программы на профессиональном уровне - гиды с воодушевлением рассказывают историю своих городов и показывают достопримечательности, отвечают на вопросы, дружелюбно настроены.
По приезду в Ташкент мы взяли дополнительную экскурсию в горы и на Чарвакское водохранилище.
Благодарим за радушный прием и отлично проведенное время!
Желаем дальнейших успехов, процветания и расширения туристических направлений!

